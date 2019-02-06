Итоги дня рождения Роналду: "Спортинг", "МЮ" и "Ювентус" поздравили, "Реал" - нет

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Итоги дня рождения Роналду: "Спортинг", "МЮ" и "Ювентус" поздравили, "Реал" - нет

Во вторник, 5 февраля, нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду исполнилось 34 года.

"Старая синьора" в числе первых поздравила звёздного португальца с днём рождения.

Не остались в стороне и "Спортинг" с "Манчестер Юнайтед", цвета которых форвард защищал с 2002 по 2003 и с 2003 по 2009 год соответственно.

А вот мадридский "Реал" неожиданно проигнорировал день рождения лучшего бомбардира в своей истории.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Не пропустите: Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения. | http://soccernews.ru

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