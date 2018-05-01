Итоги 35 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать пятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Севилья" забила два своих последних гола в Ла Лиге ударами из-за пределов штрафной площади.
Хосе Луис Моралес забивал и ассистировал в шести матчах Ла Лиги - это лучший результат среди игроков "Леванте" в XXI веке.
"Севилья" продлила свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей - 4 ничьи и 5 поражений.
Джонатан Кальери со своими 8 результативными ударами и 3 ассистами принял участие в 48% голов "Лас-Пальмаса" в текущем розыгрыше Ла Лиги (11 из 23 забитых мячей).
Херард Морено стал первым игроком "Эспаньола" с сезона 2006/2007, который забил в одном сезоне Ла Лиги не менее 15 голов.
Микель Сан Хосе ("Атлетик") стал третьим игроком в истории, который забил два мяча в ворота своей команды на "Аноэте" в рамках Ла Лиги.
Микель Сан Хосе стал первым игроком "Атлетика" в XXI веке, который забил два гола в ворота своей команды в одном матче Ла Лиги.
221 из 236 передач Дани Себальоса ("Реал") в текущем розыгрыше Ла Лиги дошли до своего адресата (процент успешности - 95,2%) - это самый высокий результат чемпионата среди игроков, сыгравших не менее 5 матчей.
"Атлетик" проиграл 50% матчей Ла Лиги с Иньиго Мартинесом в составе (7 из 14). Без него команда уступила в 26% игр (6 из 21).
Гарет Бэйл забил минимум 15 мячей за во всех турнирах в 4 из 5 своих сезонов в "Реале".
Дани Себальос сделал 76 передач в игре с "Леганесом" (67 - успешных) - это его самый высокий показатель в матчах за "Реал".
Карлос Бакка ("Вильярреал") стал вторым после Радамеля Фалькао колумбийцем, оформившим хет-трик в рамках матча Ла Лиги.
Кристиан Стуани ("Жирона") забил свой 5 мяч в рамках Ла Лиги в ворота "Хетафе". Больше он не забивал ни одной другой команде чемпионата (столько же результативных ударов он имеет в своем активе только в противостоянии с "Реалом").
"Атлетико" не пропустил гол в свои ворота уже в 31 матче текущего розыгрыша Ла Лиги - это лучший результат среди команд из топ-5 европейских лиг.
"Атлетико" одержал уже 12 победу в текущем розыгрыше Ла Лиги с преимуществом в 1 мяч - это самый высокий показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.
"Барселона" стала первой командой в истории Ла Лиги, которая не проигрывает на протяжении 34 матчей со старта чемпионата - 26 побед и 8 ничьих.
Усман Дембеле ("Барселона") разделил все свои 6 ассистов в рамках Ла Лиги поровну между Луисом Суаресом, Лионелем Месси и Филиппе Коутиньо.
Лионель Месси ("Барселона") стал первым игроком, забившим минимум 30 голов в 7 сезонах Ла Лиги.
Лионель Месси ("Барселона") забил свой 11 мяч на "Риасоре" в рамках Ла Лиги. Больше он не забивал ни на одном другом гостевом стадионе в чемпионате (столько же раз он отмечался результативным ударом только на "Сантьяго Бернабеу").
Луис Суарес ("Барселона") стал первым игроком, отдавшим 3 результативные передачи на Лионеля Месси в одном матче.
"Барселона" выиграла чемпионский титул, имея 4 игры в запасе - это рекорд Ла Лиги в XXI веке.
"Депортиво" вылетел из Ла Лиги в 11 раз в своей истории - наряду с "Бетисом", "Мурсией" и "Малагой" это рекорд чемпионата.
В текущем розыгрыше Ла Лиги игроки "Хетафе" совершили 620 фолов (17,71 нарушения за игру) - это самый высокий показатель среди команд из топ-5 европейских лиг.
Паулиньо ("Барселона") стал первым игроком в XXI веке, который не проиграл ни одного матча из своих первых 32 игр в Ла Лиге - 24 победы и 8 ничьих.
Лионель Месси ("Барселона") лидирует в текущем розыгрыше Ла Лиги по:
забитым голам - 32
забитым голам из-за пределов штрафной площади - 8
забитым голам после прямого удара со штрафного - 6
сделанным результативным передачам - 12
нанесенным ударам - 187
созданным голевым моментам - 82
сделанным передачам на половине поля соперников - 1484
совершенным обводкам - 269
сделанным касаниям мяча в штрафной площади соперников - 282
В текущем розыгрыше Ла Лиги "Бетис" набрал уже 59 очков - это их лучший результат в истории после сыгранных 35 туров чемпионата, когда в нем стало участвовать 20 команд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|35
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Хетафе
|35
|49
|8
|Севилья
|34
|48
|9
|Жирона
|35
|48
|10
|Реал Сосьедад
|35
|46
|11
|Сельта Виго
|35
|45
|12
|Эйбар
|35
|44
|13
|Алавес
|35
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|35
|40
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20