Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Теги барселонареал мадридгарет бэйл

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактахВыделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать седьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Игроки "Бетиса" забили в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 15 мячей после ударов головой - это лучший результат чемпионата.

"Вильярреал" впервые с января 2014-го года забил три мяча в первом тайме гостевого матча Ла Лиги.

Мунир Эль-Хаддади ("Алавес") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 10 мячей. Столько же он забил в сумме в трех предыдущих сезонах.

"Атлетик" впервые за 19 лет, когда в Ла Лиге выступало минимум три команды из Страны Басков, оказался худшей командой региона в чемпионате.

С момента своего прихода в "АтлетикоЯн Облак отразил 7 из 12 пенальти (58%) в свои ворота в матчах за клуб во всех турнирах.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Гарет Бэйл сделал уже 4 дубля - это его самый высокий показатель за время выступлений в "Реале".

"Реал" не проигрывает в 9 домашних матчах Ла Лиги подряд (7 побед и 2 ничьи), забивая в среднем за игру 3,9 мяча.

"Барселона" прервала свою 21-матчевую гостевую беспроигрышную серию в Ла Лиге.

Эммануэль Боатенг ("Леванте") стал первым игроком, забившим "Барселоне" два мяча в водной игре в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Эммануэль Боатенг ("Леванте") стал первым игроком с 2005 года, сделавшим хет-трик в матче с "Барселоной" в рамках Ла Лиги.

"Барселона" потерпела свое первое поражение в Ла Лиге за 400 дней. Ее рекордная беспроигрышная серия в чемпионате остановилась на 43 матчах.

Не пропустите: итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Манчини назначен главным тренером сборной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов