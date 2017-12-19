Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги восемнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

"Манчестер Сити" размазал "Тоттенхэм"

Субботняя программа 18-го тура завершалась центральным событием, в рамках которого "Манчестер Сити" в родных стенах тестировал "Тоттенхэм". Да-да, выходит, что именно тестировал, а не сражался или бился за три очка, потому как победа "горожанам" далась очень легко. Последние минимальные победы манкунианцев позволяли предположить, что в игре со "шпорами" подопечные Пепа Гвардиолы могут оступиться. Ведь лондонцы, хоть и располагают футболистами уровня чуть ниже, тем не менее, проповедуют такой же быстрый, атакующий и комбинационный футбол.

У ребят Маурисио Почеттино ничего не вышло. если не считать гола престижа уже в компенсированное время. А до этого "Сити" четырежды заставлял Уго Льориса вытаскивать мяч из сетки собственных ворот. И могли больше, если бы пенальти на 75-й минуте реализовал Габриэль Жезус. Таким образом, "горожане" продолжают уже на экваторе чемпионата убивать интригу в чемпионской гонке, удерживая отрыв от ближайшего преследователя на 11 очков. Кроме того, "голубые" обновили свой же рекорд по количеству побед подряд в Премьер-Лиге (16).

Непривычно эффективный "Ливерпуль"

В рамках 18-го тура "Ливерпуль" навестил "Борнмут" и перед матчем были определенные опасения у поклонников мерсисайдцев относительно положительного для их команды результата. Потому как в прошлом сезоне "вишни" выдали фантастический камбэк, который навсегда вошел в историю английского футбола, за 15 минут отыграв два мяча и на последних минутах вырвав победу. Кроме того, "красные" неубедительно провели два матча с соперниками из нижней части турнирной таблицы, расписав с ними мировую.

Но вышло все не так, как ожидалось. "Ливерпуль", на редкость, провел крайне эффективный матч. Всего 56% владения мячом и четыре гола из семи ударов в створ ворот – в лучших традициях "Манчестер Юнайтед" Моуринью в начале текущего сезона. Подопечные Клоппа обошлись без лишних нервов, уже в первом тайме убив интригу благодаря классным индивидуальным проходам Коутиньо и Салаха, а также настырности Ловрена.

Таким образом, "красные" благодаря победе над «Борнмутам» возвращаются в зону Лиги Чемпионов.

МЮ пережил период без Погба

Проведя потрясающий матч в игровом плане с "Арсеналом", Поль Погба полностью его провалил в дисциплинарном. 24-летний полузащитник схлопотал прямое удаление и вынужден был пропустить не только манчестерское дерби, но и следующие матчи с "Борнмутом" и "Вест Бромвичем". Оба поединка стали, без преувеличения, мучительными для "красных дьяволов".

Приехав на "Хоторнс" подопечные Жозе Моуринью снова ходили по краю, но все-таки смогли завоевать три очка. Из трех ударов в створ ворот, два оказались результативными, и такая эффективность не может не радовать тренерский штаб манчестерцев. С другой стороны, болельщики "Юнайтед" привыкли к хлебу и зрелищу, а без такого катализатора в середине поля, как Погба, похоже, нынешние "красные дьяволы" не могут обеспечить настоящий праздник футбола.

Минимальные победы "Арсенала" и "Челси"

"Арсенал" и "Челси" в рамках 18-го тура АПЛ с минимальным счетом переиграли своих соперников "Ньюкасл" и "Саутгемптон" соответственно. "Канониры" после того, как дважды подряд теряли очки наконец-то завоевали победу благодаря прекрасному голу Месута Озила. Если честно, то подопечные Венгера просто не имели права оступиться в домашней игре с "сороками", которые только вернувшись в высший дивизион снова летят неизвестно куда. Ведь в последний раз "Ньюкасл" побеждал еще в октябре и то на тот момент полуживой "Кристал Пэлас". Конечно, проблемы тут отнюдь не в Бенитеса, а все в том же – в руководстве. И об этом уже просто устал кричать легендарный бомбардир "полосатых" а ныне эксперт на английском телевидении Алан Ширер.

"Челси" скромно переиграл "Саутгемптон", а единственный гол на свой счет записал Маркос Алонсо. И тут не столько будет уместно сказать о победе "синих", столько о том, что набравший фантастическую форму основной левый защитник лондонцев схлопотал свое пятое предупреждение в сезоне и таким образом пропустит с "Борнмутом". Равноценной замены Алонсо просто нет. Есть, конечно, Давиде Дзаппакоста, который может сыграть и на не родном для себя левом фланге, но, по словам Конте, итальянский оборонец не готов играть все 90 минут.

Сенсации тура

Безусловно, двумя главными сенсациями 18-го тура АПЛ стали разгромные победы "Кристал Пэлас" и "Хаддерсфилда" над "Лестером" и "Уотфордом" соответственно. "Стекольщики", которые после семи туров чемпионата уже были всеми безнадежно похоронены, оказывается, просто пережили клиническую смерть. Рой Ходжсон пока является именно тем самым доктором, который привел в чувство лондонцев.

Тем не менее, на победу "орлов" в 18-м туре мог поставить только сумасшедший или настоящий авантюрист, потому как "Пэлас" приехали в гости к "Лестеру", который также после смены тренера по сезону по-настоящему расцвел. В итоге, ребята Ходжсона на удивление легко разобрались с "лисами", забив три безответных мяча. Особняком стоит выделить действия атакующей линии лондонцев в лице Уилфрида Заха и Кристиана Бентеке.

"Хаддерсфилд", который еще несколько дней назад ровным ничего не сделал в матче с "Челси", уже в 18 туре дерзко разобрался с "Уотфордом". Конечно, нельзя не отметить, что у "шершней" в последнее время большущие проблемы с дисциплиной. Вот и на этот раз они пострадали в том числе и из-за удаления (еще в первом тайме красную карточку схлопотал Трой Дини). Правда, пенять исключительно на игру в меньшинстве ребятам Марку Силвы тоже не стоит, потому как еще при равных составах "Терьеры" успели завить два гола.

Символическая сборная

Вратарь: Мэтью Райан ("Брайтон")

Защита: Фил Бардсли ("Бернли"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Джеффри Шлупп ("Кристал Пэлас")

Полузащита: Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападение: Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас")

Богдан Архипенко

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