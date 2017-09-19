Итоги 4 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в четвертом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Дани Парехо сыграл свой 250-й матч в Ла Лиге (39 голов, 33 ассиста). 180 из них он провел в футболке "Валенсии" (30 голов, 25 ассистов).
Все свои 11 голов в составе "Валенсии" в Ла Лиге Родриго забивал в ворота разных команд.
Геку Шибасаки ("Хетафе") стал вторым японцем, отличившимся в воротах "Барселоны" в Ла Лиге.
"Барселона" одержала победу в седьмом из восьми матчей в последних трех сезонах Ла Лиги, в которых к перерыву она уступала в счете.
"Хетафе" стал первой командой, которой Денис Суарес забивал голы в двух матчах.
Паулиньо забил свой первый гол за "Барселону" с первого же своего удара в створ ворот.
3 своих последних гола в Ла Лиге "Барселона" пропустила от японцев Такаши Инуи и Геку Шибасаки.
Обыграв "Малагу" 1:0 на "Ванда Метрополитано", "Атлетико" прервал неудачную серию из дебютных игр на своих новых стадионах - (1929 г. - поражение "Реалу Сосьедад" со счетом 0:3 на "Метрополитано"), (1966 г. ничья с "Валенсией" 1:1 на "Висенте Кальдерон").
Хоакин Санчес отметился дублем в составе "Бетиса" впервые с апреля 2005-го года.
Андрес Гуардадо ("Бетис") отдал уже третью голевую передачу с начала сезона в Ла Лиге. Это лучший результат среди полузащитников.
Главный тренер "Депортиво" Пепе Мель довел свою безвыигрышную серию против "Бетиса" до трех матчей (ничья и 2 поражения).
Антуан Гризманн ("Атлетико") стал автором первого гола на "Ванда Метрополитано".
Матч против "Малаги" "Атлетико" закончил со своим самым высоким показателем владения мячом в Ла Лиге в 2017-м году.
Точность передач Габи ("Атлетико") в матче против "Малаги" составила 90% (96 точных из 106) - это его лучший показатель в играх Ла Лиги.
"Алавес" остался единственной командой Ла Лиги, которая не забивала еще в стартовавшем сезоне.
В игре против "Алавеса" Седрик Бакамбу ("Вильярреал") отличился дублем, нанеся всего два удара в створ ворот соперника.
Выиграв со счетом 3:0, "Вильярреал" одержал самую крупную свою победу над "Алавесом" в рамках Ла Лиги.
Серхио Рико ("Севилья") сохранил свои ворота "сухими" после ударов с пенальти в двух играх Ла Лиги подряд - против "Малаги" и "Жироны".
"Атлетик" установил новое свое достижение по продолжительности "сухой" серии со старта Ла Лиги, теперь она составляет 290 минут.
Лоик Реми ("Лас-Пальмас") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги два гола, нанеся по воротам соперников всего два удара - это лучший показатель в чемпионате.
Гарет Бэйл ("Реал") отметился уже шестым забитым мячом на "Аноэте" в пяти играх - это его самый любимый стадион в Испании.
Гарет Бэйл ("Реал") забил на "Аноэте" больше голов (6), нежели любой другой игрок в истории Ла Лиги.
"Реал" продлил свою рекордную результативную серию до 73-х матчей во всех турнирах.
Кевин Родригес ("Реал Сосьедад") стал первым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, который в одном матче отметился голами в ворота своей команды и ворота соперника.
Борха Майораль забил свой первый гол за "Реал" первым же своим ударом в створ ворот соперников.
"Реал" выиграл уже свою 11-ю подряд выездную игру в рамках Ла Лиги - это лучший результат в истории клуба
Луис Субельдия ("Алавес") стал первым тренером, уволенным по ходу текущего сезона в Ла Лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|12
|2
|Севилья
|4
|10
|3
|Валенсия
|5
|9
|4
|Реал Сосьедад
|4
|9
|5
|Реал Мадрид
|4
|8
|6
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|7
|Атлетик Бильбао
|4
|7
|8
|Вильярреал
|4
|6
|9
|Леванте
|4
|6
|10
|Леганес
|4
|6
|11
|Лас Пальмас
|4
|6
|12
|Бетис
|4
|6
|13
|Эйбар
|4
|6
|14
|Хетафе
|4
|4
|15
|Жирона
|4
|4
|16
|Эспаньол
|4
|4
|17
|Сельта Виго
|4
|3
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|19
|Алавес
|4
|0
|20
|Малага
|5
|0