Итоги 36 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Эвер Банега реализовал все свои 7 пенальти, выступая за "Севилью" во всех турнирах.
В матче с "Реалом Сосьедад" игроки "Севильи" отдали 346 передач и совершили 525 касаний мяча - это самый низкий показатель для команды со времен ухода из нее Унаи Эмери в 2016 году.
"Эйбар" выиграл оба матча у "Жироны" в текущем розыгрыше Ла Лиги. В предыдущих их 8 очных встречах он не побеждал ни разу - 3 ничьи и 5 поражений.
Иньяки Уильямс вышел в лидеры среди игроков "Атлетика" по системе "гол+пас" в текущем розыгрыше Ла Лиги - 7 забитых мячей и 6 результативных передач.
"Вильярреал" выиграл оба матча у "Валенсии" в одном сезоне Ла Лиги в третий раз в истории.
Родри Эрнандес ("Вильярреал") отдал лишь 4 неточные передачи в матче с "Валенсией" (81 из 85) - это его лучший результат в сезоне в играх с командами из лидирующей четверки.
"Алавес" впервые в своей истории выиграл 3 выездных матча Ла Лиги подряд.
"Атлетико" не пропустил мячи в свои ворота в первом тайме в 32 из 36 матчей текущего розыгрыша Ла Лиги - это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.
"Эспаньол" стал первой командой, обыгравшей "Атлетико" на "Ванда Метрополитано" в рамках Ла Лиги.
"Барселона" и "Реал" впервые с мая 2008 года сыграли Эль Класико, чемпион перед которым уже был определен.
"Реал" впервые за шесть матчей во всех турнирах при Криштиану Роналду, Гарете Бэйле и Кариме Бензема в стартовом составе сыграл вничью с "Барселоной" - 1 победа и 4 поражения.
Андрес Иньеста, Лионель Месси ("Барселона") и Серхио Рамос ("Реал") сыграли свои 38 матчи в Эль Класико. Больше них в этом противостоянии участвовали только Маноло Санчис (43 игры), Пако Хенто (42) и Хави (42).
Криштиану Роналду ("Реал") сравнялся с Альфредо Ди Стефано по количеству забитых в Эль Класико голов (18) - это второй результат в истории противостояния.
Карим Бензема первым из игроков "Реала" достиг отметки минимум в 10 голов и результативных передач в текущем сезоне во всех турнирах - 11 забитых мячей и 10 ассистов.
"Реал" первым достиг отметки в 400 забитых мячей в Эль Класико.
Лионель Месси ("Барселона") с 7 голами стал рекордсменом по количеству забитых мячей в Эль Класико на "Камп Ноу" в рамках Ла Лиги.
Зинедин Зидан ("Реал") повторил достижение Мигеля Муньоса 1962-1965 годов по количеству сыгранных подряд матчей без поражений на "Камп Ноу" в Эль Класико - 2 победы и 2 ничьи.
Анхель Родригес забил свой 13 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги. Больше из игроков "Хетафе" в одном чемпионате забивал только Роберто Сольдадо в сезоне 2009/2010 (16).
Перед голом Лео Баптистао в ворота "Атлетико" игроки "Эспаньола" отдали 14 передач - это самый высокий показатель для гостей на "Ванда Метрополитано" в истории Ла Лиги.
Луис Суарес ("Барселона") стал вторым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, забившим и отдавшим минимум 10 голов и ассистов (24 забитых мяча и 10 результативных передач). Быстрее уругвайца эту отметку преодолел только его партнер по команде Лионель Месси (33 забитых мяча и 12 результативных передач).
"Реал" нанес по воротам "Барселоны" 17 ударов - это самый высокий показатель для команды за последние 10 лет в Эль Класико на "Камп Ноу" во всех турнирах.
Хосе Луис Моралес со своими 19 голами стал лучшим бомбардиром в истории "Леванте" в Ла Лиге.
Последние 5 игроков, которые забивали минимум 5 голов прямыми ударами со штрафных в одном сезоне Ла Лиги:
1. Маркос Ассунсао ("Бетис"): 5 мячей из 49 попыток в сезоне 2004/2005.
2. Мариано Перния ("Хетафе"): 5 мячей из 24 попыток в сезоне 2005/2006.
3. Роналдиньо ("Барселона"): 6 мячей из 49 попыток в сезоне 2006/2007.
4. Лионель Месси ("Барселона"): 6 мячей из 48 попыток в сезоне 2017/2018.
5. Энис Бардхи ("Леванте"): 5 мячей из 16 попыток в сезоне 2017/2018.
Фахад Аль Муваллад ("Леванте") стал первым игроком из Саудовской Аравии, сыгравшим в Ла Лиге.
Перед голом Коке в ворота "Леганеса" игроки "Леванте" отдали 16 передач - это лучший клубный результат в Ла Лиге с сезона 2006/2007.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20