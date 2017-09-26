Итоги 6 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в шестом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Алавес" не может обыграть "Реал" на своем поле на протяжении уже 86-ти лет. Первая и единственная победа клубом из города Витория над "сливочными" была одержана в марте 1931-го года - это была их первая игра на севере Испании.
Забитыми мячами в текущем сезоне во всех турнирах в составе "Реала" отметились уже 11 футболистов - это больше, нежели в любой другой команде чемпионата.
Дани Себальос ("Реал") сделал свой первый дубль в Ла Лиге.
"Алавесу" понадобилось 490 минут на то, чтобы забить свой первый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Дани Себальос стал первым игроком "Реала" в XIX веке, который отметился дублем в своем первом матче в основном составе команды.
Криштиану Роналду уже в третий раз в матче за "Реал" во всех турнирах отметился двумя попаданиями в каркас ворот соперников.
"Реал" сравнялся с рекордом Ла Лиги, установленным "Барселоной" в 2010-2011 годах, по количеству одержанных подряд выездных побед - 12.
Криштиану Роналду ("Реал") нанес по воротам соперников в Ла Лиге уже 18 ударов. Это самый высокий показатель среди игроков чемпионата, которые еще не забивали в нем.
"Барселона" и "Жирона" сыграли свой первый матч в Ла Лиге.
Соперники "Барселоны" отметились уже тремя автоголами в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Луис Суарес ("Барселона") отметился минимум одним забитым мячом в воротах 24-х команд из 25-ти, против которых он играл в Ла Лиге. "Малага" остается единственным клубом, ворота которого уругваец не поражал в рамках чемпионата Испании.
Луис Суарес сыграл свой сотый матч за "Барселону" в Ла Лиге, в них он забил 87 мячей.
"Барселона" продлила свою победную серию в Ла Лиге до 13-ти матчей.
Анхель Родригес ("Хетафе") впервые отметился забитыми мячами в двух играх Ла Лиги подряд.
Пионе Систо ("Сельта") стал первым игроком в Ла Лиге за последние пять лет, который отметился тремя голевыми передачами в первом тайме матча чемпионата.
Карлос Солер ("Валенсия") сделал уже четвертую голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.
"Реал Сосьедад" проиграл уже свой третий матч подряд в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Только у Мануэля Пеллегрини (48,42%) был более высокий процент выигрышей в качестве главного тренера "Вильярреала", нежели у недавно уволенного Франа Эскрибы - 47,73%.
Криштиану Роналду ("Реал") превзошел показатель Лионеля Месси ("Барселона"), которому, чтобы забить первый гол в текущем чемпионате, понадобилось нанести 17 ударов по воротам соперников, на один "выстрел". Однако серия португальца до сих пор продолжается.
Игроки "Бетиса" забили уже шесть мячей ударом головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.
Серхио Леон ("Бетис") отметился голом и ассистом в одной игре впервые в рамках Ла Лиги.
Средний показатель владения мячом "Бетиса" в текущем розыгрыше Ла Лиги составляет 50,5% игрового времени - это лучший показатель для команды с сезона 2005/2006 годов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0