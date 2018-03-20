Итоги 29 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать девятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Хосе Моралес ("Леванте") принял непосредственное участие в 6 голах (3 мяча и 3 ассиста) в своих 6 матчах против "Эйбара" в Ла Лиге - это его самый любимый соперник.
"Депортиво" повторил свою худшую в истории безвыигрышную серию в 14 матчей в рамках Ла Лиги - 5 ничьих и 9 поражений.
Перед голом Родриго в ворота "Алавеса" игроки "Валенсии" отдали 9 передач - это их самая длинная перепасовка перед взятием ворот соперника в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Дани Парехо ("Валенсия") отдал уже свою 7 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.
Игроки "Бетиса" забили уже 13 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом головой - наряду с "Валенсией" это лучший результат чемпионата.
Риад Будебуз ("Бетис") впервые в своей карьере отметился голом и результативной передачей в матче Ла Лиги.
После 29 сыгранных туров в активе "Бетиса" значится 49 забитых мячей в Ла Лиге - больше команда забивала за этот промежуток только в сезонах 1996/1997 (64 мяча) и 1958/1959 (54 мяча).
"Леганес" впервые выиграл у "Севильи" в рамках Ла Лиги. Предыдущие три встречи между ними завершились ничьей и двумя поражениями клуба из пригорода Мадрида.
Жорди Альба ("Барселона") отдал свою уже 8 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат чемпионата среди защитников.
Без учета стандартных положений Лионель Месси ("Барселона") забил свой первый мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади.
"Барселона" продлила свою рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге до 36 матчей - 30 побед и 6 ничьих.
Антуан Гризманн ("Атлетико") сравнялся с Лионелем Месси ("Барселона") по количеству забитых голов во всех турнирах в 2018 году - по 16. Больше них из игроков Ла Лиги в своем активе имеет только Криштиану Роналду ("Реал") - 21.
Родриго Эрнандес ("Вильярреал") в первом тайме матча с "Атлетико" отдал партнерам 56 из 58 своих передач. Лучший результат у соперников в этом показателе имеет Коке - только 25 из 29.
В матче с "Атлетико" Родриго Эрнандес ("Вильярреал") сделал 102 передачи (93 успешных) - это его самый высокий показатель в матчах Ла Лиги.
Криштиану Роналду ("Реал") забил в 2018 году уже 21 мяч - это лучший результат среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.
Кристиан Стуани ("Жирона") забил уже 8 мяч ударом головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.
Карим Бензема отдал уже 8 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди всех игроков "Реала".
"Жирона" стала первой командой, которая забила "Реалу" три гола после ударов головой в матче Ла Лиги.
Криштиану Роналду ("Реал") забил в текущем сезоне на клубном уровне уже 37 мячей - это лучший результат среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.
В текущем сезоне игроки "Барселоны" попадали в каркас ворот соперников уже 29 раз - это самый высокий показатель среди всех команд из топ-5 ведущих чемпионатов.
Не пропустите: Салах вышел в единоличные лидеры гонки за "Золотой бутсой". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Манчини: "Чемпионат России находится не на высшем уровне"
-
Четыре итальянских гранда интересуются игроком украинской "Зари"
-
Гризманн: "Хочу решить свое будущее до Чемпионата Мира"
-
"Челси" и "Атлетико" поборются за вратаря "РБ Лейпциг"
-
Серхи Роберто недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Защитник "Милана" хочет перебраться в МЛС
-
Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией
-
Яя Туре не отреагировал на вызов в сборную Кот-д'Ивуара
-
Два итальянских клуба заинтересованы в подписании Себальоса
-
Лукас Васкес: "Люди недооценивают "Ювентус"
-
Бертранд покинул расположение сборной Англии
-
Нойер побывал в расположении сборной Германии
-
Рауль возглавит юношескую команду "Реала
-
Эссьен покинул индонезийский "Персиб Бандунг"
-
Президент тульского "Арсенала" предложил вернуть старый формат Кубка России
-
Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года
-
Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору
-
Раньери согласился возглавить "Лион"
-
Алонсо: "Надеюсь, что Мората поедет на Чемпионат Мира"
-
Райола недоволен тем, что Балотелли не вызвали в сборную
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14