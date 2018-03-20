Итоги 29 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 29 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в двадцать девятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Хосе Моралес ("Леванте") принял непосредственное участие в 6 голах (3 мяча и 3 ассиста) в своих 6 матчах против "Эйбара" в Ла Лиге - это его самый любимый соперник.

"Депортиво" повторил свою худшую в истории безвыигрышную серию в 14 матчей в рамках Ла Лиги - 5 ничьих и 9 поражений.

Перед голом Родриго в ворота "Алавеса" игроки "Валенсии" отдали 9 передач - это их самая длинная перепасовка перед взятием ворот соперника в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Дани Парехо ("Валенсия") отдал уже свою 7 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это его лучший результат в карьере.

Игроки "Бетиса" забили уже 13 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом головой - наряду с "Валенсией" это лучший результат чемпионата.

Риад Будебуз ("Бетис") впервые в своей карьере отметился голом и результативной передачей в матче Ла Лиги.

После 29 сыгранных туров в активе "Бетиса" значится 49 забитых мячей в Ла Лиге - больше команда забивала за этот промежуток только в сезонах 1996/1997 (64 мяча) и 1958/1959 (54 мяча).

"Леганес" впервые выиграл у "Севильи" в рамках Ла Лиги. Предыдущие три встречи между ними завершились ничьей и двумя поражениями клуба из пригорода Мадрида.

Жорди Альба ("Барселона") отдал свою уже 8 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат чемпионата среди защитников.

Без учета стандартных положений Лионель Месси ("Барселона") забил свой первый мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади.

"Барселона" продлила свою рекордную беспроигрышную серию в Ла Лиге до 36 матчей - 30 побед и 6 ничьих.

Антуан Гризманн ("Атлетико") сравнялся с Лионелем Месси ("Барселона") по количеству забитых голов во всех турнирах в 2018 году - по 16. Больше них из игроков Ла Лиги в своем активе имеет только Криштиану Роналду ("Реал") - 21.

Родриго Эрнандес ("Вильярреал") в первом тайме матча с "Атлетико" отдал партнерам 56 из 58 своих передач. Лучший результат у соперников в этом показателе имеет Коке - только 25 из 29.

В матче с "АтлетикоРодриго Эрнандес ("Вильярреал") сделал 102 передачи (93 успешных) - это его самый высокий показатель в матчах Ла Лиги.

Криштиану Роналду ("Реал") забил в 2018 году уже 21 мяч - это лучший результат среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил уже 8 мяч ударом головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это самый высокий показатель среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.

Карим Бензема отдал уже 8 голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди всех игроков "Реала".

"Жирона" стала первой командой, которая забила "Реалу" три гола после ударов головой в матче Ла Лиги.

Криштиану Роналду ("Реал") забил в текущем сезоне на клубном уровне уже 37 мячей - это лучший результат среди игроков топ-5 ведущих чемпионатов.

В текущем сезоне игроки "Барселоны" попадали в каркас ворот соперников уже 29 раз - это самый высокий показатель среди всех команд из топ-5 ведущих чемпионатов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
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