Итоги и символическая сборная 15-го тура АПЛ

Теги манчестер юнайтедчелсидавид де хеаюрген клопп

Итоги и символическая сборная 15-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги пятнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Обескураживающее начало и супермен Де Хеа - ключ к победе

Субботняя программа 15-го тура английской Премьер-Лиги закрывалась центральным событием игрового уик-энда, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" пожаловал в гости к "Арсеналу". Шансы команд на победу перед матчем расценивались примерно, как одинаковые. В целом, поединок превзошел все ожидания, вышел насыщенным, красочным и, как полагается, со своими героями и антигероями. А началось все насколько все непредсказуемо, настолько это возможно было: "красные дьяволы" уже к 11-й минуте дважды забили в ворота Петра Чеха, заставив болельщиков на "Эмирейтс" хвататься не только за голову, но, порой, и за сердце.

Лондонцам понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Лишь в начале второго тайма Ляказетт подарил надежду "Арсеналу", сократив отставание в счете. Но очень скоро "Юнайтед" в очередной раз показал себя во всей красе, то есть, как одна из самых эффективных английских команд. Минутная потеря концентрации привела к тому, что третий, и как следствие, победный гол соорудили Погба и Лингард.

Разочарованию "пушкарей" не было предела, ведь статистически они почти по всем показателям с большим отрывом переиграли "красных дьяволов". Безусловно, манкунианцы снова должны сказать спасибо своему великолепному стражу ворот Давиду Де Хеа, который в этот переплюнул даже сам себя, отразив рекордное количество ударов в сезоне (14), тем самым, в очередной раз наглядно продемонстрировав, почему является одним из лучших, если не лучшим голкипером в мире. Не обошлось в этом поединке и без удаления. Уже при счете 1:3 за грубый фол на Бельерине прямую красную схлопотал Поль Погба и теперь, набрав неплохую форму, француз вынужден будет пропустить манчестерское дерби.

Очередные волевые три очка

И все-таки восемь очков отрыва перед таким долгожданным манчестерским дерби! "Горожане", последовав примеру московского "Локомотива" снова на последних минутах вырвали свои три зачетных балла в домашнем матче с "Вест Хэмом". Еще до матча только ленивый не предсказывал разгромное поражение "молотобойцев", потому как дела у лондонцев на сегодняшний день совсем уж плохи. Тем не менее, подопечным Дэвида Мойеса было чем удивить "Манчестер Сити": гости из столицы не только всеми силами сдержали атакующий "голубой" каток, но также рьяно не стеснялись пытать свое счастье впереди и в определенных эпизодах смотрелись гораздо лучше хозяев.

Манкунианцы подрастеряли былую мощь и скорость, а оба гола буквально в муках родили. Символично, что победный гол на этот раз соорудил Стерлинг, а те, кто, чье место стартовом составе не подлежит никакому сомнению – Кевин Де Брюйне и Давид Силва.

Удавшиеся эксперименты Клоппа

В последнее время Юрген Клопп заделался большим экспериментатором по части выбора стартового состава на игру. Но в выездном матче против "Брайтона" он переплюнул сам себя. Схема в три защитника с Джаном, Ловреном и Вейналдумом, а по бровкам "лавочники" Александер-Арнольд и Робертсон – это то, что заставило поклонников "красных" пить валидол еще до стартового свистка.

Выяснилось, что зря. Своих болельщиков поспешили успокоить Джан и Фирмино, отличившиеся в течение одной минуты, а в начале второго тайма бразильский нападающий оформил дубль и разгромный счет на табло. Все на что сподобились "чайки", та это на гол престижа, забитый с пенальти, а в концовке поединка сольный номер Филиппе Коутиньо, увеличив разницу мячей к четырем.

Разгром "Брайтона" - это тот случай, когда над победой одинаково хорошо поработала вся команда, что очень редко бывает в матчах с участием "красных". В связи с этим, становиться еще более любопытно, каким же предстанет "Ливерпуль" в ближайшем поединке против "Спартака".

"Челси" создает давление на "Юнайтед"

В последнее время в информационном пространстве существует слишком много разговоров о противостоянии двух манчестерских команд как главных претендентах на чемпионский титул. Но к 15-му туру нельзя не обратить внимание на то, что "Челси" не перестает поддавливать "Юнайтед", расстояние между которыми в турнирной таблице по-прежнему составляет всего три пункта. На этот раз "пенсионеры" достаточно спокойно обыграли "Ньюкасл" и снова великолепное взаимодействие продемонстрировали Мората и Азар. Очевидно. Что оба атакующих игрока пребывают в феноменальной форме, что не может не радовать Антонио Конте в преддверии насыщенного графика матчей во внутреннем английском первенстве.

Вторая виктория Эллардайса в "Эвертоне"

Та самая встряска, о которой принято говорить после того, как команду возглавляет новый главный тренер в "Эвертоне" произошла. Сэму Эллардайсу достаточно было просто посидеть на трибуны в предыдущем матче с "Вест Хэмом", чтобы "ириски" снова вспомнили, как нужно играть в футбол, в пух и прах разбив команду бывшего коуча. А вот теперь в матче против "Хаддерсфилда" Биг Сэм уже с бровки наруководил победу со счетом 2:0. И если в прошлом матче блистал Уэйн Руни, то дуэль с новичком АПЛ стала звездным часом для юного дарования мерсисайдцев Дрминика Калверта-Льюина, отличившегося голом и результативной передачей.

"Тоттенхэм" продолжает буксовать

В то время, как другие топ-клубы АПЛ набирают очки, "Тоттенхэм" переживает серьезный спад. Еще совсем недавно "шпоры" уверенно себя чувствовали, располагаясь в зоне Лиги чемпионов, но уже четвертая потеря очков кряду привела к тому, что подопечные Маурисио Почеттино рухнули на шестую позицию и это еще повезло, что оступился "Бернли". Все началось с гостевого поражения от "Арсенала" в принципиальном дерби, после этого "лилейно-белые" позволили дома выстоять "Вест Бромвичу", дальше – поражение "Лестеру", а теперь и распил очков с "Уотфордом".

Второе выездное поражение "Бернли"

Как же все-таки удивительна английская Премьер-Лига, что почти на экваторе кампании мы вынуждены констатировать, что как бы изначально один из главных аутсайдеров чемпионата "Бернли" проиграл только во втором выездном матче сезоне. Этот тот самый клуб, который в прошлом сезоне был конкурентным только на "Терф Мур", а на выезде порой без боя дарил три очка всем нуждающимся.

Первым, кто посмел у себя дома взять максимум в поединке с "бордовыми" стал "Манчестер Сити", и вот теперь удача улыбнулась "Лестеру".

Символическая сборная

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Эмре Джан ("Ливерпуль"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Куко Мартина ("Эвертон")

Полузащита: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон")

Богдан Архипенко

Также читайте! Итоги и символическая сборная 14-го тура АПЛ | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов