Итоги и символическая сборная 17-го тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная 17-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги семнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Легкие прогулки "Манчестер Сити" и "Челси"

Что "Манчестер Сити", что "Челси" победы в 17-м туре английской Премьер-Лиге дались непозволительно легко. Просматривая оба поединка, порой, складывалось впечатления, что игра товарищеская или того больше тренировочная. Лондонцы в рамках вторничной программы навестили хорошо зарекомендовавшего себя на старте сезона новичка высшего дивизиона "Хаддерсфилд". В последнее время подопечные Давида Вагнера немножко "поплыли", но в целом, на родном стадионе команда очень достойно смотрится и даже недавно добыла историческую победу над "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, что-то противопоставить даже не самому свежему действующему чемпиону "Терьеры" не смогли. "Пенсионеры" довольно легко забили три мяча и оставшееся 40 минут просто ходили пешком по полю и отдыхали. Лишь на последних секундах хозяев удалось испортить настроение перфекционисту Конте и голкиперу Куртуа, забив гол престижа.

"Манчестер Сити" последние пять матчей в Премьер-Лиги выигрывал на жилах с одинаковым счетом 2:1, в том числе и на "Олд Траффорд" в главном противостоянии первого круга, а возможно и всего чемпионата. В среду "горожане" приехали в гости к худшей команде Англии на данный момент "Суонси" и без проблем забили в ворота валлийцев четыре "сухих" мяча. Гвардиола решил не рисковать и выпустил практически основной состав, поэтому разница в классе между игроками почувствовалась с первых же минут, и она была просто огромнейшей. И даже поговорка о том, что дома и стены помогают, в этом случае не сработала.

Таким образом, "Манчестер Сити" продолжил свою беспроигрышную серию в АПЛ и установил новый рекорд по количеству подряд побед. Добыв 15 победу кряду, "горожане" побили, казалось бы, недостижимый рекорд "Арсенала" 2002 года.

Лукаку наконец-то забивает

После болезненного поражения в манчестерском дерби на выходных, "красным дьяволам" необходимо было реабилитироваться перед своими фанатами. Соперник для этого был более, чем подходящий – на "Олд Траффорд" приехал "Борнмут". В итоге, подопечные Жозе Моуринью добыли минимальную победу благодаря голу экваторе первого тайма, но после этой встречи количество вопросов относительно качества игры "Юнайтед" только увеличилось. Дело все в том, что "вишни" выглядели ничуть не хуже соперника. Более того, "Борнмут" нанес 14 ударов по воротам, семь из которых пришлись в створ против всего двух точных выстрелов хозяев.

Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку, но бельгиец его даже не отпраздновал. А все потому, что в последнее время дорогостоящий нападающий "красных дьяволов" при том, что регулярно выходит в основе отличился лишь двумя голами за последние два с половиной месяца в рамках АПЛ и за это подвергается очень жесткой критике со стороны прессы.

Робин Гуд в деле

Перед домашним матчем с "Вест Бромом" большинство экспертов и аналитиков задавались вопросом, а не свернет ли часом "Ливерпуль" на свой любимый путь Робин Гуда - тот самый, который раздает особо нуждающимся командам очки. И в этом смысле "красные" не удивили, в родных стенах расписав мир с одним из аутсайдеров чемпионата. Мерсисайдцы в очередной раз наглядно продемонстрировали, что им тяжело справляться с насыщенной обороной соперника, команда просто не может нагло вламываться в дверь без стука, как это делает "Манчестер Сити", к тому же имея огромные проблемы в обороне.

Итак, 0:0 на "Энфилде и "Ливерпуль" при одинаковом количестве набранных очков уступает свое место в четверке "Тоттенхэму".

"Бернли" – счастливый день в зоне Лиги Чемпионов

Вторник 12 декабря 2017 года – день, который надолго запомнится болельщикам, футболистам, тренерскому штабу и всем людям причастным к успехам "Бернли" в нынешнем сезоне. Дело в том, что подопечные Шона Дайча благодаря волевой победе над "Сток Сити", пусть и на один день, но залезли в зону Лиги Чемпионов. Все бы ничего, да невозможно забыть тот факт, что еще перед началом сезона "бордовых" записывали едва ли не в главные фавориты на понижения в классе. К тому же, сейчас почти середина сезона и в этом случае это, что называется, "уже", а не "только".

В среду вечером "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", сравнявшись с "Бернли" по очкам обошли менее статусного соперника в турнирной таблице по дополнительным показателям, но то ли еще будет.

"Тоттенхэм" набирает, "Арсенал" снова теряет

Принципиальные соперники "Арсенал" и "Тоттенхэм", кажется, поменялись ролями. "Шпоры" после того, как проиграли в дерби Северного Лондона немного просели и выдали отрезок без побед, но вот уже сейчас в течение четырех дней подопечные Маурисио Почеттино стали реабилитироваться, подряд переиграв "Сток Сити" и "Брайтон".

У "канониров" неплохой отрезок прервало болезненное поражение от "Манчестер Юнайтед" на "Эмирейтс", от которого ребята Арсена Венгера до сих пор не могут отойти. Сначала едва одно очко взяли у "Саутгемптона", а теперь не смогли забить "Вест Хэму". Впрочем, подопечные Дэвида Мойеса сейчас в порядке, поэтому результат, расписанный на "Олимпийском", никого не удивил.

Биг Сэм продолжает воскрешать "Эвертон"

"Эвертон" за последние пол месяца набрал больше очков, чем за предыдущие три с половиной. Сэм Эллардайс не успел толком обосноваться в новой команде, как тут же "ириски" стали давать результат, молниеносно поднявшись из зоны вылета в первую десятку. Особенно преобразился и, как феникс восстал из пепла Уэйн Руни. Сначала "Шрек" оформил хет-трик в ворота "Вест Хэма", потом была голевая передача в матче с "Хаддерсфилдом", реализованный пенальти в мерсисайдском дерби и вот теперь в рамках 17-го тура Руни принес победу "синим" в Ньюкасле.

Волевая победа "Кристал Пэлас"

Казалось, после самого неудачного старта в истории Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" уже ничего не спасет от вылета, но сегодняшняя ситуация в очередной раз показывает, что преждевременные выводы в английском чемпионате делать не стоит. Шутка ли, но в крайних восьми матчах лондонцы проиграли лишь один раз и то на выезде "Тоттенхэму".

В 17-м туре "орлы" принимали непростого соперника "Уотфорд" и до 87-й минуты все шло по сценарию гостей. Подопечным Марку Силвы осталось выстоять совсем немного, как вдруг вторую желтую карточку схлопотал Клеверли и преждевременно покинул поле. "Пэлас" уже не раз в этом сезоне проводили мощные концовки и на это раз все сложилось для команды наилучшим образом. В течение трех минут "стекольщики" забили дважды, вырвав такие жизненно важные для себя три очка.

Символическая сборная

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Серж Орье ("Тоттенхэм"), Харри Магуайр ("Лестер Сити"), Ахмед Хегази ("Вест Бромвич"), Маркос Алонсо ("Челси")

Полузащита: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Виллиан ("Челси"), Скотт Арфилд ("Бернли")

Нападение: Синдзи Окадзаки ("Лестер Сити"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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