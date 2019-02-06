Итоги дня рождения Роналду: "Спортинг", "МЮ" и "Ювентус" поздравили, "Реал" - нет
Во вторник, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 34 года.
"Старая синьора" в числе первых поздравила звёздного португальца с днём рождения.
Happy birthday, @Cristiano! Abbiamo tanti regali #esclusivi tra cui un'inedita #Cr7 cam con i tricks più spettacolari in allenamento! ⚽️ solo su ➡️ https://t.co/ypzjH8h3SC https://t.co/9ZKYegXWMJ— Juventus TV (@JuventusTV) 5 февраля 2019 г.
Не остались в стороне и "Спортинг" с "Манчестер Юнайтед", цвета которых форвард защищал с 2002 по 2003 и с 2003 по 2009 год соответственно.
O rei do futebol completa hoje 34 anos! Parabéns @Cristiano, tal como no @EASPORTSFIFA, esperamos um dia poder ver-te novamente a jogar de Leão ao Peito! pic.twitter.com/0k1pGAP3b0— Sporting CP Esports (@SCPeSports) 5 февраля 2019 г.
Best wishes to former #MUFC star @Cristiano on his birthday!— Manchester United (@ManUtd) 5 февраля 2019 г.
Have a great day! pic.twitter.com/V89i6hfHZb
А вот мадридский "Реал" неожиданно проигнорировал день рождения лучшего бомбардира в своей истории.
Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
Не пропустите: Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. | http://soccernews.ru
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