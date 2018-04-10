Итоги 31 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 31 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать первом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Лукас Перес ("Депортиво") забил свой 3 мяч "Малаге" в рамках Ла Лиги - больше он не забивал ни одной другой команде чемпионата.

Адриан Лопес ("Депортиво") впервые с октября 2011-го года отметился дублем в матче Ла Лиги.

В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Хетафе" не реализовали уже 5 11-метровых ударов - это самый высокий показатель чемпионата. 

Яго Аспас ("Сельта") догнал Лионеля Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Антуана Гризманна ("Атлетико") по количеству сделанных хет-триков в текущем розыгрыше Ла Лиги - по 2.

С момента прихода на тренерский мостик Винченцо Монтеллы "Севилья" пропустила в Ла Лиге 28 мячей - за этот период времени больше пропустил только "Депортиво" (29).

В текущем розыгрыше Ла Лиги Лионель Месси ("Барселона") забил уже 29 мячей - это больше, нежели имеется в активе "Малаги" (19), "Лас-Пальмаса" (22), "Эспаньола" (26), "Леганеса" (26), "Леванте" и "Алавеса".

В текущем розыгрыше Ла Лиги Лионель Месси ("Барселона") забил уже 6 мячей прямыми ударами со штрафных - это лучший результат с сезона 2006/2007, когда это удалось Роналдиньо.

Лионель Месси ("Барселона") забивает гол ударами из-за пределов штрафной в 6 матчах Ла Лиги подряд - этого не удавалось сделать ни одному игроку, по крайней мере с сезона 2003/2004. 

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 38 матчей (31 победа и 7 ничьих). Она повторила рекорд чемпионата, который принадлежит "Реалу Сосьедад" - 21 победа и 17 ничьих в период с 1979 по 1980 годы.

Андре Гомеш ("Барселона") в матче с "Леганесом" сделал 73 точных передач из 77 попыток (94,8% точности) - это его самый высокий показатель за время выступлений в Ла Лиге.

Под руководством Пако Лопеса "Леванте" набрал уже 10 очков в 4 матчах - это на 2 пункта больше, нежели команда заработала в 15 играх при  Хуане Рамоне Лопесе Муньисе.

"Реал" не может обыграть "Атлетико" уже в 5 матчах Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" подряд (2 ничьи и 3 поражения).

Ян Облак ("Атлетико") отразил 31 удар из последних 35 по своим воротам во всех турнирах.

Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 20 мячей в 10 последних играх за клуб во всех турнирах.

Антуан Гризманн стал первым игроком "Атлетико", отличившимся забитыми мячами в 3 подряд выездных играх против "Реала" в рамках Ла Лиги.

"Атлетико" повторил достижение "Барселоны" 1974 года, которая не проигрывала "Реалу" в 5 выездных играх Ла Лиги подряд.

Гонсалу Гедеш ("Валенсия") отдал уже 8 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди португальцев, выступающих в 5 ведущих европейских чемпионатах.

Родриго Морено ("Валенсия") принес своими 15 голами в текущем розыгрыше Ла Лиги своей команде 16 очков - это самый высокий показатель чемпионата.

Победа "Реала Сосьедад" над "Жироной" со счетом 5:0 стала самой большой для команд из страны Басков над соперниками из Каталонии за последние 50 лет в рамках Ла Лиги.

Лионель Месси сделал 45 хет-трик в своей карьере - 40 в составе "Барселоны" и 5 в играх за сборную Аргентины.

Ян Облак ("Атлетико") имеет лучший процент отраженных ударов среди всех голкиперов из пяти ведущих европейских чемпионатов, сыгравших минимум 5 игр - 85%.

Иньяки Уильямс ("Атлетик") впервые в своей карьере отметился голом и ассистом в выездной игре Ла Лиги.

"Атлетик" впервые за 14 лет обыграл "Вильярреал" на его поле в матче Ла Лиги.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
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