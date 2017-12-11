Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги шестнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Коронация "Сити"?

Ну вот наконец-то и произошло событие, которого все любители английского футбола ждали с нетерпением. В центральном матче 16-го тура выясняли отношения две лучшие команды на данный момент "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Многие эксперты и аналитики склонялись к тому, что манчестерское дерби станет главным событием не только уик-энда, но и всего первого круга чемпионата.

"Горожане" двигаются по сезону просто безупречно. Перед очной дуэлью отрыв от второго места, на котором располагались "красные дьяволы" составлял целых восемь пунктов. Это означало, что победа над своим лютым врагом на "Олд Траффорд" выроет целую пропасть перед главным преследователем. Так оно и произошло. Как и в прошлом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 2:1, причем выиграли по делу. И не потому что "Юнайтед" выглядел плохо, а потому что "Сити" просто был лучше во всех компонентах.

"Красные дьяволы" могли и обязаны были вырывать ничью в концовке поединка, но просто чудеса реакции продемонстрировал вратарь "голубых" Эдерсон, подряд отбив выстрелы Лукаку и Маты, будто бы подглядев приемчики у Де Хеа.

Было бы крайне неправильно вешать золотые медали на шею "горожан" еще до экватора кампании. Но, сдается мне, как и многим, впрочем, что чемпионский титул в этом сезоне от "Манчестер Сити" уже никуда не денется.

Мерсисайдское дерби с судейским "душком"

Двоякое впечатления осталось после просмотра второго по значимости и статусу матча в рамках 16-го тура английской Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Несмотря на громкую вывеску противостояния, никто не давал шансов на победу "ирисок", да и один завоеванный балл посчитали бы успехом для команды Сэма Эллардайса.

Все 90 минут на поле "Энфилда" играла в футбол одна команда, и игроки ее бегали в красной форме. "Ливерпуль" контролировал мяч 80% времени, висел на воротах соперника, и может винить себя только по части плохой реализации. После того, как Салах в текущем сезоне в очередной раз расписался в воротах соперника, весь второй тайм не покидало ощущение, что "красные" обязательно забьют второй и таким образом снимут все вопросы о победителе. Но на 77-й минуте арбитр Крейг Поусон принял очень смелое решение, указав на "точку", после того, как рухнул на газон Калверт-Льюин в борьбе с Ловреном. К работе английских рефери из года в год и без того существует много претензий, но после таких трактовок эпизода и назначении пенальти они только усилятся.

Итак, 1:1 в дерби Мерсисайда и "Ливерпуль" упускает шанс выйти на третью строчку в турнирной таблице.

Первая победа Мойеса в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" добыл всего лишь свою третью победу в чемпионате и первую под руководством Дэвида Мойеса. От рук "молотобойцев" пострадал "Челси" в матче открытия 16-го тура АПЛ. Стоит признать, что результат не такой уж и сенсационный, если вспомнить как неделю назад "Хаммерс" отыграли на "Этихаде" против "Манчестер Сити". "Горожане" вдоволь помучились и, по правде говоря, попросту отскочили, на последних минутах забив победный гол.

С "аристократами" "Вест Хэм" сыграл еще более грамотно. Немаловажно, что хозяевам удалось забить быстрый гол, что позволило им действовать на протяжении всего матча уже отталкиваясь от счета. "Челси" банально не хватило свежести, команда Антонио Конте не успела восстановится ни морально, ни физически после матча в Лиге Чемпионов.

Спасение имени Жиру

Похожий сценарию матча "Вест Хэм" - "Челси" был расписан на следующей день на стадионе "Сент-Мэрис", где местный "Саутгемптон" принимал "Арсенал". "Святым" также удалось забить быстрый гол и действовать все оставшееся время уже по счету. Вот только "канонирам" в самой концовке матча удалось спасти один балл. Героем встречи стал вышедший на замену Оливье Жиру. Не имея постоянной игровой практики француз уже не в первый раз приносит своей команде важные очки, но до сих пор упорно игнорируется Арсеном Венгером. Возможно, именно этот гол Жиру заставит коуча "Арсенала" чаще подпускать высокого форварда к основе.

Кровожадный "Тоттенхэм"

Если и побеждать, то делать это крупно! Кажется, такой девиз был взят за основу "Тоттенхэмом" перед матчем со "Сток Сити", в котором "шпоры" прервали свою безвыигрышную четырехматчевую серию, дома разгромив "гончаров". Еще до перерыва ничего не предвещало беды для подопечных Хьюза, потому как лондонцы обошлись лишь одним забитым голом. Но стоило только Сон Хын Мину открыть лик забитым мячам во втором тайме, как тут же понеслось. Не смог покинуть поле без дубля Харри Кейн, также отличился Эриксен. Все на что хватило "Сток", та это на гол престижа, автором которого стал Райан Шоукросс.

Перестрелка в Ньюкасле

Самый драматический матч 16-го тура АПЛ прошел в Ньюкасле, где местные любимцы устроили перестрелку с "Лестером". Все началось с быстрого гола "сорок" на четвертой минуте, но уже к экватору первого тайма классный дальний удар удался Махрезу. По ходу второго тайма уже первыми забили "лисы", но "Ньюкасл" очень скоро восстановил паритет усилиями Гейла. И когда, казалось, команды так и разойдутся миром в самой концовке поединка благодаря обидному голу Айозе Переса чемпион Англии 2016 года вырвал третью кряду победу в национальном первенстве.

Джермейн Дефо. Спасибо, что живой

Нам уже приходилось и по ходу прошлого и текущего сезона восхищаться голоду английского ветерана Джермейна Дефо к забитым мячам. Даже в свои 35 форвард вызывался в национальную сборную Англии, что само по себе говорит о многом. В нынешней кампании Дефо не так агрессивен в атаке, но выездной матч с "Кристал Пэлас" Джермейн провел великолепно. Его дубль принес "вишням" одно очко, а второй забитый гол стал настоящим украшением всего тура.

Символическая сборная

Вратарь: Асмир Бегович ("Борнмут")

Защита: Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Артур Масуаку ("Вест Хэм")

Полузащита: Джонатан Хогг ("Хаддерсфилд"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

Нападение: Стив Мунье ("Хаддерсфилд"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джермейн Дефо ("Борнмут")

Богдан Архипенко

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