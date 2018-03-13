Итоги 28 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать восьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Форварды "Жироны" Кристан Стуани (15) и Порту (11) забили в текущем розыгрыше Ла Лиги больше мячей, чем все игроки "Депортиво" (25).
"Жирона" не пропускает в матчах Ла Лиги уже на протяжении 284 минут - это клубный рекорд в рамках чемпионата.
"Реал" одержал четвертую выездную победу подряд над "Эйбаром" в рамках Ла Лиги.
Криштиану Роналду принял непосредственное участие в 5 забитых мячах "Реала" в 3 своих визитах на "Ипуруа" - 4 гола и 1 ассист.
Педро Леон ("Эйбар") отдал уже 6 ассистов в матчах Ла Лиги против "Реала" - это больше, нежели против любой другой команды чемпионата.
Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия") впервые в своей карьере отметился 2 ассистами в одной игре чемпионата с учетом его выступлений в Лиге 1 и Серии А.
Родриго Морено принес своими 12 забитыми мячами "Валенсии" в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 12 очков - больше пользы своим командам принесли только Яго Аспас из "Сельты" (16 голов и 14 очков) и Херард Морено из "Эспаньола" (12 голов и 14 очков).
"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 35 матчей (29 побед и 6 ничьих). В последний раз в чемпионате "сине-гранатовые" уступали в апреле прошлого года на выезде "Малаге".
Коке Андухар ("Леванте") лишь во второй раз в карьере забил победный мяч своей команды в рамках Ла Лиги.
Луис Суарес ("Барселона") забивал всем 25 командам Ла Лиги, против которых он играл (всего - 106 мячей).
Жорди Альба ("Барселона") отдал уже свою 9 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах - это лучший результат среди защитников Ла Лиги.
Усман Дембеле завершил успешно 5 из своих 8 дриблингов в игре с "Малагой" - это его лучший показатель за время выступлений в "Барселоне" во всех турнирах.
"Эспаньол" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 7 матчей - 2 победы и 5 ничьих.
Виллиан Жозе принял непосредственное участие в 6 голах "Реала Сосьедад" в своих последних 6 матчах Ла Лиги - 5 голов и 1 ассист.
Херард Морено забил 12 из 26 (46,2%) общекомандных голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги.
9 из последних 11 ударов Антуана Гризманна ("Атлетико") в створ ворот соперников в Ла Лиге оказались результативными.
Антуан Гризманн принял непосредственное участие в 10 из 11 последних голов "Атлетико" в Ла Лиге - 8 голов и 2 ассиста.
Пабло Форналс отдал на Карлоса Бакку уже 3 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги, став для колумбийца лучшим ассистентом среди всех игроков "Вильярреала".
Рауль Гарсия во второй раз за время своих выступлений за "Атлетик" отметился дублем в домашнем матче. Впервые это случилось в августе прошлого года в матче квалификации Лиги Европы против "Динамо" из Бухареста.
Оскар Де Маркос принял непосредственное участие в 3 голах в своих последних 3 матчах Ла Лиги за "Атлетик" - 1 гол и 2 ассиста.
Матео Ковачич ("Реал") завершил успешно 96,15% своих дриблингов в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах среди игроков, совершивших минимум 25 обводок.
В текущем сезоне во всех турнирах Иско был заменен по ходу матчей 23 раза - это самый высокий показатель среди игроков "Реала".
Сауль Ньигес ("Атлетико") - единственный игрок, который в текущем розыгрыше Ла Лиги вступал в отборы более 100 раз (62 успешных из общих 102).
Лука Модрич отдал на Криштиану Роналду уже 4 голевую передачу в текущем сезоне во всех турнирах, став для португальца лучшим ассистентом среди всех игроков "Реала".
Лорен Морон ("Бетис") быстрее всех среди испанцев забил свои 5 голов в Ла Лиге в XXI веке. Для этого ему понадобилось всего 6 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
|43
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|28
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Атлетик Бильбао
|28
|35
|13
|Эспаньол
|28
|35
|14
|Реал Сосьедад
|28
|33
|15
|Леганес
|28
|33
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|28
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13