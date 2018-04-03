Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Пако Лопес набрал семь очков в своих первых трех матчах в качестве главного тренера "Леванте" - это лучший результат для наставника "лягушек" с сезона 2004/2005.
"Реал" выиграл только 4 матч в текущем розыгрыше Ла Лиги из 7, в которых не принимал участия Криштиану Роналду.
В текущем году Гарет Бэйл забил уже 9 мячей во всех турнирах - это его лучший результат за первые три месяца года за время выступлений в "Реале".
За последние десять лет игроки "Реала" реализовали уже 77 11-метровых ударов - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.
Гарет Бэйл ("Реал") нанес по воротам "Лас-Пальмаса" 8 ударов - чаще в выездном матче Ла Лиги он бил только в 2013-м году в матче с "Альмерией" (10).
Пако Хемес ("Лас-Пальмас") проиграл все свои 9 матчей "Реалу" в Ла Лиге в качестве главного тренера (разница мячей: 7-35).
"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 37 матчей. До повторения рекорда "Реала Сосьедад" 1980 года "сине-гранатовым" осталось не проиграть одну игру.
"Барселона" набрала уже 17 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых уступала в счете.
Лионель Месси ("Барселона") забил уже 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади. Наряду с Пауло Дибалой ("Ювентус") - это лучший результат в топ-5 европейских лигах.
"Эспаньол" сыграл вничью уже в 6 матче текущего розыгрыша Ла Лиги из последних 9 игр (2 победы и 1 ничья).
Единственный удар в створ ворот игроков "Валенсии" в исполнении Родриго (без учета блокированных) в матче с "Леганесом" оказался результативным.
Ян Облак сыграл свой 150 матч за "Атлетико".
"Малага" прервала свою 14-матчевую серию без побед в Ла Лиге (3 ничьи и 11 поражений).
Кевин Гамейро ("Атлетико") реализовал свои 10 из 11 пенальти в Ла Лиге.
"Депортиво" продлил свою серию без побед в чемпионате до 15 матчей (5 ничьих и 10 поражений) - это худший результат для клуба в рамках Ла Лиги.
"Атлетико" одержал уже 11 победу с разницей в один мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги (9 из этих матчей закончились со счетом 1:0) - это больше, нежели имеет в своем активе любая другая команда чемпионата.
Луис Муриэль ("Севилья") нанес по воротам "Барселоны" 8 ударов - больше "сине-гранатовым" в текущем сезоне в одном матче не угрожал ни один игрок.
Лионель Месси ("Барселона") забил уже 21 мяч в рамках Ла Лиги, выйдя по ходу игры на замену - это лучший результат турнира в XXI веке.
10 мячей "Бетиса" из 50 в текущем розыгрыше Ла Лиги были забиты игроками, которые выходили на замену - это самый высокий показатель чемпионата.
Антонио Адан ("Бетис") отразил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 57 ударов из пределов штрафной площади - это второй результат чемпионата после Фернандо Пачеко из "Алавеса" (60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|67
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
|46
|7
|Севилья
|30
|46
|8
|Жирона
|30
|44
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Эйбар
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Эспаньол
|30
|36
|14
|Леганес
|30
|36
|15
|Реал Сосьедад
|30
|34
|16
|Алавес
|30
|32
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|30
|20
|20
|Малага
|30
|17