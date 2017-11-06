Итоги и символическая сборная 11-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги одиннадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Конте снова переиграл Моуринью в Лондоне

Воскресная программа 11-го тура подарила всем любителям английского футбола сразу два больших лондонско-манчестерских противостояния, в одном из которых фаворит был неясен. Примерно одинаковы шансы на победу давали, как "Челси", так и "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что "красные дьяволы" находятся чуть выше в турнирной таблице, в последнее время манкунианцы стали пробуксовывать. А "пенсионеры" играют крайне нестабильно, особенно сильно по самолюбия команды ударило поражение на неделе в Лиге чемпионов от "Ромы" со счетом 3:0.

Также отдельной строкой выносилась интрига относительно того, как сложится второй приезд Жозе Моуринью на "Стэмфорд Бридж" в качестве главного тренера "Юнайтед". Ведь в прошлый раз португальский специалист был беспощадно разбит со счетом 4:0. Но с того времени многое поменялось и к очной борьбе обе команды подошли очень взвешено и без рисков. В течение всей игры напряжение сохранялось на каждом участке поля. В целом же, небольшим преимуществом владели хозяева, поэтому вполне справедливо победили с минимальным счетом. Великолепный гол забил Альваро Мората после филигранной подачи от Сесара Аспиликуэты.

Победе лондонцев радовались не столько сами футболисты "Челси", сколько голубая часть Манчестера.

"Манчестер Сити" увеличивает отрыв

Так называемым первым большим матчем насыщенного воскресенья была встреча на "Этихад" между "Манчестер Сити" и "Арсеналом". С фаворитом все было ясно до начала матча. Потому как "горожане" в текущем сезоне просто не знают себе равных, безжалостно разбивая всех на своем пути во всех турнирах. Подопечные Пепа Гвардиолы достаточно легко и без нервов набрали свои очередные три очка, но также стоит отдать должное и "канонирам", которые ничуть не выглядели мальчиками для битья и, в общем-то, смотрелись прилично, а порой даже играли лучше.

Победа "Сити" не вызывает никаких сомнений. Тем не менее, сам матч был подпорчен несколькими резонансными решениями арбитра. В частности, Арсен Венгер в интервью после встречи, что уровень судейства в Англии с каждым годом становиться все хуже. Ведь, по его мнению, пенальти на Стерлинге не было, когда забивал второй гол Агуэро. И в правду, ситуация была пограничная. А когда влетал в ворота Чеха третий гол "горожан", после которого "Арсенал" и посыпался, Давид Силва, отдающий голевой пас на Жезуса находился в явном офсайде.

С одной стороны, в силе и мощи "голубых" не приходится сомневаться, но судейство с "душком" немного подпортило впечатления от матча. Итак, "Манчестер Сити" благодаря своей победе и проигрыше главного конкурента, увеличивает отрыв на целых восемь очков.

Фантастический камбэк "Эвертона"

Среди всех более-менее монотонных и предсказуемых поединков 11-го тура выделяется матч на "Гудисоне", который проходил параллельно со схваткой тяжеловесов на "Стэмфорд Бридж", но те, кто вдруг предпочел посмотреть встречу "Эвертона" и "Уотфорда" точно не пожалел. "Шершни" под проводом Марку Силвы – одни из главных открытий этого сезона навестили "ирисок", которые умудрились в короткий срок загнать себя в глубокую яму, с которой придется долго и нудно выбираться.

Совсем все плохо для мерсисайдцев разворачивалось и в этом туре. Ударное начало второго тайма от "желтой армии" привело к тому, что гости повели в счете с разницей в два мяча и ничего не предвещало камбэка. Но спустя три минуты усилиями Ниассе "синие" отквитали один мяч, а на 74-й минуте сделали счет равным. Арбитр компенсировал 12-ть минут и вот тут-то и началось самое интересное. В концовке основного времени Холебас поскользнулся в своей штрафной площади и нечаянно сбил Леннона – рефери указал на "точку", а пенальти Бэйнс обычно забивает.

"Гудисон" был в экстазе, Давненько "Эвертон" не дарил таких эмоций своим болельщикам. А еще большим удовлетворение стало после того, на 12-й компенсированной минуте не смог реализовать пенальти бывший игрок "ирисок" Том Клеверли, пробив мимо ворот. От обычно везучего в нынешнем сезоне "Уотфорда» госпожа фортуна в концовке матча отвернулась и воздала по полной «Эвертону», который на международную паузу уходить, покидая зону вылета.

И снова Питер Крауч!

Пора бы Марку Хьюзу сделать Питера Крауча основным форвардом "Сток Сити", хотя бы на несколько туров. В этом сезоне нам уже приходилось упоминать в хорошем свете долговязого форварда-ветерана, который все еще умеет, может и практикует. На этот раз Крауч спас очко для "гончаров" в домашнем матче с "Лестером", выйдя на замену. Уступая 2:1, валлийский наставник бросил в бой своего джокера и тот, проведя на поле чуть более трех минут нанес результативный удар, естественно, головой, тем самым обновив свой рекорд.

1:0 как эпидемия

11-й тур вышел очень любопытным с той точки зрения, что большинство матчей (шесть из десяти) закончились с одинаковым счетом 1:0. Такое редко встретить в обычно результативной Премьер-Лиги, поэтому акцентировать на этом внимание надо было бы. Кроме вышеупомянутой минимальной победы "Челси" над "Манчестер Юнайтед", также в воскресенье за счет одного забитого гола выиграл "Тоттенхэм". "Шпоры" благодаря голу Сон Хын Мина обыграл аутсайдера "Кристал Пэлас". Кстати, корейский нападающий забил свой 20 гол, таким образом став лучшим азиатским бомбардиром в истории АПЛ, обогнав своего соотечественника Парк Джи Суна.

В субботу из шести матчей четыре завершились со счетом 1:0. Особенно стоит отметить очередную победу "Бернли". На этот раз от рук ребят Шона Дайча пострадал "Саутгемптон", благодаря которой "бордовые" продолжают в турнирной таблице находится в компании таких великих и могучих коллективов, как "Ливерпуль" и "Аросенал".

Свою третью победу в чемпионате добыл "Борнмут", уже в дополнительно время вырвав три очка на "Сент-Джеймс Парк" у "Ньюкасла", впервые выбравшись из зоны вылета. На зубах, но более ожидаемые виктории добыли крепко вошедшие в сезон новички "Хаддерсфилд" и "Брайтон". Пожопечные Давида Вагнера в меньшинстве справились с "Вест Бромом", а "чайки" усилиями нестареющего Гленна Маррея на выезде одолели "Суонси".

Символическая сборная

Вратарь: Йонас Лессль ("Хаддерсфилд")

Защита: Саймон Фрэнсис ("Борнмут"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Лейтон Бэйнс ("Эвертон")

Полузащита: Антони Нокар ("Брайтон"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джердан Шакири ("Сток Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападение: Ришарлисон ("Уотфорд"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

Богдан Архипенко

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