Итоги 27 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать седьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 14 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

"Атлетик" не может забить уже в 4 матчах Ла Лиги подряд на "Рамон Санчес Писхуан".

В игре с "Севильей" Кепа Аррисабалага ("Атлетик") сделал 6 сейвов - это его самый высокий показатель в матчах Ла Лиги.

Максим Коваль ("Депортиво") стал первым вратарем в XXI веке, который был удален с поля в своем дебютном матче Ла Лиги.

"Реал" продлил свою победную серию в рамках Ла Лиги против "Хетафе" до 9 матчей.

Криштиану Роналду ("Реал") забил свой 300 гол в Ла Лиге. Больше него в своем активе имеет только Лионель Месси ("Барселона") - 373.

Карим Бензема отдал 23 голевую передачу на Криштиану Роналду в рамках Ла Лиги - это больше, чем любой другой игрок "Реала".

Криштиану Роналду ("Реал") забил свой 50 гол ударом головой в рамках Ла Лиги - это больше, чем любой другой игрок, начиная с сезона 2003/2004.

"Леванте" продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге до 15 матчей - 5 ничьих и 10 поражений.

Эрнесто Вальверде ("Барселона") одержал свою первую победу над Диего Симеоне ("Атлетико") в качестве тренера при 4 ничьих и 6 поражениях.

Диего Симеоне ("Атлетико") снова не смог обыграть "Барселону" в рамках Ла Лиги - 4 ничьи и 9 поражений.

Лионель Месси ("Барселона") забил 600 гол в своей карьере.

Лионель Месси ("Барселона") забивает уже в 3 играх Ла Лиги подряд прямыми ударами со штрафных.

Еще ни разу в истории Ла Лиги команда, которая за 11 туров до конца чемпионата опережала ближайшего преследователя минимум на 8 очков, не упускала победу в первенстве.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 34 матчей (28 побед и 6 ничьих). До исторического рекорда "Реала Сосьедад" 1980-го года осталось 4 игры.

Серхио Каналес ("Реал Сосьедад") отдал уже 5 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

Серхио Каналес ("Реал Сосьедад") отдал уже 11 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах. Больше из игроков Ла Лиги в своем активе имеет только Лионель Месси ("Барселона") - 15.

"Валенсия" стала первой командой Ла Лиги, три игрока которой забили в текущем сезоне минимум 10 голов - это Санти Мина (11), Симоне Дзадза (11) и Родриго Морено (10).

Симоне Дзадза ("Валенсия") забил свой 11 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги - это повторение его лучшего результата, когда в сезоне 2014/2015 он выступал в Серии А в составе "Сассуоло".

Лионель Месси ("Барселона") получил уже 8 желтую карточку в играх Ла Лиги против "Атлетико" - это его самый высокий показатель в матчах против одной команды в рамках чемпионата.

"Барселона" - единственная команда, которой удалось стать чемпионом, отставая от лидера за 11 туров до конца первенства на 7 очков. Случилось это в 1929-м году в соперничестве с "Реалом".

4 из 7 последних попаданий в створ ворот соперников Лионеля Месси ("Барселона") после ударов со штрафных в рамках Ла Лиги завершились результативно.

В каждом из своих 9 сезонов в "Реале" Криштиану Роналду забивал минимум 30 голов во всех турнирах.

"Барселона" - единственная команда Ла Лиги, которая в каждом из последних 13 сезонов забивала минимум 100 голов во всех турнирах.

Своими результативными действиями (гол+пас) Яго Аспас принес "Сельте" в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 19 очков - это лучший результат в чемпионате. Его главными преследователями являются Антуан Гризманн ("Атлетико") - 17 и Лионель Месси ("Барселона") - 16.

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