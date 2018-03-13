Итоги 28 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 28 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать восьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Форварды "ЖироныКристан Стуани (15) и Порту (11) забили в текущем розыгрыше Ла Лиги больше мячей, чем все игроки "Депортиво" (25).

"Жирона" не пропускает в матчах Ла Лиги уже на протяжении 284 минут - это клубный рекорд в рамках чемпионата.

"Реал" одержал четвертую выездную победу подряд над "Эйбаром" в рамках Ла Лиги.

Криштиану Роналду принял непосредственное участие в 5 забитых мячах "Реала" в 3 своих визитах на "Ипуруа" - 4 гола и 1 ассист.

Педро Леон ("Эйбар") отдал уже 6 ассистов в матчах Ла Лиги против "Реала" - это больше, нежели против любой другой команды чемпионата.

Жоффрей Кондогбиа ("Валенсия") впервые в своей карьере отметился 2 ассистами в одной игре чемпионата с учетом его выступлений в Лиге 1 и Серии А.

Родриго Морено принес своими 12 забитыми мячами "Валенсии" в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 12 очков - больше пользы своим командам принесли только Яго Аспас из "Сельты" (16 голов и 14 очков) и Херард Морено из "Эспаньола" (12 голов и 14 очков).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 35 матчей (29 побед и 6 ничьих). В последний раз в чемпионате "сине-гранатовые" уступали в апреле прошлого года на выезде "Малаге".

Коке Андухар ("Леванте") лишь во второй раз в карьере забил победный мяч своей команды в рамках Ла Лиги.

Луис Суарес ("Барселона") забивал всем 25 командам Ла Лиги, против которых он играл (всего - 106 мячей).

Жорди Альба ("Барселона") отдал уже свою 9 результативную передачу в текущем сезоне во всех турнирах - это лучший результат среди защитников Ла Лиги.

Усман Дембеле завершил успешно 5 из своих 8 дриблингов в игре с "Малагой" - это его лучший показатель за время выступлений в "Барселоне" во всех турнирах.

"Эспаньол" продлил свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 7 матчей - 2 победы и 5 ничьих.

Виллиан Жозе принял непосредственное участие в 6 голах "Реала Сосьедад" в своих последних 6 матчах Ла Лиги - 5 голов и 1 ассист.

Херард Морено забил 12 из 26 (46,2%) общекомандных голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги.

9 из последних 11 ударов Антуана Гризманна ("Атлетико") в створ ворот соперников в Ла Лиге оказались результативными.

Антуан Гризманн принял непосредственное участие в 10 из 11 последних голов "Атлетико" в Ла Лиге - 8 голов и 2 ассиста.

Пабло Форналс отдал на Карлоса Бакку уже 3 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги, став для колумбийца лучшим ассистентом среди всех игроков "Вильярреала".

Рауль Гарсия во второй раз за время своих выступлений за "Атлетик" отметился дублем в домашнем матче. Впервые это случилось в августе прошлого года в матче квалификации Лиги Европы против "Динамо" из Бухареста.

Оскар Де Маркос принял непосредственное участие в 3 голах в своих последних 3 матчах Ла Лиги за "Атлетик" - 1 гол и 2 ассиста.

Матео Ковачич ("Реал") завершил успешно 96,15% своих дриблингов в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах среди игроков, совершивших минимум 25 обводок.

В текущем сезоне во всех турнирах Иско был заменен по ходу матчей 23 раза - это самый высокий показатель среди игроков "Реала".

Сауль Ньигес ("Атлетико") - единственный игрок, который в текущем розыгрыше Ла Лиги вступал в отборы более 100 раз (62 успешных из общих 102).

Лука Модрич отдал на Криштиану Роналду уже 4 голевую передачу в текущем сезоне во всех турнирах, став для португальца лучшим ассистентом среди всех игроков "Реала".

Лорен Морон ("Бетис") быстрее всех среди испанцев забил свои 5 голов в Ла Лиге в XXI веке. Для этого ему понадобилось всего 6 матчей.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
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