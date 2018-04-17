Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать втором туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Бетис" продлил свою победную серию в Ла Лиге до 5 матчей - это лучший результат клуба с марта 1997 года.

"Севилья" не может выиграть уже на протяжении 5 подряд матчей в Ла Лиге - 2 ничьи и 3 поражения. Это худшая серия команды под руководством Винченцо Монтеллы.

Луис Суарес ("Барселона") забил свой 10 мяч в ворота "Валенсии" во всех турнирах - это больше, нежели он забил любой другой команде.

В матче против "ВильярреалаВиссам Бен-Йеддер ("Севилья") провел на поле всего 7 минут и 59 секунд - это самое быстрое удаление игрока, вышедшего на замену, в текущем розыгрыше Ла Лиги.

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 39 матчей (32 победы и 7 ничьих) - это новый рекорд турнира.

"Барселона" выдала лучший старт в истории Ла Лиги после 32 сыгранных туров - 25 побед и 7 ничьих.

Мигель Анхель Герреро своими 8 забитыми мячами принес "Леганесу" уже 7 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги.

В матче против "Реала Сосьедад" игроки "Лас-Пальмаса" нанесли 7 ударов по воротам соперника, не попав при этом ни разу в створ - это самый высокий показатель для команд Пако Хемеса за время его тренерской карьеры.

6 из 8 последних ударов в створ ворот соперников Адриана Лопеса ("Депортиво") в рамках Ла Лиги оказались результативными.

Маркел Сусаета ("Атлетик") стал первым игроком в Ла Лиге с апреля 2014 года, забившим гол прямым ударом с углового. В последний раз подобным образом в чемпионате отличался он же в игре против "Севильи".

"Депортиво" впервые с ноября 2015 года выиграл две подряд игры в Ла Лиге.

Четыре команды из Страны Басков ("Реал Сосьедад", "Эйбар", "Атлетик" и "Алавес") расположились в турнирной таблице Ла Лиги после отчетного тура на расстоянии друг от друга не более двух очков.

Анхель Корреа забил в текущем сезоне во всех турнирах уже 9 мячей - это его самый высокий показатель за время выступлений в "Атлетико" в одном сезоне.

Антуан Гризманн ("Атлетико") забил в 2018 году в Ла Лиге уже 14 мячей. Столько же в своем активе имеет Лионель Месси ("Барселона"), а больше забил только Криштиану Роналду ("Реал") - 19 голов.

Фернандо Торрес стал пятым игроком "Атлетико", забившим 100 мячей в Ла Лиге.

"Реал" выиграл 8 последних матчей Ла Лиги без Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в составе, забив в этих играх 28 мячей.

"Малага" проиграла "Реалу" в 25 раз из 34 матчей в Ла Лиге - при 1 победе и 8 ничьих.

Иско ("Реал") забил свой первый гол в Ла Лиге прямым ударом со штрафного. На это ему понадобилось 7 попыток.

Иско ("Реал") впервые в этом сезоне с учетом всех турниров отметился голом и результативной передачей в матче за клуб.

"Реал" одержал 100 победу во всех турнирах под руководством Зинедина Зидана (74,1% выигранных матчей).

Перед голом Антуана Гризманна в ворота "Леванте" игроки "Атлетико" сделали 18 точных передач - это самый высокий клубный показатель в Ла Лиге за время работы с командой Диего Симеоне.

Хосе Луис Моралес ("Леванте") проиграл 50 из 100 своих матчей в Ла Лиге - при 23 выигрышах и 27 ничьих.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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