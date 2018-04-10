Итоги 31 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать первом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Лукас Перес ("Депортиво") забил свой 3 мяч "Малаге" в рамках Ла Лиги - больше он не забивал ни одной другой команде чемпионата.

Адриан Лопес ("Депортиво") впервые с октября 2011-го года отметился дублем в матче Ла Лиги.

В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Хетафе" не реализовали уже 5 11-метровых ударов - это самый высокий показатель чемпионата.

Яго Аспас ("Сельта") догнал Лионеля Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Антуана Гризманна ("Атлетико") по количеству сделанных хет-триков в текущем розыгрыше Ла Лиги - по 2.

С момента прихода на тренерский мостик Винченцо Монтеллы "Севилья" пропустила в Ла Лиге 28 мячей - за этот период времени больше пропустил только "Депортиво" (29).

В текущем розыгрыше Ла Лиги Лионель Месси ("Барселона") забил уже 29 мячей - это больше, нежели имеется в активе "Малаги" (19), "Лас-Пальмаса" (22), "Эспаньола" (26), "Леганеса" (26), "Леванте" и "Алавеса".

В текущем розыгрыше Ла Лиги Лионель Месси ("Барселона") забил уже 6 мячей прямыми ударами со штрафных - это лучший результат с сезона 2006/2007, когда это удалось Роналдиньо.

Лионель Месси ("Барселона") забивает гол ударами из-за пределов штрафной в 6 матчах Ла Лиги подряд - этого не удавалось сделать ни одному игроку, по крайней мере с сезона 2003/2004.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 38 матчей (31 победа и 7 ничьих). Она повторила рекорд чемпионата, который принадлежит "Реалу Сосьедад" - 21 победа и 17 ничьих в период с 1979 по 1980 годы.

Андре Гомеш ("Барселона") в матче с "Леганесом" сделал 73 точных передач из 77 попыток (94,8% точности) - это его самый высокий показатель за время выступлений в Ла Лиге.

Под руководством Пако Лопеса "Леванте" набрал уже 10 очков в 4 матчах - это на 2 пункта больше, нежели команда заработала в 15 играх при Хуане Рамоне Лопесе Муньисе.

"Реал" не может обыграть "Атлетико" уже в 5 матчах Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" подряд (2 ничьи и 3 поражения).

Ян Облак ("Атлетико") отразил 31 удар из последних 35 по своим воротам во всех турнирах.

Криштиану Роналду ("Реал") забил уже 20 мячей в 10 последних играх за клуб во всех турнирах.

Антуан Гризманн стал первым игроком "Атлетико", отличившимся забитыми мячами в 3 подряд выездных играх против "Реала" в рамках Ла Лиги.

"Атлетико" повторил достижение "Барселоны" 1974 года, которая не проигрывала "Реалу" в 5 выездных играх Ла Лиги подряд.

Гонсалу Гедеш ("Валенсия") отдал уже 8 результативную передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат среди португальцев, выступающих в 5 ведущих европейских чемпионатах.

Родриго Морено ("Валенсия") принес своими 15 голами в текущем розыгрыше Ла Лиги своей команде 16 очков - это самый высокий показатель чемпионата.

Победа "Реала Сосьедад" над "Жироной" со счетом 5:0 стала самой большой для команд из страны Басков над соперниками из Каталонии за последние 50 лет в рамках Ла Лиги.

Лионель Месси сделал 45 хет-трик в своей карьере - 40 в составе "Барселоны" и 5 в играх за сборную Аргентины.

Ян Облак ("Атлетико") имеет лучший процент отраженных ударов среди всех голкиперов из пяти ведущих европейских чемпионатов, сыгравших минимум 5 игр - 85%.

Иньяки Уильямс ("Атлетик") впервые в своей карьере отметился голом и ассистом в выездной игре Ла Лиги.

"Атлетик" впервые за 14 лет обыграл "Вильярреал" на его поле в матче Ла Лиги.

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