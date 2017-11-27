Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги тринадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Ничья в футбольных шахматах на "Энфилде"

Центральным событием 13-го тура английской Премьер-Лиги стало противостояние "Ливерпуля" и "Челси" на "Энфилде". На данный момент "красные" и "синие" являются конкурентами за место в зоне Лиги чемпионов, а команды, занимающие с третьего по шестое место, идут очень плотной группой. После тяжелых выездных матчей посреди недели в еврокубках, многие эксперты и аналитики предсказывали футбольную шахматную партию в Мерсисайде, потому как сил у обеих коллективов осталось немного, а это означало, что нахрапом никто и никого брать не будет.

Юрген Клопп в очередной раз всех удивил тем, что вдруг на такой важный матч решил применить ротацию, оставив в запасе таких ключевых игроков, как Вейналдум, Мане и Фирмино. Антонио Конте подготовил всего лишь один сюрприз в виде классического опорника Дринкуотера на позиции оттянутого форварда, такого себе бокс-ту-бокс.

В целом, игра на протяжении всех 90 минут матча была равной лишь с небольшим преимуществом хозяев, что и подтверждает статистика. В середине второго тайма мерсисайдцы придавили оппонента и реализовали свой шанс усилиями Салаха. После этого все потихоньку шло к тому, что "Ливерпуль" победит с минимальным счетом, но под занавес матча случился курьезный, но очень красивый гол Виллиана: бразилец подавал мяч на дальнюю штангу, но срезавшись с ноги, сфера залетела за шиворот Миньоле, юркнув точно в "девятку". Разочарованию "красных" просто не было предела, ну а ничья – естественно, больше на руку "пенсионерам", которые сохранили свою третью текущую позицию.

"Юнайтед" и "Сити" помучились с новичками

"Манчестер Юнайтед" играл на день раньше своих главных конкурентов, поэтому просто не имел права оступиться, дабы дополнительно не мотивировать "Сити" на то, чтобы сделать отрыв еще большим. "Красные дьяволы" в родных стенах тестировали новичка АПЛ "Брайтон" и, надо признать, вдоволь, помучились. Легкую панику на трибунах "Олд Траффорд" удалось развеять лишь на экваторе второго тайма, когда Эшли Янг с помощью рикошета забил единственный гол в матче.

"Горожане" же в воскресенье навестили одно из главных открытий этого сезона "Хаддерсфилд". Забив гол в раздевалку, показалось, что хозяева вполне себе могут стать тем самым коллективом, который нанесет поражение ребятам Пепа Гвардиолы, но нет. В дебюте второй 45-ти минутки Агуэро реализовал пенальти, а уже в концовке поединка "Манчестер Сити" все же дожал хозяев, победный гол на свой счет записал Стерлинг.

Таким образом, после 13-ти туров "горожане" сохраняют отрыв в восемь очков от "красных дьяволов", при этом по-прежнему оставаясь небожденными.

"Тоттенхэм" теряет очки

На прошлой недели, после того "Вест Бромвич" скатился в зону вылета главный тренер Тони Пьюлис был отправлен в отставку. В 13-м туре "дрозды" приехали в гости к "Тоттенхэму" и, казалось, вкуснее жертвы для сегодняшних "шпор" и не придумать. Но "мешкам" в этот день повезло. Саломон Рондон забил быстрый гол, после которого вся команда гостей отошла назад и стала играть на удержание. И как бы не бились о полосатую стену лондонцы, все сто им удалось – сравнять счет усилиями Харри Кейна. Вот так на ровном месте подопечные Маурисиро Почеттино не досчитались двух очков и лишились возможности подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Сюжет дуэли "Бернли" и "Арсенала" снова повторился

Уже после третьей игры кряду с "Арсеналом" не может спокойно уснуть Шон Дайч. Дело все в том, что "канониры" снова отпраздновали победу над "Бернли" благодаря голу в компенсированное время. Все бы ничего, но, как и в матче на "Эмирейтс" прошлого сезона судьбу трех очков решил сомнительный пенальти. В январском матче вопрос по назначению одиннадцатиметрового и вовсе не должен был рассматриваться, потому как Косиельни, на котором фолили находился в положении вне игры.

На этот раз арбитр указал на "точку" после того, как Рэмзи упал в борьбе с Тарковски. Ситуация, мягко говоря, неоднозначная, а с учетом того, что на часах уже истекало дополнительно время, ребятам из "Бернли" и персональну Шону Дайчу можно только посочувствовать.

Триумфальное возвращение Остина

Настоящим героем этого тура стал нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин. Измученный травмами и давненько не выходивший на поле в стартовом составе, английский форвард оформил дубль в ворота "Эвертона", который, собственно, и стал переломным моментом в матче. В последнее время невзрачная игра Габбьядини, Редмонад и Родригеса заставила Пеллегринно прибегнуть к варианту с Остином, который великолепно воспользовался своим шансом.

"Кристал Пэлас" добывает вторую победу

Глядишь, и выкарабкаться могут! После просто позорного начала сезона "Кристал Пэлас" не спеша, с трудом, как курочка по зернышку выклевывает для себя жизненно необходимые очки. В прошлом туре была добыта ничья с "Эвертоном", а уже в эту субботу благодаря голу Мамаду Сако в компенсированное время было вырвано целых три очка в противостоянии со "Стоком". На данный момент лондонцы все еще последние в турнирной таблице, но уже с восемью баллами в активе, и всего три очка отделяют их от относительно безопасного 17 места.

"Шершни" проглотили "сорок"

Не может мы опять миновать тему "Уотфорда", который в этом сезоне просто, как бальзам на душу всем любителям английского футбола. "Шершни" – одна из немногих команд из так называемых середняков, которая старается играть от себя, и что удивительно, у них это великолепно выходит. После недлительного кризиса подопечные Марку Силвы сначала уверенно разобрались с "Вест Хэмом", а теперь и вовсе разгромили "Ньюкасл" Рафаэля Бенитеса, забив три безответных мяча. Под началом португальского специалиста вторую молодость переживает вратарь Эурелио Гомес, а также молниеносно раскрылся бразильский форвард Ришарлисон, трансфер которого, помнится, очень скептически был воспринят английской прессой.

Символическая сборная

Вратарь: Петр Чех ("Арсенал")

Защита: Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Мамаду Сако ("Кристал Пэлас"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Райан Бертранд ("Саутгемптон")

Полузащита: Эден Азар ("Челси"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Уилл Хьюз ("Уотфорд"), Марвин Зигелар ("Уотфорд")

Нападение: Ришарлисон ("Уотфорд"), Чарли Остин ("Саутгемптон")

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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