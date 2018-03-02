Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Эспаньол" прервал свою 20-матчевую безвыигрышную серию и 9-матчевую проигрышную серию в рамках Ла Лиги в играх с "Реалом".

Гарет Бэйл ("Реал") повторил рекорд Дэвида Бекхэма по количеству сыгранных матчей в Ла Лиги игроком из Британии - 116 игр.

"Эспаньол" впервые с сезона 1997/1998 не проиграл в домашних матчах чемпионата "Реалу", "Барселоне" и "Атлетико".

"Сельта" стала первой командой, которой Порту ("Жирона") забил в обеих играх сезона Ла Лиги.

Матео Ковачич ("Реал") завершил все свои 21 дриблинги в Ла Лиге успешно.

Порту ("Жирона") забил уже 11 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше него из уроженцев Мурсии в одном чемпионате забивал только Миста ("Валенсия") - 19 голов в сезоне 2003/2004.

"Реал" впервые с сезона 2010/2011 не смог забить в шести играх чемпионата.

Херард Морено забил 47,8% голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги (11 из общих 23 мячей) - это самый высокий показатель в чемпионате.

Ферран Торрес ("Валенсия") стал первым игроком, родившимся в 2000 году, который сыграл в Ла Лиге.

Голкиперы "Валенсии" отразили ровно половину из последних 38 пенальти, которые были назначены в их ворота в рамках Ла Лиги.

"Депортиво" продлил свою серию без забитых мячей в рамках Ла Лиги до 5 матчей. Это антирекорд для клуба за последние 49 лет.

В текущем розыгрыше Ла Лиги на "Сан-Мамесе" было забито всего 19 мячей - это стадион с самой низкой результативностью в чемпионате.

Антуан Гризманн (101) стал третьим игроком "Атлетико" в XXI веке после Фернандо Торреса (124) и Серхио Агуэро (101), преодолевшим отметку в 100 забитых за клуб мячей.

С начала сезона 2014/2015 Антуан Гризманн ("Атлетико") уступает в результативности на клубном уровне среди игроков Ла Лиги во всех турнирах только Лионелю Месси ("Барселона") - 184 гола, Криштиану Роналду ("Реал") - 182 гола, Луису Суаресу ("Барселона") - 144 гола и Арицу Адурицу ("Атлетик") - 104 гола.

Антуан Гризманн (101) стал первым игроком "Атлетико", забившим минимум три гола в двух играх Ла Лиги подряд.

Антуан Гризманн ("Атлетико") стал первым французом, забившим 4 мяча в одной игре Ла Лиги.

Ни один из игроков "Лас-Пальмаса", вышедших в стартовом составе на матч против "Барселоны", еще не родился, когда в последний раз их нынешний клуб обыграл "сине-гранатовых" в рамках Ла Лиги (февраль 1986 года, счет матча - 3:0).

Давид Сурутуса сыграл свой 200 матч в Ла Лиге (все - в составе "Реала Сосьедад").

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 4 мяч в текущем сезоне после удара со штрафного удара - это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатах.

"Бетис" Кике Сетьена впервые сыграл с соперником вничью со счетом 0:0.

"Барселона" впервые за последние свои 79 матчей в Ла Лиге пропустила гол с пенальти. В последний раз подобное случалось в феврале 2016 года в игре против "Сельты".

"Барселона" лишь раз упустила чемпионство, имея преимущество в пять очков над ближайшим преследователем за 12 туров до окончания чемпионата. Случилось это в 2007 году, когда первое место в итоге выиграл "Реал" Фабио капелло.

Лионелю Месси ("Барселона") осталось забить один мяч до отметки в 600 голов в его карьере.

8 из последних 10 ударов Антуана Гризманна ("Атлетико") в створ ворот соперников во всех турнирах завершились результативно.

"Атлетико" выиграл 80% матчей во всех турнирах с Диего Костой в составе, без него команде удалось победить в 53,3% игр.

Игроки "Хетафе" совершили 456 фолов в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

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