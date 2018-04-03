Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Пако Лопес набрал семь очков в своих первых трех матчах в качестве главного тренера "Леванте" - это лучший результат для наставника "лягушек" с сезона 2004/2005.

"Реал" выиграл только 4 матч в текущем розыгрыше Ла Лиги из 7, в которых не принимал участия Криштиану Роналду.

В текущем году Гарет Бэйл забил уже 9 мячей во всех турнирах - это его лучший результат за первые три месяца года за время выступлений в "Реале".

За последние десять лет игроки "Реала" реализовали уже 77 11-метровых ударов - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

Гарет Бэйл ("Реал") нанес по воротам "Лас-Пальмаса" 8 ударов - чаще в выездном матче Ла Лиги он бил только в 2013-м году в матче с "Альмерией" (10).

Пако Хемес ("Лас-Пальмас") проиграл все свои 9 матчей "Реалу" в Ла Лиге в качестве главного тренера (разница мячей: 7-35).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 37 матчей. До повторения рекорда "Реала Сосьедад" 1980 года "сине-гранатовым" осталось не проиграть одну игру.

"Барселона" набрала уже 17 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых уступала в счете.

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади. Наряду с Пауло Дибалой ("Ювентус") - это лучший результат в топ-5 европейских лигах.

"Эспаньол" сыграл вничью уже в 6 матче текущего розыгрыша Ла Лиги из последних 9 игр (2 победы и 1 ничья).

Единственный удар в створ ворот игроков "Валенсии" в исполнении Родриго (без учета блокированных) в матче с "Леганесом" оказался результативным.

Ян Облак сыграл свой 150 матч за "Атлетико".

"Малага" прервала свою 14-матчевую серию без побед в Ла Лиге (3 ничьи и 11 поражений).

Кевин Гамейро ("Атлетико") реализовал свои 10 из 11 пенальти в Ла Лиге.

"Депортиво" продлил свою серию без побед в чемпионате до 15 матчей (5 ничьих и 10 поражений) - это худший результат для клуба в рамках Ла Лиги.

"Атлетико" одержал уже 11 победу с разницей в один мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги (9 из этих матчей закончились со счетом 1:0) - это больше, нежели имеет в своем активе любая другая команда чемпионата.

Луис Муриэль ("Севилья") нанес по воротам "Барселоны" 8 ударов - больше "сине-гранатовым" в текущем сезоне в одном матче не угрожал ни один игрок.

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 21 мяч в рамках Ла Лиги, выйдя по ходу игры на замену - это лучший результат турнира в XXI веке.

10 мячей "Бетиса" из 50 в текущем розыгрыше Ла Лиги были забиты игроками, которые выходили на замену - это самый высокий показатель чемпионата.

Антонио Адан ("Бетис") отразил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 57 ударов из пределов штрафной площади - это второй результат чемпионата после Фернандо Пачеко из "Алавеса" (60).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
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