Итоги 5 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в пятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Барселона" продлила свою победную серию до 12-ти матчей.
"Барселона" выиграла все свои семь матчей в Ла Лиге против "Эйбара" с разницей мячей 26-4.
Карлос Солер ("Валенсия") вышел в лидеры чемпионата среди полузащитников по системе "гол+пас" - 1 забитый мяч и 4 результативных передачи.
Симоне Дзадза ("Валенсия") оформил свой первый хет-трик в чемпионатах "большой пятерки".
Жерар Пике сыграл свой 250-й матч в Ла Лиге в составе "Барселоны".
Мичел ("Малага") потерпел свое самое большое поражение в Ла Лиге в качестве тренера - 0:5 от "Валенсии".
Паулиньо ("Барселона") забил свои первые два гола в Ла Лиге двумя первыми ударами по воротам соперников.
Лионель Месси забил уже 40 мячей в 40 играх за "Барселону" во всех турнирах в 2017-м году.
Денис Суарес ("Барселона") впервые в своей карьере отметился голом и результативной передачей в одном матче Ла Лиги.
8 из последних 12-ти ударов Лионеля Месси ("Барселона") в матчах Ла Лиги оказались результативными.
Лионель Месси ("Барселона") забил свой 300-й гол на "Камп Ноу" во всех турнирах.
"Атлетик" продлил свою безвыигрышную серию против "Атлетико" в Ла Лиге до девяти матчей - 2 ничьи и 7 поражений.
Ян Облак отразил шесть из десяти 11-метровых ударов в играх за "Атлетико" во всех турнирах (без учета ударов мимо ворот).
"Атлетико" одержал уже свою пятую победу в Ла Лиге на новом стадионе "Атлетика" "Сан-Мамес" - это лучший результат среди команд чемпионата.
"Алавес" стал первой командой в истории Ла Лиги, которая в первых пяти стартовых матчах чемпионата потерпела пять поражений, ни разу не поразив ворота соперников.
"Реал" прервал свою рекордную результативную серию во всех турнирах на отметке в 73 матча - она длилась 512 дней.
"Реал" продлил свою безвыигрышную серию на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге до трех матчей - 2 ничьи и 1 поражение.
Макси Лопес ("Сельта") забил все свои четыре мяча в нынешнем сезоне Ла Лиги на "Балаидосе".
Под руководством Кике Санчеса Флореса "Эспаньол" не может забить "Вильярреалу" в Ла Лиге уже в третьей игре кряду.
"Леванте" во второй раз в своей истории не проиграл в стартовых пяти матчах сезона Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Леванте
|5
|9
|6
|Реал Сосьедад
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|9
|8
|Реал Мадрид
|5
|8
|9
|Вильярреал
|5
|7
|10
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Жирона
|5
|5
|16
|Эспаньол
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0