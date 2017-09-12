Итоги 3 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Леганес" и "Хетафе" сыграли свое первое южноиспанское дерби в рамках Ла Лиги.

Тони Кроос ("Реал") стал пятым немцем, сыгравшим 100 и более матчей в Ла Лиге.

"Реал" продлил свою рекордную результативную серию во всех турнирах до 71-го матча.

В текущем сезоне игроки "Реала" заработали уже три красных карточки - это на одно удаление больше, нежели команда получила за весь прошлый сезон во всех турнирах.

"Атлетико" продлил свою рекордную беспроигрышную выездную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей (7 побед, 6 ничьих).

В матче с "Атлетико" "Валенсия" нанесла 11 ударов по воротам соперника, не забив при этом ни одного гола - это рекордный показатель для команды, начиная с сезона 2003/2004.

Виссам Бен Йеддер отличился забитым мячом уже в третьем из четырех матчей "Севильи" в нынешнем сезоне.

"Эйбар" не смог отметиться забитым голом на "Рамон Санчес Писхуан" уже в четвертом матче в Ла Лиге - это самый неудобный стадион для команды.

Лионель Месси ("Барселона") с 19 голами стал лучшим бомбардиром в истории каталонского дерби.

Лионель Месси ("Барселона") оформил свой 27-й хет-трик в Ла Лиге. Больше имеет только Криштиану Роналду - 32.

Лионель Месси ("Барселона") забивал два или более мячей в 10-ти из своих последних матчей в Ла Лиге. В пяти остальных играх он не сумел поразить ворота соперников.

Серхио Гарсия ("Эспаньол") сыграл свой 300-й матч в Ла Лиге.

Жорди Альба во второй раз в составе "Барселоны" отметился двумя голевыми передачами в одной игре Ла Лиги.

Адриан Лопес ("Депортиво") в четвертый раз забил гол и сделал результативную передачу в матче Ла Лиги.

Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад") впервые отметился дублем в матче Ла Лиги.

Иньяки Уильямс принял участие во всех голах "Атлетика" в текущей Ла Лиге - 1 забитый мяч, 2 ассиста.

Иньяки Уильямс ("Атлетик") впервые в своей карьере отметился двумя результативными передачами в одном матче.

"Сухая" серия "Атлетика" в Ла Лиге со старта сезона достигла отметки в 291 минуту. Чтобы превзойти своей предыдущее достижение, команде необходимо удерживать свои ворота "на замке" еще 21 минуту.

Арис Адурис ("Атлетик") отметился забитым мячом в воротах уже 34-й команды Ла Лиги. Больше забивал соперникам только Лионель Месси - 35-ти командам.

Макси Гомес ("Сельта") забил третий мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги, нанеся при этом только три удара в створ ворот соперников.

"Алавес" впервые не смог отличиться забитым мячом в стартовых трех турах Ла Лиги.

Энес Юнал стал вторым турком после Нихата Кавечи, который отметился забитым голом в Ла Лиге в составе "Вильярреала".

Перед голом Серхио Леона в ворота "Вильярреала" игроки "Бетиса" сделали 17 точных передач. Это самая длинная результативная перепасовка "Бетиса" в Ла Лиге с 2005-го года.

Лоик Реми отметился забитым мячом в своем дебютном матче за "Лас-Пальмас".

"Малага" впервые в своей истории стартовала в Ла Лиге с трех поражений.

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