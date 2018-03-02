Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 26 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Эспаньол" прервал свою 20-матчевую безвыигрышную серию и 9-матчевую проигрышную серию в рамках Ла Лиги в играх с "Реалом".

Гарет Бэйл ("Реал") повторил рекорд Дэвида Бекхэма по количеству сыгранных матчей в Ла Лиги игроком из Британии - 116 игр.

"Эспаньол" впервые с сезона 1997/1998 не проиграл в домашних матчах чемпионата "Реалу", "Барселоне" и "Атлетико".

"Сельта" стала первой командой, которой Порту ("Жирона") забил в обеих играх сезона Ла Лиги.

Матео Ковачич ("Реал") завершил все свои 21 дриблинги в Ла Лиге успешно.

Порту ("Жирона") забил уже 11 мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше него из уроженцев Мурсии в одном чемпионате забивал только Миста ("Валенсия") - 19 голов в сезоне 2003/2004.

"Реал" впервые с сезона 2010/2011 не смог забить в шести играх чемпионата.

Херард Морено забил 47,8% голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги (11 из общих 23 мячей) - это самый высокий показатель в чемпионате.

Ферран Торрес ("Валенсия") стал первым игроком, родившимся в 2000 году, который сыграл в Ла Лиге.

Голкиперы "Валенсии" отразили ровно половину из последних 38 пенальти, которые были назначены в их ворота в рамках Ла Лиги.

"Депортиво" продлил свою серию без забитых мячей в рамках Ла Лиги до 5 матчей. Это антирекорд для клуба за последние 49 лет.

В текущем розыгрыше Ла Лиги на "Сан-Мамесе" было забито всего 19 мячей - это стадион с самой низкой результативностью в чемпионате.

Антуан Гризманн (101) стал третьим игроком "Атлетико" в XXI веке после Фернандо Торреса (124) и Серхио Агуэро (101), преодолевшим отметку в 100 забитых за клуб мячей.

С начала сезона 2014/2015 Антуан Гризманн ("Атлетико") уступает в результативности на клубном уровне среди игроков Ла Лиги во всех турнирах только Лионелю Месси ("Барселона") - 184 гола, Криштиану Роналду ("Реал") - 182 гола, Луису Суаресу ("Барселона") - 144 гола и Арицу Адурицу ("Атлетик") - 104 гола.

Антуан Гризманн (101) стал первым игроком "Атлетико", забившим минимум три гола в двух играх Ла Лиги подряд.

Антуан Гризманн ("Атлетико") стал первым французом, забившим 4 мяча в одной игре Ла Лиги.

Ни один из игроков "Лас-Пальмаса", вышедших в стартовом составе на матч против "Барселоны", еще не родился, когда в последний раз их нынешний клуб обыграл "сине-гранатовых"  в рамках Ла Лиги (февраль 1986 года, счет матча - 3:0).

Давид Сурутуса сыграл свой 200 матч в Ла Лиге (все - в составе "Реала Сосьедад"). 

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 4 мяч в текущем сезоне после удара со штрафного удара - это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатах.

"БетисКике Сетьена впервые сыграл с соперником вничью со счетом 0:0.

"Барселона" впервые за последние свои 79 матчей в Ла Лиге пропустила гол с пенальти. В последний раз подобное случалось в феврале 2016 года в игре против "Сельты".

"Барселона" лишь раз упустила чемпионство, имея преимущество в пять очков над ближайшим преследователем за 12 туров до окончания чемпионата. Случилось это в 2007 году, когда первое место в итоге выиграл "РеалФабио капелло.

Лионелю Месси ("Барселона") осталось забить один мяч до отметки в 600 голов в его карьере.

8 из последних 10 ударов Антуана Гризманна ("Атлетико") в створ ворот соперников во всех турнирах завершились результативно.

"Атлетико" выиграл 80% матчей во всех турнирах с Диего Костой в составе, без него команде удалось победить в 53,3% игр.

Игроки "Хетафе" совершили 456 фолов в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 26 61
3 Реал Мадрид 26 51
4 Валенсия 26 50
5 Севилья 26 42
6 Вильярреал 26 41
7 Эйбар 26 38
8 Жирона 26 37
9 Хетафе 26 36
10 Бетис 25 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Атлетик Бильбао 26 32
13 Эспаньол 26 31
14 Леганес 26 30
15 Реал Сосьедад 25 29
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 26 18
20 Малага 26 13
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