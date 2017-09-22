Итоги 5 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в пятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Барселона" продлила свою победную серию до 12-ти матчей.

"Барселона" выиграла все свои семь матчей в Ла Лиге против "Эйбара" с разницей мячей 26-4.

Карлос Солер ("Валенсия") вышел в лидеры чемпионата среди полузащитников по системе "гол+пас" - 1 забитый мяч и 4 результативных передачи.

Симоне Дзадза ("Валенсия") оформил свой первый хет-трик в чемпионатах "большой пятерки".

Жерар Пике сыграл свой 250-й матч в Ла Лиге в составе "Барселоны".

Мичел ("Малага") потерпел свое самое большое поражение в Ла Лиге в качестве тренера - 0:5 от "Валенсии".

Паулиньо ("Барселона") забил свои первые два гола в Ла Лиге двумя первыми ударами по воротам соперников.

Лионель Месси забил уже 40 мячей в 40 играх за "Барселону" во всех турнирах в 2017-м году.

Денис Суарес ("Барселона") впервые в своей карьере отметился голом и результативной передачей в одном матче Ла Лиги.

8 из последних 12-ти ударов Лионеля Месси ("Барселона") в матчах Ла Лиги оказались результативными.

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 300-й гол на "Камп Ноу" во всех турнирах.

"Атлетик" продлил свою безвыигрышную серию против "Атлетико" в Ла Лиге до девяти матчей - 2 ничьи и 7 поражений.

Ян Облак отразил шесть из десяти 11-метровых ударов в играх за "Атлетико" во всех турнирах (без учета ударов мимо ворот).

"Атлетико" одержал уже свою пятую победу в Ла Лиге на новом стадионе "Атлетика" "Сан-Мамес" - это лучший результат среди команд чемпионата.

"Алавес" стал первой командой в истории Ла Лиги, которая в первых пяти стартовых матчах чемпионата потерпела пять поражений, ни разу не поразив ворота соперников.

"Реал" прервал свою рекордную результативную серию во всех турнирах на отметке в 73 матча - она длилась 512 дней.

"Реал" продлил свою безвыигрышную серию на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге до трех матчей - 2 ничьи и 1 поражение.

Макси Лопес ("Сельта") забил все свои четыре мяча в нынешнем сезоне Ла Лиги на "Балаидосе".

Под руководством Кике Санчеса Флореса "Эспаньол" не может забить "Вильярреалу" в Ла Лиге уже в третьей игре кряду.

"Леванте" во второй раз в своей истории не проиграл в стартовых пяти матчах сезона Ла Лиги.

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