Итоги и символическая сборная 17-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги семнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Легкие прогулки "Манчестер Сити" и "Челси"

Что "Манчестер Сити", что "Челси" победы в 17-м туре английской Премьер-Лиге дались непозволительно легко. Просматривая оба поединка, порой, складывалось впечатления, что игра товарищеская или того больше тренировочная. Лондонцы в рамках вторничной программы навестили хорошо зарекомендовавшего себя на старте сезона новичка высшего дивизиона "Хаддерсфилд". В последнее время подопечные Давида Вагнера немножко "поплыли", но в целом, на родном стадионе команда очень достойно смотрится и даже недавно добыла историческую победу над "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, что-то противопоставить даже не самому свежему действующему чемпиону "Терьеры" не смогли. "Пенсионеры" довольно легко забили три мяча и оставшееся 40 минут просто ходили пешком по полю и отдыхали. Лишь на последних секундах хозяев удалось испортить настроение перфекционисту Конте и голкиперу Куртуа, забив гол престижа.

"Манчестер Сити" последние пять матчей в Премьер-Лиги выигрывал на жилах с одинаковым счетом 2:1, в том числе и на "Олд Траффорд" в главном противостоянии первого круга, а возможно и всего чемпионата. В среду "горожане" приехали в гости к худшей команде Англии на данный момент "Суонси" и без проблем забили в ворота валлийцев четыре "сухих" мяча. Гвардиола решил не рисковать и выпустил практически основной состав, поэтому разница в классе между игроками почувствовалась с первых же минут, и она была просто огромнейшей. И даже поговорка о том, что дома и стены помогают, в этом случае не сработала.

Таким образом, "Манчестер Сити" продолжил свою беспроигрышную серию в АПЛ и установил новый рекорд по количеству подряд побед. Добыв 15 победу кряду, "горожане" побили, казалось бы, недостижимый рекорд "Арсенала" 2002 года.

Лукаку наконец-то забивает

После болезненного поражения в манчестерском дерби на выходных, "красным дьяволам" необходимо было реабилитироваться перед своими фанатами. Соперник для этого был более, чем подходящий – на "Олд Траффорд" приехал "Борнмут". В итоге, подопечные Жозе Моуринью добыли минимальную победу благодаря голу экваторе первого тайма, но после этой встречи количество вопросов относительно качества игры "Юнайтед" только увеличилось. Дело все в том, что "вишни" выглядели ничуть не хуже соперника. Более того, "Борнмут" нанес 14 ударов по воротам, семь из которых пришлись в створ против всего двух точных выстрелов хозяев.

Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку, но бельгиец его даже не отпраздновал. А все потому, что в последнее время дорогостоящий нападающий "красных дьяволов" при том, что регулярно выходит в основе отличился лишь двумя голами за последние два с половиной месяца в рамках АПЛ и за это подвергается очень жесткой критике со стороны прессы.

Робин Гуд в деле

Перед домашним матчем с "Вест Бромом" большинство экспертов и аналитиков задавались вопросом, а не свернет ли часом "Ливерпуль" на свой любимый путь Робин Гуда - тот самый, который раздает особо нуждающимся командам очки. И в этом смысле "красные" не удивили, в родных стенах расписав мир с одним из аутсайдеров чемпионата. Мерсисайдцы в очередной раз наглядно продемонстрировали, что им тяжело справляться с насыщенной обороной соперника, команда просто не может нагло вламываться в дверь без стука, как это делает "Манчестер Сити", к тому же имея огромные проблемы в обороне.

Итак, 0:0 на "Энфилде и "Ливерпуль" при одинаковом количестве набранных очков уступает свое место в четверке "Тоттенхэму".

"Бернли" – счастливый день в зоне Лиги Чемпионов

Вторник 12 декабря 2017 года – день, который надолго запомнится болельщикам, футболистам, тренерскому штабу и всем людям причастным к успехам "Бернли" в нынешнем сезоне. Дело в том, что подопечные Шона Дайча благодаря волевой победе над "Сток Сити", пусть и на один день, но залезли в зону Лиги Чемпионов. Все бы ничего, да невозможно забыть тот факт, что еще перед началом сезона "бордовых" записывали едва ли не в главные фавориты на понижения в классе. К тому же, сейчас почти середина сезона и в этом случае это, что называется, "уже", а не "только".

В среду вечером "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", сравнявшись с "Бернли" по очкам обошли менее статусного соперника в турнирной таблице по дополнительным показателям, но то ли еще будет.

"Тоттенхэм" набирает, "Арсенал" снова теряет

Принципиальные соперники "Арсенал" и "Тоттенхэм", кажется, поменялись ролями. "Шпоры" после того, как проиграли в дерби Северного Лондона немного просели и выдали отрезок без побед, но вот уже сейчас в течение четырех дней подопечные Маурисио Почеттино стали реабилитироваться, подряд переиграв "Сток Сити" и "Брайтон".

У "канониров" неплохой отрезок прервало болезненное поражение от "Манчестер Юнайтед" на "Эмирейтс", от которого ребята Арсена Венгера до сих пор не могут отойти. Сначала едва одно очко взяли у "Саутгемптона", а теперь не смогли забить "Вест Хэму". Впрочем, подопечные Дэвида Мойеса сейчас в порядке, поэтому результат, расписанный на "Олимпийском", никого не удивил.

Биг Сэм продолжает воскрешать "Эвертон"

"Эвертон" за последние пол месяца набрал больше очков, чем за предыдущие три с половиной. Сэм Эллардайс не успел толком обосноваться в новой команде, как тут же "ириски" стали давать результат, молниеносно поднявшись из зоны вылета в первую десятку. Особенно преобразился и, как феникс восстал из пепла Уэйн Руни. Сначала "Шрек" оформил хет-трик в ворота "Вест Хэма", потом была голевая передача в матче с "Хаддерсфилдом", реализованный пенальти в мерсисайдском дерби и вот теперь в рамках 17-го тура Руни принес победу "синим" в Ньюкасле.

Волевая победа "Кристал Пэлас"

Казалось, после самого неудачного старта в истории Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" уже ничего не спасет от вылета, но сегодняшняя ситуация в очередной раз показывает, что преждевременные выводы в английском чемпионате делать не стоит. Шутка ли, но в крайних восьми матчах лондонцы проиграли лишь один раз и то на выезде "Тоттенхэму".

В 17-м туре "орлы" принимали непростого соперника "Уотфорд" и до 87-й минуты все шло по сценарию гостей. Подопечным Марку Силвы осталось выстоять совсем немного, как вдруг вторую желтую карточку схлопотал Клеверли и преждевременно покинул поле. "Пэлас" уже не раз в этом сезоне проводили мощные концовки и на это раз все сложилось для команды наилучшим образом. В течение трех минут "стекольщики" забили дважды, вырвав такие жизненно важные для себя три очка.

Символическая сборная

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Серж Орье ("Тоттенхэм"), Харри Магуайр ("Лестер Сити"), Ахмед Хегази ("Вест Бромвич"), Маркос Алонсо ("Челси")

Полузащита: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Виллиан ("Челси"), Скотт Арфилд ("Бернли")

Нападение: Синдзи Окадзаки ("Лестер Сити"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Богдан Архипенко

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