Итоги дня рождения Роналду: "Спортинг", "МЮ" и "Ювентус" поздравили, "Реал" - нет

Во вторник, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 34 года.

"Старая синьора" в числе первых поздравила звёздного португальца с днём рождения.

Не остались в стороне и "Спортинг" с "Манчестер Юнайтед", цвета которых форвард защищал с 2002 по 2003 и с 2003 по 2009 год соответственно.

O rei do futebol completa hoje 34 anos! Parabéns @Cristiano , tal como no @EASPORTSFIFA , esperamos um dia poder ver-te novamente a jogar de Leão ao Peito! pic.twitter.com/0k1pGAP3b0

Best wishes to former #MUFC star @Cristiano on his birthday!



Have a great day! pic.twitter.com/V89i6hfHZb