Итоги 27 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 27 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать седьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 14 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

"Атлетик" не может забить уже в 4 матчах Ла Лиги подряд на "Рамон Санчес Писхуан".

В игре с "СевильейКепа Аррисабалага ("Атлетик") сделал 6 сейвов - это его самый высокий показатель в матчах Ла Лиги.

Максим Коваль ("Депортиво") стал первым вратарем в XXI веке, который был удален с поля в своем дебютном матче Ла Лиги.

"Реал" продлил свою победную серию в рамках Ла Лиги против "Хетафе" до 9 матчей.

Криштиану Роналду ("Реал") забил свой 300 гол в Ла Лиге. Больше него в своем активе имеет только Лионель Месси ("Барселона") - 373.

Карим Бензема отдал 23 голевую передачу на Криштиану Роналду в рамках Ла Лиги - это больше, чем любой другой игрок "Реала".

Криштиану Роналду ("Реал") забил свой 50 гол ударом головой в рамках Ла Лиги - это больше, чем любой другой игрок, начиная с сезона 2003/2004.

"Леванте" продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до 15 матчей - 5 ничьих и 10 поражений.

Эрнесто Вальверде ("Барселона") одержал свою первую победу над Диего Симеоне ("Атлетико") в качестве тренера при 4 ничьих и 6 поражениях.

Диего Симеоне ("Атлетико") снова не смог обыграть "Барселону" в рамках Ла Лиги - 4 ничьи и 9 поражений.

Лионель Месси ("Барселона") забил 600 гол в своей карьере.

Лионель Месси ("Барселона") забивает уже в 3 играх Ла Лиги подряд прямыми ударами со штрафных.

Еще ни разу в истории Ла Лиги команда, которая за 11 туров до конца чемпионата опережала ближайшего преследователя минимум на 8 очков, не упускала победу в первенстве.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 34 матчей (28 побед и 6 ничьих). До исторического рекорда "Реала Сосьедад" 1980-го года осталось 4 игры.

Серхио Каналес ("Реал Сосьедад") отдал уже 5 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

Серхио Каналес ("Реал Сосьедад") отдал уже 11 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах. Больше из игроков Ла Лиги в своем активе имеет только Лионель Месси ("Барселона") - 15.

"Валенсия" стала первой командой Ла Лиги, три игрока которой забили в текущем сезоне минимум 10 голов - это Санти Мина (11), Симоне Дзадза (11) и Родриго Морено (10).

Симоне Дзадза ("Валенсия") забил свой 11 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это повторение его лучшего результата, когда в сезоне 2014/2015 он выступал в Серии А в составе "Сассуоло".

Лионель Месси ("Барселона") получил уже 8 желтую карточку в играх Ла Лиги против "Атлетико" - это его самый высокий показатель в матчах против одной команды в рамках чемпионата.

"Барселона" - единственная команда, которой удалось стать чемпионом, отставая от лидера за 11 туров до конца первенства на 7 очков. Случилось это в 1929-м году в соперничестве с "Реалом".

4 из 7 последних попаданий в створ ворот соперников Лионеля Месси ("Барселона") после ударов со штрафных в рамках Ла Лиги завершились результативно.

В каждом из своих 9 сезонов в "РеалеКриштиану Роналду забивал минимум 30 голов во всех турнирах.

"Барселона" - единственная команда Ла Лиги, которая в каждом из последних 13 сезонов забивала минимум 100 голов во всех турнирах.

Своими результативными действиями (гол+пас) Яго Аспас принес "Сельте" в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 19 очков - это лучший результат в чемпионате. Его главными преследователями являются Антуан Гризманн ("Атлетико") - 17 и Лионель Месси ("Барселона") - 16.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
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