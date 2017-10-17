Итоги 8 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в восьмом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
"Эспаньол" впервые с апреля текущего года не оставил свои ворота "на замке" в домашнем матче Ла Лиги.
В матче против "Леванте" Лео Баптистао ("Эспаньол") нанес по воротам соперника 6 ударов, ни разу при этом не попав в створ - это худший результат по точности ударов в сезоне для отдельно взятой игры.
"Атлетик" одержал восьмую подряд домашнюю победу в Ла Лиге над "Севильей" - это лучшая серия для басков в их противостоянии с "красно-белыми".
Эдуардо Бериццо ("Севилья") продлил свою безвыигрышную серию в Ла Лиге против "Атлетика" до семи матчей (1 ничья, 6 поражений).
"Реал" продлил свою выигрышную серию против "Хетафе" в Ла Лиге до восьми матчей.
Карим Бензема ("Реал") забил свой первый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Хорхе Молина ("Хетафе") забил уже 5 мяч в 8 играх Ла Лиги против "Реала".
Криштиану Роналду ("Реал") забил в своей 11 игре из 12 против "Хетафе".
"Реал" продлил свою выигрышную выездную серию в Ла Лиге до 13 матчей - это лучший результат в истории чемпионата.
Криштиану Роналду ("Реал") потребовалось нанести 28 ударов по воротам соперников, чтобы забить свой первый гол в текущем розыгрыше Ла Лиги.
Зинедин Зидан провел свою 100 игру в качестве наставника "Реала" - 75 побед, 17 ничьих, 8 поражений.
"Алавес" впервые с августа 2005 года не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в домашнем матче Ла Лиги.
"Атлетико" продлил свою безвыигрышную серию против "Барселоны" в Ла Лиге до 15 матчей - 4 ничьи, 11 поражений.
Диего Симеоне ("Атлетико") продлил свою беспроигрышную серию против Эрнесто Вальверде ("Барселона") в Ла Лиге до 10 матчей - 6 побед, 4 ничьих.
Лионель Месси ("Барселона") чаще других игроков из топ-5 европейских лиг попадал в каркас ворот соперников в текущем сезоне.
Диего Симеоне ("Атлетико") продлил свою безвыигрышную серию против "Барселоны" в Ла Лиге до 12 матчей - 4 ничьих, 8 поражений.
Седрик Бакамбу забил последние семь голов "Вильярреала" в Ла Лиге.
Хавьер Кальеха стал вторым тренером в истории "Вильярреала" после Марселино Гарсии Тораля, выигравшим с командой две свои стартовые игры в Ла Лиге.
"Малага" демонстрирует худший старт в Ла Лиге в своей истории - 1 ничья, 7 поражений.
"Леганес" продлил свою рекордную "сухую" серию в Ла Лиге до 397 минут.
"Валенсия" забила шесть мячей в выездном матче Ла Лиги в четвертый раз в своей истории и впервые с 2004-го года, когда со счетом 6:1 была обыграна "Малага".
Домашний стадион "Бетиса" "Бенито Вильямарин" в матче против "Валенсии" увидел рекордное для себя количество голов в одной игре Ла Лиги.
Гонсало Гуэдеш ("Валенсия") поучаствовал уже в пяти голах своей команды в текущем розыгрыше Ла Лиги - 1 гол, 4 ассиста. Это лучший результат среди португальцев в топ-5 европейских чемпионатах.
Криштиану Роналду отметился минимум одним голом уже в 250-ти матчах за "Реал" - всего 412 мячей.
Эмре Мор ("Сельта") забил свой первый гол в Ла Лиге вторым ударом в створ ворот соперников.
Яго Аспас отметился первым хет-триком в своих 250 матчах за "Сельту" во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1