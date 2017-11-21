Итоги и символическая сборная 12-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двенадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Пять минут для победы в дерби

Одним из самых принципиальных и горячих дерби на Туманном Альбионе открывалась программа 12-го тура английской Премьер-Лиги - "Арсенал" в родных стенах принимал "Тоттенхэм" или дерби Северного Лондона. Как и полагается, интриг было несколько. Во-первых, между командами в турнирной таблице было расстояние в четыре очка, поэтому мотивация одних состояла в том, чтобы оторваться, а у других – вплотную приблизиться. Во-вторых, было интересно понаблюдать за очередным тренерским противостоянием старика Арсена и все еще молодого и успешного Маурисио Почеттино.

Любопытно, но мсье Венгер еще не обыгрывал аргентинского специалиста в рамках АПЛ, как наставника "Хотспур". Самым популярным исходом в последнее время была ничья. В субботней дуэли на "Эмирейтс" судьба поединка была решена в течение пяти минут под занавес первого тайма. Сначала Шкодран Мустафи, неожиданно появившийся в стартовом составе точным ударом головой замкнул подачу со стандарта. А потом и Алексис Санчес заставил Уго Льориса повторно вынимать мяч из сетки собственных ворот.

В послематчевом интервью обычно спокойный коуч "лилейно-белых" был страшно разгневан судейством, в частности тем, что был засчитан гол Мустафи, который, как показал повтор находился в офсайде.

"Голубой" паровоз мчится без остановок

Похоже, "Манчестер Сити" желает убить всю интригу борьбы за чемпионский титул задолго до окончания сезона. Ведь, как еще понимать то, что команда Пепа Гвардиолы за 12 туров ни разу не проиграла. Более того, только один раз сыграла вничью и то, если вспоминать тот самый поединок с "Эвертоном" – наверняка, все было бы по-другому, если бы не ранее удаление Кайла Уокера. Ну да ладно, и без того жирно!

В красной части Манчестера возлагались особые надежды на "Лестер". Международная пауза, неудобный соперник – казалось, были все предпосылки того, что именно о "лис" споткнуться "горожане". Справедливости ради стоит отметить, что ребята Клода Пюэля здорово смотрелись. Их даже не сломил обидный гол в раздевалку Габриэля Жезуса, но вот мяч Кевина Де Брюйне в дебюте второго тайма стал тем самым ударом, после которого "Лестер" уже не в силах был собраться.

Гандикап над ближайшим оппонентом в турнирной таблице для "Сити" остается прежним. Разница только в том, что у преследователей осталось на один шанс меньше.

Салахозависимость "Ливерпуля"

После ужасно проведенного отрезка, длившегося полтора месяца начиная с начала сентября, "Ливерпуль" потихоньку стал приходить в себя. Мерсисайдцы добыли свою очередную разгромную победу, на этот раз пострадал "Саутгемптон". Важно отметить, что снова главным героем матча стал египетский легионер "красных" Мохамед Салах. На этот раз "одиннадцатка" ливерпульцев заложил фундамент для разгрома, еще в первом тайме оформив дубль.

В общем, все складывается таким образом, что команда Юргена Клоппа становиться зависимой от Салаха, как это было в прошлом сезоне с Садио Мане. Прошлогодний затяжной спад «Ливерпуля» был связан в том числе и с отъездом сенегальца на Кубок африканских наций. Благо для «скаузеоров», предстоящей зимой первенство Африки проводиться не будет, иначе было бы совсем плохо.

Триумфальное возвращение Погба и Златана

Болельщики на "Олд Траффорд" с замиранием сердца ждали домашнего матча с "Ньюкаслом", потому как на поле обещали вернуться два харизматичных лидера "красных дьяволов" Поль Погба и Златан Ибрагимович. Француз, не игравший больше двух месяцев, вышел на поле с первых минут, а вот швед довольствовался выходом на замену после семимесячной реабилитации.

"Манчестер Юнайтед" выиграл у "сорок", несмотря на то, что пропустил первым, а Погба и вовсе стал одним из лучших игроков матча и даже забил гол. Златан провел на поле чуть больше 15 минут, результативным ударом не порадовал, но любимый акробатический прыжок исполнить успел.

Лондонский дебют Мойеса

После увольнения Славена Билича руководители "Вест Хэма" пошли на риск и на пост главного тренера назначили Дэвида Мойеса, чья репутация после ухода из "Эвертона" сильно ухудшилась. Сначала шотландец провалился в Манчестере, потом неудачно съездил в Сан-Себастьян, ну и наконец вылетел в Чемпионшип с "Сандерлендом". И вот теперь "молотобойцы".

Справедливости ради стоит отметить, для дебюта у Мойеса был непростой соперник – лондонцы отправились в пригород столицы, где сразились с "Уотфордом", который объективно на данный момент играет слаженнее и сильнее. Как итог, 2:0 победа "шершней", а уже в следующем туре куда интересней будет поглядеть на "Вест Хэм" в домашней схватке с "Лестером".

"Челси" увольняет Пьюлиса

Пятый пошел! Отставка главного тренера "Вест Бромвича" Тони Пьюлиса стала уже пятым тренерским увольнением с начала этого сезона после Франка де Бура, Крейга Шекспира, Рональда Кумана и Славена Билича. Крупное поражение от "Челси" стало последней каплей для руководства "дроздов", ведь сама команда скатилась на 17 строчку в турнирной таблице. Главными "палачами" валлийского специалиста стала пара Мората – Азар, чье прекрасное взаимодействие на поле, ничего, кроме эстетического наслаждение не принесло.

Удаление – не помеха разгрому

В целом, 12 тур АПЛ прошел без сенсаций. Но вот один матч очень сильно поразил. "Борнмут", который в начале сезона безнадежно болтался внизу турнирной таблицы стал потихоньку оттуда выбираться, а сейчас подопечные Эдди Хау добыли невероятную победу над "Хаддерсфилдом". Во-первых, невероятна она тем, что разгромная. Во-вторых, два гола "вишни" забили, играя весь второй тайм в меньшинстве. Ну а в-третьих, нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон открыл лик своим голам в текущем сезоне с хет-трика, что само по себе большое событие.

Символическая сборная

Вратарь: Эурелио Гомес ("Уотфорд")

Защита: Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед")

Полузащита: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Уилл Хьюз ("Уотфорд"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Каллум Уилсон ("Борнмут"), Альваро Мората ("Челси")

Богдан Архипенко

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