Итоги 29 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать девятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Хосе Моралес ("Леванте") принял непосредственное участие в 6 голах (3 мяча и 3 ассиста) в своих 6 матчах против "Эйбара" в Ла Лиге - это его самый любимый соперник.

"Депортиво" повторил свою худшую в истории безвыигрышную серию в 14 матчей в рамках Ла Лиги - 5 ничьих и 9 поражений.

Перед голом Родриго в ворота "Алавеса" игроки "Валенсии" отдали 9 передач - это их самая длинная перепасовка перед взятием ворот соперника в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Дани Парехо ("Валенсия") отдал уже свою 7 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

Игроки "Бетиса" забили уже 13 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом головой - наряду с "Валенсией" это лучший результат чемпионата.

Риад Будебуз ("Бетис") впервые в своей карьере отметился голом и результативной передачей в матче Ла Лиги.

После 29 сыгранных туров в активе "Бетиса" значится 49 забитых мячей в Ла Лиге - больше команда забивала за этот промежуток только в сезонах 1996/1997 (64 мяча) и 1958/1959 (54 мяча).

"Леганес" впервые выиграл у "Севильи" в рамках Ла Лиги. Предыдущие три встречи между ними завершились ничьей и двумя поражениями клуба из пригорода Мадрида.

Жорди Альба ("Барселона") отдал свою уже 8 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат чемпионата среди защитников.

Без учета стандартных положений Лионель Месси ("Барселона") забил свой первый мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади.

"Барселона" продлила свою рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге до 36 матчей - 30 побед и 6 ничьих.

Антуан Гризманн ("Атлетико") сравнялся с Лионелем Месси ("Барселона") по количеству забитых голов во всех турнирах в 2018 году - по 16. Больше них из игроков Ла Лиги в своем активе имеет только Криштиану Роналду ("Реал") - 21.

Родриго Эрнандес ("Вильярреал") в первом тайме матча с "Атлетико" отдал партнерам 56 из 58 своих передач. Лучший результат у соперников в этом показателе имеет Коке - только 25 из 29.

В матче с "Атлетико" Родриго Эрнандес ("Вильярреал") сделал 102 передачи (93 успешных) - это его самый высокий показатель в матчах Ла Лиги.

Криштиану Роналду ("Реал") забил в 2018 году уже 21 мяч - это лучший результат среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил уже 8 мяч ударом головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.

Карим Бензема отдал уже 8 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди всех игроков "Реала".

"Жирона" стала первой командой, которая забила "Реалу" три гола после ударов головой в матче Ла Лиги.

Криштиану Роналду ("Реал") забил в текущем сезоне на клубном уровне уже 37 мячей - это лучший результат среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.

В текущем сезоне игроки "Барселоны" попадали в каркас ворот соперников уже 29 раз - это самый высокий показатель среди всех команд из топ-5 ведущих чемпионатов.

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