Итоги 36 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Итоги 36 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Эвер Банега реализовал все свои 7 пенальти, выступая за "Севилью" во всех турнирах.

В матче с "Реалом Сосьедад" игроки "Севильи" отдали 346 передач и совершили 525 касаний мяча - это самый низкий показатель для команды со времен ухода из нее Унаи Эмери в 2016 году.

"Эйбар" выиграл оба матча у "Жироны" в текущем розыгрыше Ла Лиги. В предыдущих их 8 очных встречах он не побеждал ни разу - 3 ничьи и 5 поражений.

Иньяки Уильямс вышел в лидеры среди игроков "Атлетика" по системе "гол+пас" в текущем розыгрыше Ла Лиги - 7 забитых мячей и 6 результативных передач.

"Вильярреал" выиграл оба матча у "Валенсии" в одном сезоне Ла Лиги в третий раз в истории.

Родри Эрнандес ("Вильярреал") отдал лишь 4 неточные передачи в матче с "Валенсией" (81 из 85) - это его лучший результат в сезоне в играх с командами из лидирующей четверки.

"Алавес" впервые в своей истории выиграл 3 выездных матча Ла Лиги подряд.

"Атлетико" не пропустил мячи в свои ворота в первом тайме в 32 из 36 матчей текущего розыгрыша Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

"Эспаньол" стал первой командой, обыгравшей "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" в рамках Ла Лиги.

"Барселона" и "Реал" впервые с мая 2008 года сыграли Эль Класико, чемпион перед которым уже был определен.

"Реал" впервые за шесть матчей во всех турнирах при Криштиану Роналду, Гарете Бэйле и Кариме Бензема в стартовом составе сыграл вничью с "Барселоной" - 1 победа и 4 поражения.

Андрес ИньестаЛионель Месси ("Барселона") и Серхио Рамос ("Реал") сыграли свои 38 матчи в Эль Класико. Больше них в этом противостоянии участвовали только Маноло Санчис (43 игры), Пако Хенто (42) и Хави (42).

Криштиану Роналду ("Реал") сравнялся с Альфредо Ди Стефано по количеству забитых в Эль Класико голов (18) - это второй результат в истории противостояния.

Карим Бензема первым из игроков "Реала" достиг отметки минимум в 10 голов и результативных передач в текущем сезоне во всех турнирах - 11 забитых мячей и 10 ассистов.

"Реал" первым достиг отметки в 400 забитых мячей в Эль Класико.

Лионель Месси ("Барселона") с 7 голами стал рекордсменом по количеству забитых мячей в Эль Класико на "Камп Ноу" в рамках Ла Лиги.

Зинедин Зидан ("Реал") повторил достижение Мигеля Муньоса 1962-1965 годов по количеству сыгранных подряд матчей без поражений на "Камп Ноу" в Эль Класико - 2 победы и 2 ничьи.

Анхель Родригес забил свой 13 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше из игроков "Хетафе" в одном чемпионате забивал только Роберто Сольдадо в сезоне 2009/2010 (16).

Перед голом Лео Баптистао в ворота "Атлетико" игроки "Эспаньола" отдали 14 передач - это самый высокий показатель для гостей на "Ванда Метрополитано" в истории Ла Лиги.

Луис Суарес ("Барселона") стал вторым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, забившим и отдавшим минимум 10 голов и ассистов (24 забитых мяча и 10 результативных передач). Быстрее уругвайца эту отметку преодолел только его партнер по команде Лионель Месси (33 забитых мяча и 12 результативных передач).

"Реал" нанес по воротам "Барселоны" 17 ударов - это самый высокий показатель для команды за последние 10 лет в Эль Класико на "Камп Ноу" во всех турнирах.

Хосе Луис Моралес со своими 19 голами стал лучшим бомбардиром в истории "Леванте" в Ла Лиге.

Последние 5 игроков, которые забивали минимум 5 голов прямыми ударами со штрафных в одном сезоне Ла Лиги:

1. Маркос Ассунсао ("Бетис"): 5 мячей из 49 попыток в сезоне 2004/2005.
2. Мариано Перния ("Хетафе"): 5 мячей из 24 попыток в сезоне 2005/2006.
3. Роналдиньо ("Барселона"): 6 мячей из 49 попыток в сезоне 2006/2007.
4. Лионель Месси ("Барселона"): 6 мячей из 48 попыток в сезоне 2017/2018.
5. Энис Бардхи ("Леванте"): 5 мячей из 16 попыток в сезоне 2017/2018.

Фахад Аль Муваллад ("Леванте") стал первым игроком из Саудовской Аравии, сыгравшим в Ла Лиге.

Перед голом Коке в ворота "Леганеса" игроки "Леванте" отдали 16 передач - это лучший клубный результат в Ла Лиге с сезона 2006/2007.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
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