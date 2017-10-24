Итоги 9 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в девятом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.
Хосе Моралес принял непосредственное участие в четырех из пяти последних голов "Леванте", забитых в ворота "Хетафе" в Ла Лиге.
Тони Санабриа стал первым игроком "Бетиса" с 2008-го года, который забивал минимум один гол в пяти играх Ла Лиги подряд.
Игроки "Бетиса" забили уже восьмой гол ударом головой в текущем розыгрыше Ла Лиги - это лучший результат в пяти ведущих европейских чемпионатах.
Гонсало Гуэдеш ("Валенсия") принял непосредственное участие в шести голах своей команды в Ла Лиги - 2 гола, 4 ассиста. Это лучший результат среди португальцев, выступающих в пяти ведущих европейских первенствах.
Все семь последних ударов в створ ворот соперников в Ла Лиге Симоне Дзадзы ("Валенсия") оказались результативными.
"Севилья" потерпела уже четвертое поражение подряд во всех турнирах с разницей мячей 1-12.
"Барселона" продлила свою домашнюю победную серию в Ла Лиге до 17 матчей.
Жерар Деулофеу забил свой первый гол за "Барселону" в своем 16 матче за клуб.
Лионель Месси набрал 500 очко в играх за "Барселону" во всех турнирах, сыграв в общей сложности 391 матч за клуб.
"Малага" остается единственной командой Ла Лиги, ворота которой не смог поразить Луис Суарес ("Барселона").
"Вильярреал" выиграл все свои три игры в Ла Лиге под руководством Хавьера Кальехи.
"Атлетико" одержал 22 победу над "Сельтой" в рамках Ла Лиги - больше "небесных" не побеждал никто.
Кевин Гамейро забил первый гол "Атлетико" в текущем розыгрыше Ла Лиги после подачи углового.
Диего Симеоне ("Атлетико") одержал свою пятую победу на "Балаидосе" в рамках Ла Лиги - больше он не выигрывал ни на одном другом стадионе Испании.
Ян Облак ("Атлетико") имеет лучший процент отраженных ударов среди всех вратарей топ-5 европейских чемпионатов - 87,1%.
"Леганес" продлил свою "сухую" серию в Ла Лиге до 487 минут - это лучшая текущая серия без пропущенных мячей в пяти ведущих европейских чемпионатах.
Марко Асенсио ("Реал") забил 4 мяча в 5 играх против "Эйбара" в Ла Лиге.
Пако Айестеран ("Лас-Пальмас") проиграл десятую выездную игру Ла Лиги подряд.
Лео Баптистао принял участие в пяти из восьми голов "Эспаньола" в текущем розыгрыше Ла Лиги - 3 гола, 2 ассиста.
"Реал Сосьедад" продлил свою результативную серию на "Аноэте" в рамках Ла Лиги до 10 матчей.
Не пропустите: итоги и символическая сборная 9-го тура АПЛ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1