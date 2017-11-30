Итоги и символическая сборная 14-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги четырнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Потрясающая эффективность "Юнайтед"

В рамках 14-го тура "Манчестер Юнайтед" отправился в гости к "Уотфорду" - команде, которая является одним из главных открытий текущего сезона. Поединок представлял огромный интерес не только потому, что любой результат противостояния не удивил бы, но еще и потому, что особняком выносилась дуэль двух португальских тренеров и по совместительству хороших друзей Марку Силвы и Жозе Моуринью. Помнится, еще в прошлом году, когда Силва только возглавил "Халл Сити", наставники за короткий промежуток времени трижды сталкивались друг с другом, и тогда менее опытному товарищу сполна удалось потрепать нервы опытному и титулованному Сеу Жозе.

Матч не разочаровал и принес массу абсолютно разных эмоций. Удивительным стало то, что просто какую-то феноменальную эффективность продемонстрировали "красные дьяволы". Первые же два удара в створ ворот завершились очень красивыми голами, автором которых стал Эшли Янг. Естественно, подобный расклад загнал "шершней" в ступор, а уже к 32-й минуте встречи Мартиаль сделал счет разгромным. Казалось, "Уотфорду" было не избежать разгрома, но надежда на спасение пришла, когда ее не ждали. Сначала Трой Дини реализовал пенальти, а за шесть минут до конца основного времени Дукуре сократил отставание до минимального.

И тут снова надо отдать должное манкунианцам, которые не дрогнули и тут же поставили эффектную точку в матче: великолепный сольный номер исполнил Джесси Лингард.

"Арсенал" куражится

В рамках 14-го тура АПЛ "Арсенал" на своем поле принимал крепкого новичка "Хаддерсфилд". В последнее время игра "канониров" в национальном первенстве не может не радовать поклонников этого лондонского гранда. После классной победы над "Тоттенхэмом" подопечные Арсена Венгера вырвали три очка в матче с "Бернли", и вот теперь покуражились в домашнем поединке против ребят Давида Вагнера, забив пять безответных мячей.

Счет 5:0 может слегка ввести в заблуждение, ведь не все так просто складывалось для хозяев поля. "Пушкари" имели перевес в один гол вплоть до середины второго тайма и только после второго мяча гости посыпались. Стоит отметить, что отличилась вся атакующая гвардия лондонцев в лице Ляказетта, Жиру, Санчеса и Озила.

Салах пришел – порядок навел

"Ливерпуль" с опаской отправлялся на "Британию", зная о том, что "Сток Сити" не очень гостеприимен по отношению к клубам из большой шестерки (исключением является "Челси"). Юрген Клопп и Марк Хьюз подготовили сюрпризы друг другу. Немецкий специалист снова применил ротацию, перекроив всю центральную и атакующую линии, в то время, как валлийский наставник "гончаров" в кое-то веки решил с первых минут бросить в бой Питера Крауча.

Мерсисайдцы могли и должны были заложить крепкий фундамент для победы еще в первом тайме, но ведя в счете 1:0, Садио Мане, выйдя на свидание с голкипером Грантом, откровенно простил "Сток". С каждой проведенной минутой второй половины встречи градус противостояния становился все выше, команды практически играли без центра поля. И как только "гончары" учуяли запах крови, Юрген Клопп выпустил на поле Мохамеда Салаха, который тут же взялся за дело, в течение шести минут оформив дубль. Как итог, разгромная победа "Ливерпуля", на которую "Сток Сити" не заслужил, но упрекнуть своих ребят в самоотдаче у Марка Хьюза язык не повернется.

Стерлинг снова приносит три очка "горожанам"

Сумасшедшая конкуренция внутри "Манчестер Сити" практически каждую игру заставляет выпрыгивать из штанов многих футболистов, особенно в атакующей линии. И если в начале сезона просто феерил Лерой Сане, то теперь эстафету принял Рахим Стерлинг, все чаще становясь спасителем "горожан". "Саутгемптон" был всего в нескольких секундах от того, чтобы стать вторым коллективом в текущей кампании, который заставил бы манкунианцев поделиться очками. Неотразимый выстрел 22-летнего англичанина в концовке поединка принес "голубым" победу уже в четвертом матче сезона и третьем кряду. Ранее это происходило еще летом в выездном матче против "Борнмута", а недавно от действий "семерки" "Сити" пострадал "Фейеноорд" и "Хаддерсфилд".

Таким образом, "Сити" продолжает удерживать восьмиочковый гандикап над ближайшим преследователем и по совместительству злейшим врагом "Манчестер Юнайтед".

Руни разбирается с "Вест Хэмом"

Похоже, новость о назначении Сэма Эллардайса главным тренером так воодушевила игроков "Эвертона", что они очень быстро вспомнили, как нужно играть футбол. "Ириски" просто катком прошлись по своему бывшему наставнику Дэвиду Мойеса, который ныне призван спасать "Вест Хэм". И хоть ливерпульским коллективом с бровки продолжал руководить Дэвид Ансуорт, по полю бегали уже ребята, желающие себя показать их новому авторитетному боссу.

Больше всех постарался Уэйн Руни, оформивший свой первый хет-трик в синей футболке. Более того, третий гол "Шрек" на потеху трибунам "Гудисона" забил со своей половины поля, воспользовавшись моментом, когда Джо Харт неудачно далеко вышел из ворот. Также хороший матч провел центральный защитник "ирисок" Эшли Уильямс, который результативным ударом головой установил окончательный счет встречи.

"Лестер" взял верх над "Тоттенхэмом"

Традиционно неудобный соперник для "Тоттенхэма" "Лестер Сити" снова подтвердил этот статус. Действительно, в 23 очных противостояниях в рамках Премьер-Лиги "лисы" имели преимущество над более именитым лондонским клубом. Поэтому не удивительно, что на голы Джейми Варди и Рияда Махреза в первом тайме "шпоры" ответили лишь одним результативным ударом Харри Кейна на 79-й минуте встречи. В итоге, подопечные Маурисио Почеттино стали единственным клубом из большой шестерки, который потерял очки в 14 туре и таким образом опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

Очередная победа "Бернли" на выезде

Нельзя было обойти стороной великолепный коллектив Шона Дайча. Абсолютно домашняя команда "Бернли" образца прошлого сезона, в нынешней кампании поменяла свой вектор и теперь больше специализируется по выездам. Шутка ли, но в гостевых матчах с начала сезона "бордовые" уступили только "Манчестер Сити" и то вдоволь заставили понервничать Пепа Гвардиолу. На этот раз "Бернли" достаточно спокойно разобрался с "Борнмутом" и благодаря осечке "Тоттенхэма" занял место "шпор" в первой шестерке.

Символическая сборная

Вратарь: Лукаш Фабиански ("Суонси")

Защита: Джонджо Кенни ("Эвертон"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Эшли Уильямс ("Эвертон"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед")

Полузащита: Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Месут Озил ("Арсенал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль")

Нападение: Уэйн Руни ("Эвертон"), Крис Вуд ("Бернли")

Богдан Архипенко

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