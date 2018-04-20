Итоги 33 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 33 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать третьем туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Начиная с сезона 2014/2015 "Сельта" обыгрывала "Барселону" в рамках Ла Лиги 3 раза - это больше, нежели каталонцев побеждала любая другая команда.

"Барселона" не смогла выиграть уже в третьем матче Ла Лиги из трех без Лионеля Месси и Луиса Суареса в стартовом составе.

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Барселона" попадала в каркас ворот соперников 32 раза - это всего лишь на один раз меньше рекорда топ-5 европейских лиг, начиная с 2003 года, установленного "Ливерпулем" в сезоне 2010/2011.

Усман Дембеле стал первым французским форвардом с 2010 года после Тьерри Анри, забившим гол в Ла Лиге в составе "Барселоны".

Серхи Роберто стал первым игроком "Барселоны" за последние 40 игр команды, удаленным в матче Ла Лиги. Последним из игроков "сине-гранатовых" в чемпионате красную карточку перед собой видел Неймар в матче с "Малагой".

"Барселона" не проигрывает уже в 33 матчах с начала текущего чемпионата - это новый рекорд Ла Лиги.

Гол Яго Аспаса ("Сельта") стал для "Барселоны" первым в Ла Лиге, начиная с сезона 2003/2004, забитым не ногой и не головой.

"Депортиво" и "Севилья" в очном матче нанесли в сумме 46 ударов по воротам друг друга - это самый высокий показатель в текущем розыгрыше Ла Лиги за игру.

"Реал" не проигрывает дома в рамках Ла Лиги уже на протяжении 7 матчей (5 побед и 2 ничьи).

"Реал" прервал свою 12-матчевую домашнюю победную серию над "Атлетиком".

В 12 последних матчах за "Реал" Криштиану Роналду забил 22 мяча.

"Реал" не может выиграть на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Ла Лиги уже в 2 матчах подряд (2 ничьи).

В матче с "РеаломКепа Аррисабалага ("Атлетик") совершил 9 сейвов - это его самый высокий показатель в рамках Ла Лиги за одну игру.

"Атлетико" продлил свою безвыигрышную выездную серию в Ла Лиге до 4 матчей - 1 ничья и 3 поражения.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") стал первым игроком, забивавшим "Атлетико" в двух матчах текущего розыгрыша Ла Лиги.

Только одно из 23 касаний мяча Антуаном Гризманном ("Атлетико") в матче с "Реалом Сосьедад" было совершено в штрафной площади соперника.

Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад") забил свой 3 гол Яну Облаку ("Атлетико") в рамках Ла Лиги. Больше него словенцу забивали только Криштиану Роналду ("Реал") и Лионель Месси ("Барселона") - 4 и 5 мячей соответственно.

С приходом на тренерский мостик "Реала СосьедадИманола Алгуасила баски не пропускают в рамках Ла Лиги уже на протяжении 4 матчей (3 победы и 1 ничья) - это их самая длинная "сухая" серия в чемпионате в XXI веке.

Для того, чтобы сделать дубль в матче с "АтлетикоХуанми ("Реал Сосьедад") понадобилось всего 18 минут - меньше времени на два гола после выхода на замену в игре текущего розыгрыша Ла Лиги (17 минут) понадобилось только Энесу Уналу ("Вильярреал"), также поразившему дважды ворота "матрасников".

Кристиан Стуани ("Жирона") реализовал свой 10 из 10 пенальти в рамках Ла Лиги.

"Малага" во второй раз за свою 24-летнюю историю вылетела в Сегунду.

Ни одна из команд лидирующей четверки не смогла одержать в текущем туре победу - 2 ничьи и 2 поражения.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 33 21
20 Малага 33 17
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