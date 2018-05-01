Итоги 35 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Теги атлетико мадридбарселоналионель месси

Итоги 35 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать пятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Севилья" забила два своих последних гола в Ла Лиге ударами из-за пределов штрафной площади.

Хосе Луис Моралес забивал и ассистировал в шести матчах Ла Лиги - это лучший результат среди игроков "Леванте" в XXI веке.

"Севилья" продлила свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей - 4 ничьи и 5 поражений.

Джонатан Кальери со своими 8 результативными ударами и 3 ассистами принял участие в 48% голов "Лас-Пальмаса" в текущем розыгрыше Ла Лиги (11 из 23 забитых мячей).

Херард Морено стал первым игроком "Эспаньола" с сезона 2006/2007, который забил в одном сезоне Ла Лиги не менее 15 голов.

Микель Сан Хосе ("Атлетик") стал третьим игроком в истории, который забил два мяча в ворота своей команды на "Аноэте" в рамках Ла Лиги.

Микель Сан Хосе стал первым игроком "Атлетика" в XXI веке, который забил два гола в ворота своей команды в одном матче Ла Лиги.

221 из 236 передач Дани Себальоса ("Реал") в текущем розыгрыше Ла Лиги дошли до своего адресата (процент успешности - 95,2%) - это самый высокий результат чемпионата среди игроков, сыгравших не менее 5 матчей.

"Атлетик" проиграл 50% матчей Ла Лиги с Иньиго Мартинесом в составе (7 из 14). Без него команда уступила в 26% игр (6 из 21).

Гарет Бэйл забил минимум 15 мячей за во всех турнирах в 4 из 5 своих сезонов в "Реале".

Дани Себальос сделал 76 передач в игре с "Леганесом" (67 - успешных) - это его самый высокий показатель в матчах за "Реал".

Карлос Бакка ("Вильярреал") стал вторым после Радамеля Фалькао колумбийцем, оформившим хет-трик в рамках матча Ла Лиги.

Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 5 мяч в рамках Ла Лиги в ворота "Хетафе". Больше он не забивал ни одной другой команде чемпионата (столько же результативных ударов он имеет в своем активе только в противостоянии с "Реалом").

"Атлетико" не пропустил гол в свои ворота уже в 31 матче текущего розыгрыша Ла Лиги - это лучший результат среди команд из топ-5 европейских лиг.

"Атлетико" одержал уже 12 победу в текущем розыгрыше Ла Лиги с преимуществом в 1 мяч - это самый высокий показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.

"Барселона" стала первой командой в истории Ла Лиги, которая не проигрывает на протяжении 34 матчей со старта чемпионата - 26 побед и 8 ничьих.

Усман Дембеле ("Барселона") разделил все свои 6 ассистов в рамках Ла Лиги поровну между Луисом СуаресомЛионелем Месси и Филиппе Коутиньо.

Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком, забившим минимум 30 голов в 7 сезонах Ла Лиги.

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 11 мяч на "Риасоре" в рамках Ла Лиги. Больше он не забивал ни на одном другом гостевом стадионе в чемпионате (столько же раз он отмечался результативным ударом только на "Сантьяго Бернабеу").

Луис Суарес ("Барселона") стал первым игроком, отдавшим 3 результативные передачи на Лионеля Месси в одном матче.

"Барселона" выиграла чемпионский титул, имея 4 игры в запасе - это рекорд Ла Лиги в XXI веке.

"Депортиво" вылетел из Ла Лиги в 11 раз в своей истории - наряду с "Бетисом", "Мурсией" и "Малагой" это рекорд чемпионата.

В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Хетафе" совершили 620 фолов (17,71 нарушения за игру) - это самый высокий показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.

Паулиньо ("Барселона") стал первым игроком в XXI веке, который не проиграл ни одного матча из своих первых 32 игр в Ла Лиге - 24 победы и 8 ничьих.

Лионель Месси ("Барселона") лидирует в текущем розыгрыше Ла Лиги по:
забитым голам - 32
забитым голам из-за пределов штрафной площади - 8
забитым голам после прямого удара со штрафного - 6
сделанным результативным передачам - 12
нанесенным ударам - 187
созданным голевым моментам - 82
сделанным передачам на половине поля соперников - 1484
совершенным обводкам - 269
сделанным касаниям мяча в штрафной площади соперников - 282

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Бетис" набрал уже 59 очков - это их лучший результат в истории после сыгранных 35 туров чемпионата, когда в нем стало участвовать 20 команд.

Не пропустите: итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов