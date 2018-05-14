Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать седьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Игроки "Бетиса" забили в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 15 мячей после ударов головой - это лучший результат чемпионата.

"Вильярреал" впервые с января 2014-го года забил три мяча в первом тайме гостевого матча Ла Лиги.

Мунир Эль-Хаддади ("Алавес") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги уже 10 мячей. Столько же он забил в сумме в трех предыдущих сезонах.

"Атлетик" впервые за 19 лет, когда в Ла Лиге выступало минимум три команды из Страны Басков, оказался худшей командой региона в чемпионате.

С момента своего прихода в "Атлетико" Ян Облак отразил 7 из 12 пенальти (58%) в свои ворота в матчах за клуб во всех турнирах.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Гарет Бэйл сделал уже 4 дубля - это его самый высокий показатель за время выступлений в "Реале".

"Реал" не проигрывает в 9 домашних матчах Ла Лиги подряд (7 побед и 2 ничьи), забивая в среднем за игру 3,9 мяча.

"Барселона" прервала свою 21-матчевую гостевую беспроигрышную серию в Ла Лиге.

Эммануэль Боатенг ("Леванте") стал первым игроком, забившим "Барселоне" два мяча в водной игре в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Эммануэль Боатенг ("Леванте") стал первым игроком с 2005 года, сделавшим хет-трик в матче с "Барселоной" в рамках Ла Лиги.

"Барселона" потерпела свое первое поражение в Ла Лиге за 400 дней. Ее рекордная беспроигрышная серия в чемпионате остановилась на 43 матчах.

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