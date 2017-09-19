Итоги 4 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в четвертом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Дани Парехо сыграл свой 250-й матч в Ла Лиге (39 голов, 33 ассиста). 180 из них он провел в футболке "Валенсии" (30 голов, 25 ассистов).

Все свои 11 голов в составе "Валенсии" в Ла Лиге Родриго забивал в ворота разных команд.

Геку Шибасаки ("Хетафе") стал вторым японцем, отличившимся в воротах "Барселоны" в Ла Лиге.

"Барселона" одержала победу в седьмом из восьми матчей в последних трех сезонах Ла Лиги, в которых к перерыву она уступала в счете.

"Хетафе" стал первой командой, которой Денис Суарес забивал голы в двух матчах.

Паулиньо забил свой первый гол за "Барселону" с первого же своего удара в створ ворот.

3 своих последних гола в Ла Лиге "Барселона" пропустила от японцев Такаши Инуи и Геку Шибасаки.

Обыграв "Малагу" 1:0 на "Ванда Метрополитано", "Атлетико" прервал неудачную серию из дебютных игр на своих новых стадионах - (1929 г. - поражение "Реалу Сосьедад" со счетом 0:3 на "Метрополитано"), (1966 г. ничья с "Валенсией" 1:1 на "Висенте Кальдерон").

Хоакин Санчес отметился дублем в составе "Бетиса" впервые с апреля 2005-го года.

Андрес Гуардадо ("Бетис") отдал уже третью голевую передачу с начала сезона в Ла Лиге. Это лучший результат среди полузащитников.

Главный тренер "Депортиво" Пепе Мель довел свою безвыигрышную серию против "Бетиса" до трех матчей (ничья и 2 поражения).

Антуан Гризманн ("Атлетико") стал автором первого гола на "Ванда Метрополитано".

Матч против "Малаги" "Атлетико" закончил со своим самым высоким показателем владения мячом в Ла Лиге в 2017-м году.

Точность передач Габи ("Атлетико") в матче против "Малаги" составила 90% (96 точных из 106) - это его лучший показатель в играх Ла Лиги.

"Алавес" остался единственной командой Ла Лиги, которая не забивала еще в стартовавшем сезоне.

В игре против "Алавеса" Седрик Бакамбу ("Вильярреал") отличился дублем, нанеся всего два удара в створ ворот соперника.

Выиграв со счетом 3:0, "Вильярреал" одержал самую крупную свою победу над "Алавесом" в рамках Ла Лиги.

Серхио Рико ("Севилья") сохранил свои ворота "сухими" после ударов с пенальти в двух играх Ла Лиги подряд - против "Малаги" и "Жироны".

"Атлетик" установил новое свое достижение по продолжительности "сухой" серии со старта Ла Лиги, теперь она составляет 290 минут.

Лоик Реми ("Лас-Пальмас") забил в текущем розыгрыше Ла Лиги два гола, нанеся по воротам соперников всего два удара - это лучший показатель в чемпионате.

Гарет Бэйл ("Реал") отметился уже шестым забитым мячом на "Аноэте" в пяти играх - это его самый любимый стадион в Испании.

Гарет Бэйл ("Реал") забил на "Аноэте" больше голов (6), нежели любой другой игрок в истории Ла Лиги.

"Реал" продлил свою рекордную результативную серию до 73-х матчей во всех турнирах.

Кевин Родригес ("Реал Сосьедад") стал первым игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги, который в одном матче отметился голами в ворота своей команды и ворота соперника.

Борха Майораль забил свой первый гол за "Реал" первым же своим ударом в створ ворот соперников.

"Реал" выиграл уже свою 11-ю подряд выездную игру в рамках Ла Лиги - это лучший результат в истории клуба

Луис Субельдия ("Алавес") стал первым тренером, уволенным по ходу текущего сезона в Ла Лиге.

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