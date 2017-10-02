Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в седьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Сельта" и "Жирона" в стартовые 16 минут очного матча забили четыре мяча на двоих. В последний раз в Ла Лиге такая скорострельность была продемонстрирована "Барселоной" и "Реалом Сосьедад" в 2012-м году.

"Сельта" потеряла уже 10 очков в текущем розыгрыше Ла Лиги в матчах, в которых она выигрывала по ходу встречи. Это худший показатель в чемпионате.

"Малага" продемонстрировала свой худший старт в Ла Лиге после семи туров - 1 ничья, 6 поражений.

"Леганес" продлил свою безвыигрышную серию в мадридских дерби в Ла Лиге до 6 матчей - 2 ничьи, 4 поражения.

В матче против "Леванте" "Алавес" забил больше голов, нежели в своих предыдущих 6-ти матчах Ла Лиги - два против одного.

"Атлетико" не забивает в первом тайме уже в шести из семи своих матчей в Ла Лиге.

Ян Облак ("Атлетико") отразил 13 из последних 14-ти ударов в створ его ворот в Ла Лиге.

Антуан Гризманн ("Атлетико") впервые в текущем розыгрыше Ла Лиги не нанес ни одного удара по воротам соперника.

Антонио Санабрия ("Бетис") забивает уже в третьей игре Ла Лиги кряду.

Андрес Гуардадо ("Бетис") отдал уже шестую голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в чемпионате.

Диего Льоренте ("Реал Сосьедад") забил уже пять мячей в текущем сезоне во всех турнирах - это лучший результат среди защитников Ла Лиги.

"Реал Сосьедад" и "Бетис" завершили свой матч со счетом 4:4. В последний раз такой результат в матче Ла Лиги был зафиксирован в октябре 2008-го года, когда встречались "Атлетико" и "Вильярреал".

Хавьер Маскерано сыграл свой 200-й матч в Ла Лиге. До него эта отметка из легионеров "Барселоны" покорилась Лионелю Месси (389 матчей), Дани Алвесу (247 матчей) и Филлипу Коку (205 матчей).

В матче против "Лас-Пальмаса" "Барселона" владела мячом лишь 45% игрового времени. В последний раз такой низкий показатель каталонский клуб демонстрировал в домашней игре в 2015-м году в противостоянии с "Райо Вальекано" - 44%.

Лионель Месси ("Барселона") отдал свою 139-ю голевую передачу в Ла Лиге. Впервые его ассист использовал Серхио Бускетс.

Лионель Месси ("Барселона") отдал свою 100-ю голевую передачу на "Камп Ноу" во всех турнирах.

Лионель Месси ("Барселона") забил свой 45-й мяч в 2017-м году во всех турнирах за клуб. Это на 14 больше, нежели смог отличиться его ближайший преследователь из Ла Лиги.

"Барселона" повторила свой лучший старт в Ла Лиге сезона 2013/2014, выиграв семь стартовых матчей чемпионата.

Шесть из последних восьми ударов в створ ворот соперников в Ла Лиге Симоне Дзадзы ("Валенсия") оказались результативными.

Арис Адурис ("Атлетик") забил свой 150-й мяч в Ла Лиге.

"Реал" прервал свою безвыигрышную серию из трех матчей на "Сантьяго Бернабеу".

Хакими Ашраф стал первым марокканцем, сыгравшим за "Реал" в Ла Лиге в XXI веке.

Седрик Бакамбу стал четвертым игроком "Вияльрреала" после Диего Форлана, Рикельме и Уче, оформившим хет-трик в матче Ла Лиги.

Иско ("Реал") забил уже 11 мячей в 2017-м году во всех турнирах - это лучший показатель среди полузащитников Ла Лиги.

Марко Асенсио отдал свою вторую голевую передачу в текущем розыгрыше Ла Лиги. С 4 очками по системе "гол+пас" он является лидером в "Реале" в чемпионате.

Зинедин Зидан одержал 50-ю победу в Ла Лиге в качестве главного тренера "Реала". Процент выигрышных матчей у него равняется 76,9%.

Криштиану Роналду ("Реал") нанес по воротам соперников уже 22 удара в текущем розыгрыше Ла Лиги, но ни один из них не оказался результативным - это худший показатель в Ла Лиге.

Хонатан Виера ("Лас-Пальмас") лидирует в текущем розыгрыше Ла Лиги по количеству завершенных успешно дриблингов - 21.

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