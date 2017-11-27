Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тринадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Ничья в футбольных шахматах на "Энфилде"

Центральным событием 13-го тура английской Премьер-Лиги стало противостояние "Ливерпуля" и "Челси" на "Энфилде". На данный момент "красные" и "синие" являются конкурентами за место в зоне Лиги чемпионов, а команды, занимающие с третьего по шестое место, идут очень плотной группой. После тяжелых выездных матчей посреди недели в еврокубках, многие эксперты и аналитики предсказывали футбольную шахматную партию в Мерсисайде, потому как сил у обеих коллективов осталось немного, а это означало, что нахрапом никто и никого брать не будет.

Юрген Клопп в очередной раз всех удивил тем, что вдруг на такой важный матч решил применить ротацию, оставив в запасе таких ключевых игроков, как Вейналдум, Мане и Фирмино. Антонио Конте подготовил всего лишь один сюрприз в виде классического опорника Дринкуотера на позиции оттянутого форварда, такого себе бокс-ту-бокс.

В целом, игра на протяжении всех 90 минут матча была равной лишь с небольшим преимуществом хозяев, что и подтверждает статистика. В середине второго тайма мерсисайдцы придавили оппонента и реализовали свой шанс усилиями Салаха. После этого все потихоньку шло к тому, что "Ливерпуль" победит с минимальным счетом, но под занавес матча случился курьезный, но очень красивый гол Виллиана: бразилец подавал мяч на дальнюю штангу, но срезавшись с ноги, сфера залетела за шиворот Миньоле, юркнув точно в "девятку". Разочарованию "красных" просто не было предела, ну а ничья – естественно, больше на руку "пенсионерам", которые сохранили свою третью текущую позицию.

"Юнайтед" и "Сити" помучились с новичками

"Манчестер Юнайтед" играл на день раньше своих главных конкурентов, поэтому просто не имел права оступиться, дабы дополнительно не мотивировать "Сити" на то, чтобы сделать отрыв еще большим. "Красные дьяволы" в родных стенах тестировали новичка АПЛ "Брайтон" и, надо признать, вдоволь, помучились. Легкую панику на трибунах "Олд Траффорд" удалось развеять лишь на экваторе второго тайма, когда Эшли Янг с помощью рикошета забил единственный гол в матче.

"Горожане" же в воскресенье навестили одно из главных открытий этого сезона "Хаддерсфилд". Забив гол в раздевалку, показалось, что хозяева вполне себе могут стать тем самым коллективом, который нанесет поражение ребятам Пепа Гвардиолы, но нет. В дебюте второй 45-ти минутки Агуэро реализовал пенальти, а уже в концовке поединка "Манчестер Сити" все же дожал хозяев, победный гол на свой счет записал Стерлинг.

Таким образом, после 13-ти туров "горожане" сохраняют отрыв в восемь очков от "красных дьяволов", при этом по-прежнему оставаясь небожденными.

"Тоттенхэм" теряет очки

На прошлой недели, после того "Вест Бромвич" скатился в зону вылета главный тренер Тони Пьюлис был отправлен в отставку. В 13-м туре "дрозды" приехали в гости к "Тоттенхэму" и, казалось, вкуснее жертвы для сегодняшних "шпор" и не придумать. Но "мешкам" в этот день повезло. Саломон Рондон забил быстрый гол, после которого вся команда гостей отошла назад и стала играть на удержание. И как бы не бились о полосатую стену лондонцы, все сто им удалось – сравнять счет усилиями Харри Кейна. Вот так на ровном месте подопечные Маурисиро Почеттино не досчитались двух очков и лишились возможности подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Сюжет дуэли "Бернли" и "Арсенала" снова повторился

Уже после третьей игры кряду с "Арсеналом" не может спокойно уснуть Шон Дайч. Дело все в том, что "канониры" снова отпраздновали победу над "Бернли" благодаря голу в компенсированное время. Все бы ничего, но, как и в матче на "Эмирейтс" прошлого сезона судьбу трех очков решил сомнительный пенальти. В январском матче вопрос по назначению одиннадцатиметрового и вовсе не должен был рассматриваться, потому как Косиельни, на котором фолили находился в положении вне игры.

На этот раз арбитр указал на "точку" после того, как Рэмзи упал в борьбе с Тарковски. Ситуация, мягко говоря, неоднозначная, а с учетом того, что на часах уже истекало дополнительно время, ребятам из "Бернли" и персональну Шону Дайчу можно только посочувствовать.

Триумфальное возвращение Остина

Настоящим героем этого тура стал нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин. Измученный травмами и давненько не выходивший на поле в стартовом составе, английский форвард оформил дубль в ворота "Эвертона", который, собственно, и стал переломным моментом в матче. В последнее время невзрачная игра Габбьядини, Редмонад и Родригеса заставила Пеллегринно прибегнуть к варианту с Остином, который великолепно воспользовался своим шансом.

"Кристал Пэлас" добывает вторую победу

Глядишь, и выкарабкаться могут! После просто позорного начала сезона "Кристал Пэлас" не спеша, с трудом, как курочка по зернышку выклевывает для себя жизненно необходимые очки. В прошлом туре была добыта ничья с "Эвертоном", а уже в эту субботу благодаря голу Мамаду Сако в компенсированное время было вырвано целых три очка в противостоянии со "Стоком". На данный момент лондонцы все еще последние в турнирной таблице, но уже с восемью баллами в активе, и всего три очка отделяют их от относительно безопасного 17 места.

"Шершни" проглотили "сорок"

Не может мы опять миновать тему "Уотфорда", который в этом сезоне просто, как бальзам на душу всем любителям английского футбола. "Шершни" – одна из немногих команд из так называемых середняков, которая старается играть от себя, и что удивительно, у них это великолепно выходит. После недлительного кризиса подопечные Марку Силвы сначала уверенно разобрались с "Вест Хэмом", а теперь и вовсе разгромили "Ньюкасл" Рафаэля Бенитеса, забив три безответных мяча. Под началом португальского специалиста вторую молодость переживает вратарь Эурелио Гомес, а также молниеносно раскрылся бразильский форвард Ришарлисон, трансфер которого, помнится, очень скептически был воспринят английской прессой.

Символическая сборная

Вратарь: Петр Чех ("Арсенал")

Защита: Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Мамаду Сако ("Кристал Пэлас"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Райан Бертранд ("Саутгемптон")

Полузащита: Эден Азар ("Челси"), Душан Тадич ("Саутгемптон"), Уилл Хьюз ("Уотфорд"), Марвин Зигелар ("Уотфорд")

Нападение: Ришарлисон ("Уотфорд"), Чарли Остин ("Саутгемптон")

Богдан Архипенко

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