Итоги 3 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Леганес" и "Хетафе" сыграли свое первое южноиспанское дерби в рамках Ла Лиги.
Тони Кроос ("Реал") стал пятым немцем, сыгравшим 100 и более матчей в Ла Лиге.
"Реал" продлил свою рекордную результативную серию во всех турнирах до 71-го матча.
В текущем сезоне игроки "Реала" заработали уже три красных карточки - это на одно удаление больше, нежели команда получила за весь прошлый сезон во всех турнирах.
"Атлетико" продлил свою рекордную беспроигрышную выездную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей (7 побед, 6 ничьих).
В матче с "Атлетико" "Валенсия" нанесла 11 ударов по воротам соперника, не забив при этом ни одного гола - это рекордный показатель для команды, начиная с сезона 2003/2004.
Виссам Бен Йеддер отличился забитым мячом уже в третьем из четырех матчей "Севильи" в нынешнем сезоне.
"Эйбар" не смог отметиться забитым голом на "Рамон Санчес Писхуан" уже в четвертом матче в Ла Лиге - это самый неудобный стадион для команды.
Лионель Месси ("Барселона") с 19 голами стал лучшим бомбардиром в истории каталонского дерби.
Лионель Месси ("Барселона") оформил свой 27-й хет-трик в Ла Лиге. Больше имеет только Криштиану Роналду - 32.
Лионель Месси ("Барселона") забивал два или более мячей в 10-ти из своих последних матчей в Ла Лиге. В пяти остальных играх он не сумел поразить ворота соперников.
Серхио Гарсия ("Эспаньол") сыграл свой 300-й матч в Ла Лиге.
Жорди Альба во второй раз в составе "Барселоны" отметился двумя голевыми передачами в одной игре Ла Лиги.
Адриан Лопес ("Депортиво") в четвертый раз забил гол и сделал результативную передачу в матче Ла Лиги.
Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад") впервые отметился дублем в матче Ла Лиги.
Иньяки Уильямс принял участие во всех голах "Атлетика" в текущей Ла Лиге - 1 забитый мяч, 2 ассиста.
Иньяки Уильямс ("Атлетик") впервые в своей карьере отметился двумя результативными передачами в одном матче.
"Сухая" серия "Атлетика" в Ла Лиге со старта сезона достигла отметки в 291 минуту. Чтобы превзойти своей предыдущее достижение, команде необходимо удерживать свои ворота "на замке" еще 21 минуту.
Арис Адурис ("Атлетик") отметился забитым мячом в воротах уже 34-й команды Ла Лиги. Больше забивал соперникам только Лионель Месси - 35-ти командам.
Макси Гомес ("Сельта") забил третий мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги, нанеся при этом только три удара в створ ворот соперников.
"Алавес" впервые не смог отличиться забитым мячом в стартовых трех турах Ла Лиги.
Энес Юнал стал вторым турком после Нихата Кавечи, который отметился забитым голом в Ла Лиге в составе "Вильярреала".
Перед голом Серхио Леона в ворота "Вильярреала" игроки "Бетиса" сделали 17 точных передач. Это самая длинная результативная перепасовка "Бетиса" в Ла Лиге с 2005-го года.
Лоик Реми отметился забитым мячом в своем дебютном матче за "Лас-Пальмас".
"Малага" впервые в своей истории стартовала в Ла Лиге с трех поражений.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0