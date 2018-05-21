Итоги 38 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцать восьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Макси Гомес ("Сельта") забил 1 000 гол Ла Лиги в текущем сезоне.
Макси Гомес принял участие в 19 голах "Сельты" в текущем розыгрыше Ла Лиги - 16 забитых мячей и 3 ассиста.
Виссам Бен Йеддер забил во всех трех играх "Севильи" в Ла Лиге (3 гола), когда ею руководил Хоакин Капаррос - это его лучшая результативная серия в чемпионате.
Гарет Бэйл ("Реал") забивает в четырех матчах чемпионата подряд (5 голов) - это повторение его лучшей результативной серии в Ла Лиге.
"Реал" проиграл только 1 из своих последних 8 гостевых матчей против "Вильярреала" - 4 победы и 3 ничьи.
В текущем розыгрыше Ла Лиги Симоне Дзадза ("Валенсия") забил 13 мячей - это его лучший результат в карьере в топ-5 европейских чемпионатах.
Фернандо Торрес забил свой 128 гол за "Атлетико" во всех турнирах.
Андрес Иньеста сыграл свой 674 матч за "Барселону" во всех турнирах. Больше него за клуб сыграл только Хави - 767 игр.
В первом тайме матча против "Реала Сосьедад" Андрес Иньеста ("Барселона") отдал 55 передач - это лучший результат среди всех игроков, принимавших участие в игре, за первые 45 минут.
В текущем сезоне Филиппе Коутиньо забил 8 мячей ударами из-за пределов штрафной площади в Ла Лиге и АПЛ - 4 за "Барселону" и 4 за "Ливерпуль". Это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20