Итоги и символическая сборная 1-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги стартового тура АПЛ сезона 2017/2018.

Исторический матч открытия и феерия голов

Сегодня телевидения диктует свои правила, а это значит, что новый сезон АПЛ 2017/2018 открылся историческим матчем. Впервые за все время существования высшего футбольного английского дивизиона матч открытия был сыгран не на выходных, как обычно, а в пятницу вечером. Надо признать, "Арсенал" и "Лестер" не разочаровали, а задали хороший темп, безусловно, яркому и насыщенному новому сезону.

Команды настраивались на атакующий футбол, поэтому голевой феерии было не избежать. Дорогостоящий новичок "канониров" Александр Ляказетт открыл счет своим голам на Туманном Альбионе уже на второй минуте поединка, на что "лисы" отреагировали молниеносно – забил Синдзи Окадзаки. Еще до перерыва команды обменялись по голу. Джейми Варди вдруг вспомнил о том, что он как форвард, обязан забивать, а Данни Уэлбэк восстановил равновесие.

Второй тайм вышел не менее событийным, а гол в начале 45-ти минутки, забитый Варди заставил поверить в то, что первая сенсация близко. У Арсена Венгера на этот счет было свое мнение. Французский специалист бросил в бой верного бойца Аарона Рэмзи и своего джокера Оливье Жиру и под занавес встречи те в течении двух минут сделали результат.

"Арсенал" завоевал очень важные три очка и уже заложил фундамент, но снова оголил свои давнишние проблемы в защите. У Венгера есть еще время поразмыслить над приобретением топового защитника до конца лета, в противном случае – Петру Чеху не позавидуешь. Ведь уважаемому и возрастному киперу придется еще не раз за сезон вытаскивать мяч из сетки собственных ворот по много раз.

"Ливерпуль": все те же проблемы, на все те же грабли

"Купите же, наконец-то, ван Дейка", - кричит во весь голос простой фанат "Ливерпуля" после матча с "Уотфордом". Конечно, проблемы с защитой в разной степени имеются во всех, без исключения, командах АПЛ, но у мерсисайдцев – это уже давно переросло в хроническое заболевание, как и голы, пропущенные после угловых. Эпизод с первым голом Окака Чуки – просто-таки показательный пример о том, как не надо действовать при стандарте против высокого и габаритного форварда.

В первом тайме подопечные Клоппа не были похожи сами на себя, хотя во втором уже включились на полную. Ведя в счете 3:2 мерсисайдцы не раз могли добивать своего поплывшего оппонента, но подводила реализация (та еще старая проблема). Главная ошибка была допущена позже, когда гости уверовали в то, что победа никуда от них не денется и стали играть на удержание. Как и полагается, расплата пришла под занавес – Бритос буквально занес мяч в сетку на третьей добавленной.

"Ливерпуль" потерял два очка, хотя в целом и "Уотфорд" Марку Силвы понравился. Наверняка, еще не одно очко будет потеряно грандом на "Викаридж Роуд".

Сенсационное поражение чемпиона

Страшно недовольный трансферной политикой "Челси" Антонио Конте, не доволен теперь еще и стартовым поединком чемпионата. Как иначе, "аристократы" "попали" у себя дома одному из аутсайдеров Премьер-Лиги "Бернли". Безусловно, результат был бы другим, не удались Гари Кэхилл с поля уже на 14-й минуте. Глупый, ненужный и очень жесткий прыжок в ногу сопернику в самом начале матча – было дико наблюдать со стороны опытнейшего бойца и лидера команды.

К перерыву действующий чемпион "горел" со счетом 3:0 и выглядел обреченно. Тем не менее, во второй половине встречи "синие" выглядели куда лучше. Альваро Мората отквитал один гол, а оставшись вдевятером (второй "горчичник" схлопотал Фабрегас) хозяева и вовсе проявили героизм – Давид Луиз сократил отставание к минимальному, но на большее не хватило ни сил, ни времени.

А вот теперь интересно будет понаблюдать за "Челси", за его изменениями, с вынужденной ротацией и вкраплением многочисленной, вечно гниющей по арендам молодежи.

Легкая победа "Манчестер Юнайтед"

Бесконечное количество ничьих на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне не могли не заставить болельщиков "Манчестер Юнайтед" поволноваться перед первым домашним матчем. Тем более, что в соперники "красным дьяволам" достался многообещающий "Вест Хэм", которому, как минимум, на бумаге уже присваивают звание крепкого "околотопа".

Но первые три очка достались команде Жозе Моуринью неожиданно легко, а "молотобойцы" были разбиты 4:0. Лондонцам не помог ни Чичарито, ни Арнаутович и даже Харт. Зато очень дорогой новичок манкунианцев Ромелу Лукаку сразу же стал оправдывать выложенные за него средства, записав на своей счет дубль.

Удачное возвращение Руни

В текущее межсезонье "Эвертон" серьезно закупился, но самым резонансное пополнение досталось "ириска" бесплатно. Уэйн Руни вернулся на "Гуддисон Парк". Ливерпульские болельщики готовы простить все блудному сыну, лишь бы тот забивал и приносил победу, как в дебютном матче против "Стока". "Шрек" отличился уже в компенсированное время к первому тайму, а его гола хватило для того, чтобы положить в копилку три очка.

Открытие тура

Безусловно, главным открытием тура стал сенсационный новичок Премьер-Лиги "Хаддерсфилд". Как относится к этой команде, еще перед сезоном не знал никто. Скромный клуб впервые в своей истории вышел в высший дивизион, выбив в плей-офф гораздо более именитые команды, ныне выступающие в Чемпионшипе. Теперь после выездного разгрома над "Кристал Пэлас" всем понятно, что считаться с подопечными Давида Вагнера придется, как впрочем, и с любым другим английским коллективом.

Гол тура

На звание самого красивого гола первого тура АПЛ претендовали два взятия ворот. Это гол Стивена Уорда в ворота "Челси" и Садио Мане в ворота "Уотфорда". Наш выбор пал на последнего. Сенегалец не просто здорово исполнил в завершающей фазе атаки, послав мяч в девятку, но и сам себе его и придумал, ранее красиво накрутив защитников "шершней" и обыгравшись с Морено и Эмре Джаном.

Символическая сборная

Вратарь: Йонас Лессль ("Хаддерсфилд Таун")

Защита: Кайл Нотон ("Суонси"), Ахмед Хегази ("Вест Бромвич"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Бен Дэвис ("Тоттенхэм")

Полузащита: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал"), Садио Мане ("Ливерпуль")

Нападение: Стив Мунье ("Хаддерсфилд Таун"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед")

Богдан Архипенко

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