Итоги 33 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Начиная с сезона 2014/2015 "Сельта" обыгрывала "Барселону" в рамках Ла Лиги 3 раза - это больше, нежели каталонцев побеждала любая другая команда.

"Барселона" не смогла выиграть уже в третьем матче Ла Лиги из трех без Лионеля Месси и Луиса Суареса в стартовом составе.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Барселона" попадала в каркас ворот соперников 32 раза - это всего лишь на один раз меньше рекорда топ-5 европейских лиг, начиная с 2003 года, установленного "Ливерпулем" в сезоне 2010/2011.

Усман Дембеле стал первым французским форвардом с 2010 года после Тьерри Анри, забившим гол в Ла Лиге в составе "Барселоны".

Серхи Роберто стал первым игроком "Барселоны" за последние 40 игр команды, удаленным в матче Ла Лиги. Последним из игроков "сине-гранатовых" в чемпионате красную карточку перед собой видел Неймар в матче с "Малагой".

"Барселона" не проигрывает уже в 33 матчах с начала текущего чемпионата - это новый рекорд Ла Лиги.

Гол Яго Аспаса ("Сельта") стал для "Барселоны" первым в Ла Лиге, начиная с сезона 2003/2004, забитым не ногой и не головой.

"Депортиво" и "Севилья" в очном матче нанесли в сумме 46 ударов по воротам друг друга - это самый высокий показатель в текущем розыгрыше Ла Лиги за игру.

"Реал" не проигрывает дома в рамках Ла Лиги уже на протяжении 7 матчей (5 побед и 2 ничьи).

"Реал" прервал свою 12-матчевую домашнюю победную серию над "Атлетиком".

В 12 последних матчах за "Реал" Криштиану Роналду забил 22 мяча.

"Реал" не может выиграть на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги уже в 2 матчах подряд (2 ничьи).

В матче с "Реалом" Кепа Аррисабалага ("Атлетик") совершил 9 сейвов - это его самый высокий показатель в рамках Ла Лиги за одну игру.

"Атлетико" продлил свою безвыигрышную выездную серию в Ла Лиге до 4 матчей - 1 ничья и 3 поражения.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") стал первым игроком, забивавшим "Атлетико" в двух матчах текущего розыгрыша Ла Лиги.

Только одно из 23 касаний мяча Антуаном Гризманном ("Атлетико") в матче с "Реалом Сосьедад" было совершено в штрафной площади соперника.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") забил свой 3 гол Яну Облаку ("Атлетико") в рамках Ла Лиги. Больше него словенцу забивали только Криштиану Роналду ("Реал") и Лионель Месси ("Барселона") - 4 и 5 мячей соответственно.

С приходом на тренерский мостик "Реала Сосьедад" Иманола Алгуасила баски не пропускают в рамках Ла Лиги уже на протяжении 4 матчей (3 победы и 1 ничья) - это их самая длинная "сухая" серия в чемпионате в XXI веке.

Для того, чтобы сделать дубль в матче с "Атлетико" Хуанми ("Реал Сосьедад") понадобилось всего 18 минут - меньше времени на два гола после выхода на замену в игре текущего розыгрыша Ла Лиги (17 минут) понадобилось только Энесу Уналу ("Вильярреал"), также поразившему дважды ворота "матрасников".

Кристиан Стуани ("Жирона") реализовал свой 10 из 10 пенальти в рамках Ла Лиги.

"Малага" во второй раз за свою 24-летнюю историю вылетела в Сегунду.

Ни одна из команд лидирующей четверки не смогла одержать в текущем туре победу - 2 ничьи и 2 поражения.

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