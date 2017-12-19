Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги восемнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

"Манчестер Сити" размазал "Тоттенхэм"

Субботняя программа 18-го тура завершалась центральным событием, в рамках которого "Манчестер Сити" в родных стенах тестировал "Тоттенхэм". Да-да, выходит, что именно тестировал, а не сражался или бился за три очка, потому как победа "горожанам" далась очень легко. Последние минимальные победы манкунианцев позволяли предположить, что в игре со "шпорами" подопечные Пепа Гвардиолы могут оступиться. Ведь лондонцы, хоть и располагают футболистами уровня чуть ниже, тем не менее, проповедуют такой же быстрый, атакующий и комбинационный футбол.

У ребят Маурисио Почеттино ничего не вышло. если не считать гола престижа уже в компенсированное время. А до этого "Сити" четырежды заставлял Уго Льориса вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. И могли больше, если бы пенальти на 75-й минуте реализовал Габриэль Жезус. Таким образом, "горожане" продолжают уже на экваторе чемпионата убивать интригу в чемпионской гонке, удерживая отрыв от ближайшего преследователя на 11 очков. Кроме того, "голубые" обновили свой же рекорд по количеству побед подряд в Премьер-Лиге (16).

Непривычно эффективный "Ливерпуль"

В рамках 18-го тура "Ливерпуль" навестил "Борнмут" и перед матчем были определенные опасения у поклонников мерсисайдцев относительно положительного для их команды результата. Потому как в прошлом сезоне "вишни" выдали фантастический камбэк, который навсегда вошел в историю английского футбола, за 15 минут отыграв два мяча и на последних минутах вырвав победу. Кроме того, "красные" неубедительно провели два матча с соперниками из нижней части турнирной таблицы, расписав с ними мировую.

Но вышло все не так, как ожидалось. "Ливерпуль", на редкость, провел крайне эффективный матч. Всего 56% владения мячом и четыре гола из семи ударов в створ ворот – в лучших традициях "Манчестер Юнайтед" Моуринью в начале текущего сезона. Подопечные Клоппа обошлись без лишних нервов, уже в первом тайме убив интригу благодаря классным индивидуальным проходам Коутиньо и Салаха, а также настырности Ловрена.

Таким образом, "красные" благодаря победе над «Борнмутам» возвращаются в зону Лиги Чемпионов.

МЮ пережил период без Погба

Проведя потрясающий матч в игровом плане с "Арсеналом", Поль Погба полностью его провалил в дисциплинарном. 24-летний полузащитник схлопотал прямое удаление и вынужден был пропустить не только манчестерское дерби, но и следующие матчи с "Борнмутом" и "Вест Бромвичем". Оба поединка стали, без преувеличения, мучительными для "красных дьяволов".

Приехав на "Хоторнс" подопечные Жозе Моуринью снова ходили по краю, но все-таки смогли завоевать три очка. Из трех ударов в створ ворот, два оказались результативными, и такая эффективность не может не радовать тренерский штаб манчестерцев. С другой стороны, болельщики "Юнайтед" привыкли к хлебу и зрелищу, а без такого катализатора в середине поля, как Погба, похоже, нынешние "красные дьяволы" не могут обеспечить настоящий праздник футбола.

Минимальные победы "Арсенала" и "Челси"

"Арсенал" и "Челси" в рамках 18-го тура АПЛ с минимальным счетом переиграли своих соперников "Ньюкасл" и "Саутгемптон" соответственно. "Канониры" после того, как дважды подряд теряли очки наконец-то завоевали победу благодаря прекрасному голу Месута Озила. Если честно, то подопечные Венгера просто не имели права оступиться в домашней игре с "сороками", которые только вернувшись в высший дивизион снова летят неизвестно куда. Ведь в последний раз "Ньюкасл" побеждал еще в октябре и то на тот момент полуживой "Кристал Пэлас". Конечно, проблемы тут отнюдь не в Бенитеса, а все в том же – в руководстве. И об этом уже просто устал кричать легендарный бомбардир "полосатых" а ныне эксперт на английском телевидении Алан Ширер.

"Челси" скромно переиграл "Саутгемптон", а единственный гол на свой счет записал Маркос Алонсо. И тут не столько будет уместно сказать о победе "синих", столько о том, что набравший фантастическую форму основной левый защитник лондонцев схлопотал свое пятое предупреждение в сезоне и таким образом пропустит с "Борнмутом". Равноценной замены Алонсо просто нет. Есть, конечно, Давиде Дзаппакоста, который может сыграть и на не родном для себя левом фланге, но, по словам Конте, итальянский оборонец не готов играть все 90 минут.

Сенсации тура

Безусловно, двумя главными сенсациями 18-го тура АПЛ стали разгромные победы "Кристал Пэлас" и "Хаддерсфилда" над "Лестером" и "Уотфордом" соответственно. "Стекольщики", которые после семи туров чемпионата уже были всеми безнадежно похоронены, оказывается, просто пережили клиническую смерть. Рой Ходжсон пока является именно тем самым доктором, который привел в чувство лондонцев.

Тем не менее, на победу "орлов" в 18-м туре мог поставить только сумасшедший или настоящий авантюрист, потому как "Пэлас" приехали в гости к "Лестеру", который также после смены тренера по сезону по-настоящему расцвел. В итоге, ребята Ходжсона на удивление легко разобрались с "лисами", забив три безответных мяча. Особняком стоит выделить действия атакующей линии лондонцев в лице Уилфрида Заха и Кристиана Бентеке.

"Хаддерсфилд", который еще несколько дней назад ровным ничего не сделал в матче с "Челси", уже в 18 туре дерзко разобрался с "Уотфордом". Конечно, нельзя не отметить, что у "шершней" в последнее время большущие проблемы с дисциплиной. Вот и на этот раз они пострадали в том числе и из-за удаления (еще в первом тайме красную карточку схлопотал Трой Дини). Правда, пенять исключительно на игру в меньшинстве ребятам Марку Силвы тоже не стоит, потому как еще при равных составах "Терьеры" успели завить два гола.

Символическая сборная

Вратарь: Мэтью Райан ("Брайтон")

Защита: Фил Бардсли ("Бернли"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Джеффри Шлупп ("Кристал Пэлас")

Полузащита: Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападение: Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас")

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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