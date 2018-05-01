Итоги 35 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать пятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Севилья" забила два своих последних гола в Ла Лиге ударами из-за пределов штрафной площади.

Хосе Луис Моралес забивал и ассистировал в шести матчах Ла Лиги - это лучший результат среди игроков "Леванте" в XXI веке.

"Севилья" продлила свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей - 4 ничьи и 5 поражений.

Джонатан Кальери со своими 8 результативными ударами и 3 ассистами принял участие в 48% голов "Лас-Пальмаса" в текущем розыгрыше Ла Лиги (11 из 23 забитых мячей).

Херард Морено стал первым игроком "Эспаньола" с сезона 2006/2007, который забил в одном сезоне Ла Лиги не менее 15 голов.

Микель Сан Хосе ("Атлетик") стал третьим игроком в истории, который забил два мяча в ворота своей команды на "Аноэте" в рамках Ла Лиги.

Микель Сан Хосе стал первым игроком "Атлетика" в XXI веке, который забил два гола в ворота своей команды в одном матче Ла Лиги.

221 из 236 передач Дани Себальоса ("Реал") в текущем розыгрыше Ла Лиги дошли до своего адресата (процент успешности - 95,2%) - это самый высокий результат чемпионата среди игроков, сыгравших не менее 5 матчей.

"Атлетик" проиграл 50% матчей Ла Лиги с Иньиго Мартинесом в составе (7 из 14). Без него команда уступила в 26% игр (6 из 21).

Гарет Бэйл забил минимум 15 мячей за во всех турнирах в 4 из 5 своих сезонов в "Реале".

Дани Себальос сделал 76 передач в игре с "Леганесом" (67 - успешных) - это его самый высокий показатель в матчах за "Реал".

Карлос Бакка ("Вильярреал") стал вторым после Радамеля Фалькао колумбийцем, оформившим хет-трик в рамках матча Ла Лиги.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 5 мяч в рамках Ла Лиги в ворота "Хетафе". Больше он не забивал ни одной другой команде чемпионата (столько же результативных ударов он имеет в своем активе только в противостоянии с "Реалом").

"Атлетико" не пропустил гол в свои ворота уже в 31 матче текущего розыгрыша Ла Лиги - это лучший результат среди команд из топ-5 европейских лиг.

"Атлетико" одержал уже 12 победу в текущем розыгрыше Ла Лиги с преимуществом в 1 мяч - это самый высокий показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.

"Барселона" стала первой командой в истории Ла Лиги, которая не проигрывает на протяжении 34 матчей со старта чемпионата - 26 побед и 8 ничьих.

Усман Дембеле ("Барселона") разделил все свои 6 ассистов в рамках Ла Лиги поровну между Луисом Суаресом, Лионелем Месси и Филиппе Коутиньо.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком, забившим минимум 30 голов в 7 сезонах Ла Лиги.

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 11 мяч на "Риасоре" в рамках Ла Лиги. Больше он не забивал ни на одном другом гостевом стадионе в чемпионате (столько же раз он отмечался результативным ударом только на "Сантьяго Бернабеу").

Луис Суарес ("Барселона") стал первым игроком, отдавшим 3 результативные передачи на Лионеля Месси в одном матче.

"Барселона" выиграла чемпионский титул, имея 4 игры в запасе - это рекорд Ла Лиги в XXI веке.

"Депортиво" вылетел из Ла Лиги в 11 раз в своей истории - наряду с "Бетисом", "Мурсией" и "Малагой" это рекорд чемпионата.

В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Хетафе" совершили 620 фолов (17,71 нарушения за игру) - это самый высокий показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.

Паулиньо ("Барселона") стал первым игроком в XXI веке, который не проиграл ни одного матча из своих первых 32 игр в Ла Лиге - 24 победы и 8 ничьих.

Лионель Месси ("Барселона") лидирует в текущем розыгрыше Ла Лиги по:

забитым голам - 32

забитым голам из-за пределов штрафной площади - 8

забитым голам после прямого удара со штрафного - 6

сделанным результативным передачам - 12

нанесенным ударам - 187

созданным голевым моментам - 82

сделанным передачам на половине поля соперников - 1484

совершенным обводкам - 269

сделанным касаниям мяча в штрафной площади соперников - 282

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Бетис" набрал уже 59 очков - это их лучший результат в истории после сыгранных 35 туров чемпионата, когда в нем стало участвовать 20 команд.

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