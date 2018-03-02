Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Эспаньол" прервал свою 20-матчевую безвыигрышную серию и 9-матчевую проигрышную серию в рамках Ла Лиги в играх с "Реалом".
Гарет Бэйл ("Реал") повторил рекорд Дэвида Бекхэма по количеству сыгранных матчей в Ла Лиги игроком из Британии - 116 игр.
"Эспаньол" впервые с сезона 1997/1998 не проиграл в домашних матчах чемпионата "Реалу", "Барселоне" и "Атлетико".
"Сельта" стала первой командой, которой Порту ("Жирона") забил в обеих играх сезона Ла Лиги.
Матео Ковачич ("Реал") завершил все свои 21 дриблинги в Ла Лиге успешно.
Порту ("Жирона") забил уже 11 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше него из уроженцев Мурсии в одном чемпионате забивал только Миста ("Валенсия") - 19 голов в сезоне 2003/2004.
"Реал" впервые с сезона 2010/2011 не смог забить в шести играх чемпионата.
Херард Морено забил 47,8% голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги (11 из общих 23 мячей) - это самый высокий показатель в чемпионате.
Ферран Торрес ("Валенсия") стал первым игроком, родившимся в 2000 году, который сыграл в Ла Лиге.
Голкиперы "Валенсии" отразили ровно половину из последних 38 пенальти, которые были назначены в их ворота в рамках Ла Лиги.
"Депортиво" продлил свою серию без забитых мячей в рамках Ла Лиги до 5 матчей. Это антирекорд для клуба за последние 49 лет.
В текущем розыгрыше Ла Лиги на "Сан-Мамесе" было забито всего 19 мячей - это стадион с самой низкой результативностью в чемпионате.
Антуан Гризманн (101) стал третьим игроком "Атлетико" в XXI веке после Фернандо Торреса (124) и Серхио Агуэро (101), преодолевшим отметку в 100 забитых за клуб мячей.
С начала сезона 2014/2015 Антуан Гризманн ("Атлетико") уступает в результативности на клубном уровне среди игроков Ла Лиги во всех турнирах только Лионелю Месси ("Барселона") - 184 гола, Криштиану Роналду ("Реал") - 182 гола, Луису Суаресу ("Барселона") - 144 гола и Арицу Адурицу ("Атлетик") - 104 гола.
Антуан Гризманн (101) стал первым игроком "Атлетико", забившим минимум три гола в двух играх Ла Лиги подряд.
Антуан Гризманн ("Атлетико") стал первым французом, забившим 4 мяча в одной игре Ла Лиги.
Ни один из игроков "Лас-Пальмаса", вышедших в стартовом составе на матч против "Барселоны", еще не родился, когда в последний раз их нынешний клуб обыграл "сине-гранатовых" в рамках Ла Лиги (февраль 1986 года, счет матча - 3:0).
Давид Сурутуса сыграл свой 200 матч в Ла Лиге (все - в составе "Реала Сосьедад").
Лионель Месси ("Барселона") забил уже 4 мяч в текущем сезоне после удара со штрафного удара - это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатах.
"Бетис" Кике Сетьена впервые сыграл с соперником вничью со счетом 0:0.
"Барселона" впервые за последние свои 79 матчей в Ла Лиге пропустила гол с пенальти. В последний раз подобное случалось в феврале 2016 года в игре против "Сельты".
"Барселона" лишь раз упустила чемпионство, имея преимущество в пять очков над ближайшим преследователем за 12 туров до окончания чемпионата. Случилось это в 2007 году, когда первое место в итоге выиграл "Реал" Фабио капелло.
Лионелю Месси ("Барселона") осталось забить один мяч до отметки в 600 голов в его карьере.
8 из последних 10 ударов Антуана Гризманна ("Атлетико") в створ ворот соперников во всех турнирах завершились результативно.
"Атлетико" выиграл 80% матчей во всех турнирах с Диего Костой в составе, без него команде удалось победить в 53,3% игр.
Игроки "Хетафе" совершили 456 фолов в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|61
|3
|Реал Мадрид
|26
|51
|4
|Валенсия
|26
|50
|5
|Севилья
|26
|42
|6
|Вильярреал
|26
|41
|7
|Эйбар
|26
|38
|8
|Жирона
|26
|37
|9
|Хетафе
|26
|36
|10
|Бетис
|25
|36
|11
|Сельта Виго
|26
|35
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|32
|13
|Эспаньол
|26
|31
|14
|Леганес
|26
|30
|15
|Реал Сосьедад
|25
|29
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|26
|18
|20
|Малага
|26
|13