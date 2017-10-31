Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги десятого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Вымученная победа "Манчестер Юнайтед"

Волнительное предвкушение центрального поединка десятого тура, в котором сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" на "Олд Траффорд" было подпорчено еще за несколько дней до матча, когда стало известно о травме лидера "шпор" Харри Кейна. Ведь лондонцы с Кейном и без – это абсолютно две разные команды. В итоге встреча получилась не такая яркая, как того все ожидали. Подопечные Маурисио Почеттино играли чуть лучше в первом тайме, а ребята Жозе Моуринью – во втором. В целом же игра была равная, а если заглянуть в статистику, которая никогда не врет, то практически по всем показателям, хоть и с небольшим отрыв лучше были гости.

Но все же решающей стала, как обычно, замена "Особенного", который сменил Рашфорда на Марсьяля, гол которого за десять минут до конца встречи стал победным. "Юнайтед" забил очень легко и просто, в лучших традициях олдскульного английского футбола. Де Хеа от ворот вынес мяч далеко на Лукаку, который головой скинул на ход своему коллеге по атаке, а тот легко убежав от защитников перехитрил Льориса в дуэли, поставив жирную точку в матче.

Таким образом, "красные дьяволы" сохраняют отставание в пять очков от своих соседей по городу. В то время, как "Тоттенхэм" пока вынужден довольствоваться текущей третьей строчкой.

Дружеский разгром

Как шутили болельщики "Ливерпуля" по поводу выхода "Хаддерфсилда" в Премьер-Лигу: "Плюс шесть очков уже в кармане". Шутка касалась ни сколько самой команды, а ее главного тренера Давида Вагнера. Дело все в том, что американо-немецкий специалист является близким другом главнокомандующего "красных" Юргена Клоппа и даже в свое время был у него шафером на свадьбе. Также вместе с Клоппом работал в дортмундской "Боруссии" и приглашался в Мерсисайд, но поступило предложение от клуба из Чемпионшипа и он согласился.

"Тарьеры" достаточно неплохо выглядят в нынешнем сезоне, поэтому приехали на "Энфилд" за очками. Тем более, зная о том, какие большие проблемы испытывают "скаузеры" в играх с оборонительными командами, например, ничейный расклад выглядел очень даже логично. Но все-таки новичку удалось продержаться только один тайм. Уже во второй 45-ти минутки "Ливерпуль" забил трижды благодаря чему вернулся на победную стезю. Ну а "Хаддерсфилд", по правде говоря, упрекнуть не в чем.

Лучший старт в истории АПЛ

Счет 2:3 пускай никого не вводит в заблуждение, потому как по игре "Манчестер Сити" довольно легко переиграл "Вест Бромвич". "Горожане", не переключаясь даже на третью скорость в своей шести ступенчатой коробке передач традиционно увезли из "Хоторнс" три очка. Но важно отметить другое. Подопечные Пепа Гвардиолы выдали лучший старт в 25-летней истории Премьер-Лиги, за десять туров набрав 28 очков из 30 возможных.

Любопытно, что такой же старт выдал и "Челси" в сезоне 2005/2006, но у сегодняшнего "Сити" лучшая разница забитых и пропущенных, которая составляет +29.

Ошеломляющая развязка в лондонском дерби

В рамках лондонского дерби встретились две часто критикуемых команды текущего сезона "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм". Руководство "орлов" сняло Франка де Бура" уже после четырех туров, а наставник "молотобойцев" Славен Билич уже давно ходит по краю пропасти. Тем не менее, весь первый тайм прошел по сценарию гостей, голами отметились Чичарито и Айю. Имея неплохой гандикап "Хаммерс" умудрились все потерять.

В начале второго тайма Огбонна привез пенальти, который легко реализовал Миливоевич. А когда, казалось, победа уже была в кармане у "Вест Хэма" на седьмой компенсированной минуте включился Уилфрид Заха и, поиздевавшись над защитой "Пэлас" расстрелял дальний угол ворот Харта, тем самым вырвав драгоценное очко для своей команды.

800 матч Арсена Венгера

Поединок против "Суонси", в котором "Арсенал" одержал победу со счетом 2:1 стал юбилейным 800 матчем для главного тренера Арсена Венгера в рамках Премьер-Лиги. Больше, чем у француза только у легендарного сэра Алекса Фергюсона – 810. Наверняка, Венгер уже в этом сезоне побьет рекорд шотландца. Интересно отметить, что под проводом 68-летнего наставника "канониры" одержали 463 победы, 194 раза сыграли вничью, а в 143 встречах терпели поражения.

Удачный дебют Пюэля во главе "Лестера"

В десятом туре было одно очень интересное противостояние и это матч между "Лестером" и "Эвертоном". А интересно оно тем, что совсем недавно обе команды уволили своих наставников из-за неудовлетворительных результатов. Разница только в том, что "лисы" очень быстро нашли замену Крейгу Шекспиру, подобрав свободного на рынке Клода Пюэля, который прошлый сезон с переменным успехом отработал в "Саутгемптоне". "Ирискам" в этом смысле тяжелее и пока поиски продолжаются, руководство клуба доверило команду человеку из структуры Дэвиду Ансуорту.

И вот в своем первом матче под проводом 56-летнего французского специалиста "Лестер" достаточно быстро разделался с мерсисайдцами. Чемпион Англии-2016 провел два голу еще 30-й минуты, которые вполне хватило для завоевания трех очков.

"Уотфорд" неожиданно уступает "Стоку"

Довольно часто "Уотфорд" стал попадать в итоговый материал по прошедшему туру Премьер-Лиги и команда из пригорода Лондона, безусловно, этого своей игрой и результатами заслужила. Но в этот раз подопечные Марку Силвы заслужили внимание, как команда, которая неожиданно оступились в матче со "Стоком". Действительно, подобный исход никого бы не удивил еще в самом начале сезона, но к десятому уик-энду это воспринимается, как мини-сенсация.

Во-первых, "шершни" еще ни разу не проигрывали дважды подряд. Во-вторых, они капитулировали только дважды и то перед "Манчестер Сити" и "Челси". В-третьих, в отличие от "Стока", который оттирал порог зоны вылета, "желтая армия" располагалась в зоне Лиги чемпионов. Тем не менее, машина Марку Силвы дала сбой, причем дала у себя дома. С другой стороны, хочется похвалить Марка Хьюза и его ребят за то, что даже после таких обидных поражений, как от "Борнмута" в прошлом туре они делают правильные выводы и возвращаются в игру.

Символическая сборная

Вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер Сити")

Защита: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Курт Зума ("Сток Сити"), Уэc Морган ("Лестер Сити") Сеад Колашинац ("Арсенал")

Полузащита: Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Йоан Кабай ("Кристал Пэлас"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Джей Родригес ("Вест Бромвич")

Богдан Архипенко

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