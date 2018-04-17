Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Бетис" продлил свою победную серию в Ла Лиге до 5 матчей - это лучший результат клуба с марта 1997 года.

"Севилья" не может выиграть уже на протяжении 5 подряд матчей в Ла Лиге - 2 ничьи и 3 поражения. Это худшая серия команды под руководством Винченцо Монтеллы.

Луис Суарес ("Барселона") забил свой 10 мяч в ворота "Валенсии" во всех турнирах - это больше, нежели он забил любой другой команде.

В матче против "Вильярреала" Виссам Бен-Йеддер ("Севилья") провел на поле всего 7 минут и 59 секунд - это самое быстрое удаление игрока, вышедшего на замену, в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 39 матчей (32 победы и 7 ничьих) - это новый рекорд турнира.

"Барселона" выдала лучший старт в истории Ла Лиги после 32 сыгранных туров - 25 побед и 7 ничьих.

Мигель Анхель Герреро своими 8 забитыми мячами принес "Леганесу" уже 7 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В матче против "Реала Сосьедад" игроки "Лас-Пальмаса" нанесли 7 ударов по воротам соперника, не попав при этом ни разу в створ - это самый высокий показатель для команд Пако Хемеса за время его тренерской карьеры.

6 из 8 последних ударов в створ ворот соперников Адриана Лопеса ("Депортиво") в рамках Ла Лиги оказались результативными.

Маркел Сусаета ("Атлетик") стал первым игроком в Ла Лиге с апреля 2014 года, забившим гол прямым ударом с углового. В последний раз подобным образом в чемпионате отличался он же в игре против "Севильи".

"Депортиво" впервые с ноября 2015 года выиграл две подряд игры в Ла Лиге.

Четыре команды из Страны Басков ("Реал Сосьедад", "Эйбар", "Атлетик" и "Алавес") расположились в турнирной таблице Ла Лиги после отчетного тура на расстоянии друг от друга не более двух очков.

Анхель Корреа забил в текущем сезоне во всех турнирах уже 9 мячей - это его самый высокий показатель за время выступлений в "Атлетико" в одном сезоне.

Антуан Гризманн ("Атлетико") забил в 2018 году в Ла Лиге уже 14 мячей. Столько же в своем активе имеет Лионель Месси ("Барселона"), а больше забил только Криштиану Роналду ("Реал") - 19 голов.

Фернандо Торрес стал пятым игроком "Атлетико", забившим 100 мячей в Ла Лиге.

"Реал" выиграл 8 последних матчей Ла Лиги без Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в составе, забив в этих играх 28 мячей.

"Малага" проиграла "Реалу" в 25 раз из 34 матчей в Ла Лиге - при 1 победе и 8 ничьих.

Иско ("Реал") забил свой первый гол в Ла Лиге прямым ударом со штрафного. На это ему понадобилось 7 попыток.

Иско ("Реал") впервые в этом сезоне с учетом всех турниров отметился голом и результативной передачей в матче за клуб.

"Реал" одержал 100 победу во всех турнирах под руководством Зинедина Зидана (74,1% выигранных матчей).

Перед голом Антуана Гризманна в ворота "Леванте" игроки "Атлетико" сделали 18 точных передач - это самый высокий клубный показатель в Ла Лиге за время работы с командой Диего Симеоне.

Хосе Луис Моралес ("Леванте") проиграл 50 из 100 своих матчей в Ла Лиге - при 23 выигрышах и 27 ничьих.

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