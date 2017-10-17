Итоги 8 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в восьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

"Эспаньол" впервые с апреля текущего года не оставил свои ворота "на замке" в домашнем матче Ла Лиги.

В матче против "Леванте" Лео Баптистао ("Эспаньол") нанес по воротам соперника 6 ударов, ни разу при этом не попав в створ - это худший результат по точности ударов в сезоне для отдельно взятой игры.

"Атлетик" одержал восьмую подряд домашнюю победу в Ла Лиге над "Севильей" - это лучшая серия для басков в их противостоянии с "красно-белыми".

Эдуардо Бериццо ("Севилья") продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге против "Атлетика" до семи матчей (1 ничья, 6 поражений).

"Реал" продлил свою выигрышную серию против "Хетафе" в Ла Лиге до восьми матчей.

Карим Бензема ("Реал") забил свой первый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Хорхе Молина ("Хетафе") забил уже 5 мяч в 8 играх Ла Лиги против "Реала".

Криштиану Роналду ("Реал") забил в своей 11 игре из 12 против "Хетафе".

"Реал" продлил свою выигрышную выездную серию в Ла Лиге до 13 матчей - это лучший результат в истории чемпионата.

Криштиану Роналду ("Реал") потребовалось нанести 28 ударов по воротам соперников, чтобы забить свой первый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Зинедин Зидан провел свою 100 игру в качестве наставника "Реала" - 75 побед, 17 ничьих, 8 поражений.

"Алавес" впервые с августа 2005 года не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в домашнем матче Ла Лиги.

"Атлетико" продлил свою безвыигрышную серию против "Барселоны" в Ла Лиге до 15 матчей - 4 ничьи, 11 поражений.

Диего Симеоне ("Атлетико") продлил свою беспроигрышную серию против Эрнесто Вальверде ("Барселона") в Ла Лиге до 10 матчей - 6 побед, 4 ничьих.

Лионель Месси ("Барселона") чаще других игроков из топ-5 европейских лиг попадал в каркас ворот соперников в текущем сезоне.

Диего Симеоне ("Атлетико") продлил свою безвыигрышную серию против "Барселоны" в Ла Лиге до 12 матчей - 4 ничьих, 8 поражений.

Седрик Бакамбу забил последние семь голов "Вильярреала" в Ла Лиге.

Хавьер Кальеха стал вторым тренером в истории "Вильярреала" после Марселино Гарсии Тораля, выигравшим с командой две свои стартовые игры в Ла Лиге.

"Малага" демонстрирует худший старт в Ла Лиге в своей истории - 1 ничья, 7 поражений.

"Леганес" продлил свою рекордную "сухую" серию в Ла Лиге до 397 минут.

"Валенсия" забила шесть мячей в выездном матче Ла Лиги в четвертый раз в своей истории и впервые с 2004-го года, когда со счетом 6:1 была обыграна "Малага".

Домашний стадион "Бетиса" "Бенито Вильямарин" в матче против "Валенсии" увидел рекордное для себя количество голов в одной игре Ла Лиги.

Гонсало Гуэдеш ("Валенсия") поучаствовал уже в пяти голах своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги - 1 гол, 4 ассиста. Это лучший результат среди португальцев в топ-5 европейских чемпионатах.

Криштиану Роналду отметился минимум одним голом уже в 250-ти матчах за "Реал" - всего 412 мячей.

Эмре Мор ("Сельта") забил свой первый гол в Ла Лиге вторым ударом в створ ворот соперников.

Яго Аспас отметился первым хет-триком в своих 250 матчах за "Сельту" во всех турнирах.

Не пропустите: итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ. | soccernews.ru