Итоги 28 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать восьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Форварды "Жироны" Кристан Стуани (15) и Порту (11) забили в текущем розыгрыше Ла Лиги больше мячей, чем все игроки "Депортиво" (25).

"Жирона" не пропускает в матчах Ла Лиги уже на протяжении 284 минут - это клубный рекорд в рамках чемпионата.

"Реал" одержал четвертую выездную победу подряд над "Эйбаром" в рамках Ла Лиги.

Криштиану Роналду принял непосредственное участие в 5 забитых мячах "Реала" в 3 своих визитах на "Ипуруа" - 4 гола и 1 ассист.

Педро Леон ("Эйбар") отдал уже 6 ассистов в матчах Ла Лиги против "Реала" - это больше, нежели против любой другой команды чемпионата.

Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия") впервые в своей карьере отметился 2 ассистами в одной игре чемпионата с учетом его выступлений в Лиге 1 и Серии А.

Родриго Морено принес своими 12 забитыми мячами "Валенсии" в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 12 очков - больше пользы своим командам принесли только Яго Аспас из "Сельты" (16 голов и 14 очков) и Херард Морено из "Эспаньола" (12 голов и 14 очков).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 35 матчей (29 побед и 6 ничьих). В последний раз в чемпионате "сине-гранатовые" уступали в апреле прошлого года на выезде "Малаге".

Коке Андухар ("Леванте") лишь во второй раз в карьере забил победный мяч своей команды в рамках Ла Лиги.

Луис Суарес ("Барселона") забивал всем 25 командам Ла Лиги, против которых он играл (всего - 106 мячей).

Жорди Альба ("Барселона") отдал уже свою 9 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах - это лучший результат среди защитников Ла Лиги.

Усман Дембеле завершил успешно 5 из своих 8 дриблингов в игре с "Малагой" - это его лучший показатель за время выступлений в "Барселоне" во всех турнирах.

"Эспаньол" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 7 матчей - 2 победы и 5 ничьих.

Виллиан Жозе принял непосредственное участие в 6 голах "Реала Сосьедад" в своих последних 6 матчах Ла Лиги - 5 голов и 1 ассист.

Херард Морено забил 12 из 26 (46,2%) общекомандных голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

9 из последних 11 ударов Антуана Гризманна ("Атлетико") в створ ворот соперников в Ла Лиге оказались результативными.

Антуан Гризманн принял непосредственное участие в 10 из 11 последних голов "Атлетико" в Ла Лиге - 8 голов и 2 ассиста.

Пабло Форналс отдал на Карлоса Бакку уже 3 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги, став для колумбийца лучшим ассистентом среди всех игроков "Вильярреала".

Рауль Гарсия во второй раз за время своих выступлений за "Атлетик" отметился дублем в домашнем матче. Впервые это случилось в августе прошлого года в матче квалификации Лиги Европы против "Динамо" из Бухареста.

Оскар Де Маркос принял непосредственное участие в 3 голах в своих последних 3 матчах Ла Лиги за "Атлетик" - 1 гол и 2 ассиста.

Матео Ковачич ("Реал") завершил успешно 96,15% своих дриблингов в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах среди игроков, совершивших минимум 25 обводок.

В текущем сезоне во всех турнирах Иско был заменен по ходу матчей 23 раза - это самый высокий показатель среди игроков "Реала".

Сауль Ньигес ("Атлетико") - единственный игрок, который в текущем розыгрыше Ла Лиги вступал в отборы более 100 раз (62 успешных из общих 102).

Лука Модрич отдал на Криштиану Роналду уже 4 голевую передачу в текущем сезоне во всех турнирах, став для португальца лучшим ассистентом среди всех игроков "Реала".

Лорен Морон ("Бетис") быстрее всех среди испанцев забил свои 5 голов в Ла Лиге в XXI веке. Для этого ему понадобилось всего 6 матчей.

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