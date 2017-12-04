Итоги и символическая сборная 15-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги пятнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Обескураживающее начало и супермен Де Хеа - ключ к победе

Субботняя программа 15-го тура английской Премьер-Лиги закрывалась центральным событием игрового уик-энда, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" пожаловал в гости к "Арсеналу". Шансы команд на победу перед матчем расценивались примерно, как одинаковые. В целом, поединок превзошел все ожидания, вышел насыщенным, красочным и, как полагается, со своими героями и антигероями. А началось все насколько все непредсказуемо, настолько это возможно было: "красные дьяволы" уже к 11-й минуте дважды забили в ворота Петра Чеха, заставив болельщиков на "Эмирейтс" хвататься не только за голову, но, порой, и за сердце.

Лондонцам понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Лишь в начале второго тайма Ляказетт подарил надежду "Арсеналу", сократив отставание в счете. Но очень скоро "Юнайтед" в очередной раз показал себя во всей красе, то есть, как одна из самых эффективных английских команд. Минутная потеря концентрации привела к тому, что третий, и как следствие, победный гол соорудили Погба и Лингард.

Разочарованию "пушкарей" не было предела, ведь статистически они почти по всем показателям с большим отрывом переиграли "красных дьяволов". Безусловно, манкунианцы снова должны сказать спасибо своему великолепному стражу ворот Давиду Де Хеа, который в этот переплюнул даже сам себя, отразив рекордное количество ударов в сезоне (14), тем самым, в очередной раз наглядно продемонстрировав, почему является одним из лучших, если не лучшим голкипером в мире. Не обошлось в этом поединке и без удаления. Уже при счете 1:3 за грубый фол на Бельерине прямую красную схлопотал Поль Погба и теперь, набрав неплохую форму, француз вынужден будет пропустить манчестерское дерби.

Очередные волевые три очка

И все-таки восемь очков отрыва перед таким долгожданным манчестерским дерби! "Горожане", последовав примеру московского "Локомотива" снова на последних минутах вырвали свои три зачетных балла в домашнем матче с "Вест Хэмом". Еще до матча только ленивый не предсказывал разгромное поражение "молотобойцев", потому как дела у лондонцев на сегодняшний день совсем уж плохи. Тем не менее, подопечным Дэвида Мойеса было чем удивить "Манчестер Сити": гости из столицы не только всеми силами сдержали атакующий "голубой" каток, но также рьяно не стеснялись пытать свое счастье впереди и в определенных эпизодах смотрелись гораздо лучше хозяев.

Манкунианцы подрастеряли былую мощь и скорость, а оба гола буквально в муках родили. Символично, что победный гол на этот раз соорудил Стерлинг, а те, кто, чье место стартовом составе не подлежит никакому сомнению – Кевин Де Брюйне и Давид Силва.

Удавшиеся эксперименты Клоппа

В последнее время Юрген Клопп заделался большим экспериментатором по части выбора стартового состава на игру. Но в выездном матче против "Брайтона" он переплюнул сам себя. Схема в три защитника с Джаном, Ловреном и Вейналдумом, а по бровкам "лавочники" Александер-Арнольд и Робертсон – это то, что заставило поклонников "красных" пить валидол еще до стартового свистка.

Выяснилось, что зря. Своих болельщиков поспешили успокоить Джан и Фирмино, отличившиеся в течение одной минуты, а в начале второго тайма бразильский нападающий оформил дубль и разгромный счет на табло. Все на что сподобились "чайки", та это на гол престижа, забитый с пенальти, а в концовке поединка сольный номер Филиппе Коутиньо, увеличив разницу мячей к четырем.

Разгром "Брайтона" - это тот случай, когда над победой одинаково хорошо поработала вся команда, что очень редко бывает в матчах с участием "красных". В связи с этим, становиться еще более любопытно, каким же предстанет "Ливерпуль" в ближайшем поединке против "Спартака".

"Челси" создает давление на "Юнайтед"

В последнее время в информационном пространстве существует слишком много разговоров о противостоянии двух манчестерских команд как главных претендентах на чемпионский титул. Но к 15-му туру нельзя не обратить внимание на то, что "Челси" не перестает поддавливать "Юнайтед", расстояние между которыми в турнирной таблице по-прежнему составляет всего три пункта. На этот раз "пенсионеры" достаточно спокойно обыграли "Ньюкасл" и снова великолепное взаимодействие продемонстрировали Мората и Азар. Очевидно. Что оба атакующих игрока пребывают в феноменальной форме, что не может не радовать Антонио Конте в преддверии насыщенного графика матчей во внутреннем английском первенстве.

Вторая виктория Эллардайса в "Эвертоне"

Та самая встряска, о которой принято говорить после того, как команду возглавляет новый главный тренер в "Эвертоне" произошла. Сэму Эллардайсу достаточно было просто посидеть на трибуны в предыдущем матче с "Вест Хэмом", чтобы "ириски" снова вспомнили, как нужно играть в футбол, в пух и прах разбив команду бывшего коуча. А вот теперь в матче против "Хаддерсфилда" Биг Сэм уже с бровки наруководил победу со счетом 2:0. И если в прошлом матче блистал Уэйн Руни, то дуэль с новичком АПЛ стала звездным часом для юного дарования мерсисайдцев Дрминика Калверта-Льюина, отличившегося голом и результативной передачей.

"Тоттенхэм" продолжает буксовать

В то время, как другие топ-клубы АПЛ набирают очки, "Тоттенхэм" переживает серьезный спад. Еще совсем недавно "шпоры" уверенно себя чувствовали, располагаясь в зоне Лиги чемпионов, но уже четвертая потеря очков кряду привела к тому, что подопечные Маурисио Почеттино рухнули на шестую позицию и это еще повезло, что оступился "Бернли". Все началось с гостевого поражения от "Арсенала" в принципиальном дерби, после этого "лилейно-белые" позволили дома выстоять "Вест Бромвичу", дальше – поражение "Лестеру", а теперь и распил очков с "Уотфордом".

Второе выездное поражение "Бернли"

Как же все-таки удивительна английская Премьер-Лига, что почти на экваторе кампании мы вынуждены констатировать, что как бы изначально один из главных аутсайдеров чемпионата "Бернли" проиграл только во втором выездном матче сезоне. Этот тот самый клуб, который в прошлом сезоне был конкурентным только на "Терф Мур", а на выезде порой без боя дарил три очка всем нуждающимся.

Первым, кто посмел у себя дома взять максимум в поединке с "бордовыми" стал "Манчестер Сити", и вот теперь удача улыбнулась "Лестеру".

Символическая сборная

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Эмре Джан ("Ливерпуль"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Куко Мартина ("Эвертон")

Полузащита: Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон")

Богдан Архипенко

Также читайте! Итоги и символическая сборная 14-го тура АПЛ | http://soccernews.ru