Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Пако Лопес набрал семь очков в своих первых трех матчах в качестве главного тренера "Леванте" - это лучший результат для наставника "лягушек" с сезона 2004/2005.

"Реал" выиграл только 4 матч в текущем розыгрыше Ла Лиги из 7, в которых не принимал участия Криштиану Роналду.

В текущем году Гарет Бэйл забил уже 9 мячей во всех турнирах - это его лучший результат за первые три месяца года за время выступлений в "Реале".

За последние десять лет игроки "Реала" реализовали уже 77 11-метровых ударов - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

Гарет Бэйл ("Реал") нанес по воротам "Лас-Пальмаса" 8 ударов - чаще в выездном матче Ла Лиги он бил только в 2013-м году в матче с "Альмерией" (10).

Пако Хемес ("Лас-Пальмас") проиграл все свои 9 матчей "Реалу" в Ла Лиге в качестве главного тренера (разница мячей: 7-35).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 37 матчей. До повторения рекорда "Реала Сосьедад" 1980 года "сине-гранатовым" осталось не проиграть одну игру.

"Барселона" набрала уже 17 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых уступала в счете.

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади. Наряду с Пауло Дибалой ("Ювентус") - это лучший результат в топ-5 европейских лигах.

"Эспаньол" сыграл вничью уже в 6 матче текущего розыгрыша Ла Лиги из последних 9 игр (2 победы и 1 ничья).

Единственный удар в створ ворот игроков "Валенсии" в исполнении Родриго (без учета блокированных) в матче с "Леганесом" оказался результативным.

Ян Облак сыграл свой 150 матч за "Атлетико".

"Малага" прервала свою 14-матчевую серию без побед в Ла Лиге (3 ничьи и 11 поражений).

Кевин Гамейро ("Атлетико") реализовал свои 10 из 11 пенальти в Ла Лиге.

"Депортиво" продлил свою серию без побед в чемпионате до 15 матчей (5 ничьих и 10 поражений) - это худший результат для клуба в рамках Ла Лиги.

"Атлетико" одержал уже 11 победу с разницей в один мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги (9 из этих матчей закончились со счетом 1:0) - это больше, нежели имеет в своем активе любая другая команда чемпионата.

Луис Муриэль ("Севилья") нанес по воротам "Барселоны" 8 ударов - больше "сине-гранатовым" в текущем сезоне в одном матче не угрожал ни один игрок.

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 21 мяч в рамках Ла Лиги, выйдя по ходу игры на замену - это лучший результат турнира в XXI веке.

10 мячей "Бетиса" из 50 в текущем розыгрыше Ла Лиги были забиты игроками, которые выходили на замену - это самый высокий показатель чемпионата.

Антонио Адан ("Бетис") отразил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 57 ударов из пределов штрафной площади - это второй результат чемпионата после Фернандо Пачеко из "Алавеса" (60).

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