Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги девятнадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Сумасшествие на "Эмирейтс"

Матч открытия и по совместительству центральное событие 19-го тура английской Премьер-Лиги было принято решение вынести на поздний вечер пятницы. "Арсенал" принимал "Ливерпуль" на "Эмирейтс" и, естественно, любители футбола ожидали от этого поединка чего-то особенного. Но, кажется, эта дуэль по наполнению и драматизму превзошла все ожидания.

Первый там ничего хорошего "канонирам" не сулил. Мерсисайдцы превосходили соперника во всех компонентах и, если честно, то хозяевам страшно повезло, что пропустили всего лишь один. С началом второй половины встречи тоже все пошло по сценарию "Ливерпуля", ибо спустя семь минут гости удвоили преимущество в счете усилиями Мохамеда Салаха. А вот следующие пять минут стали просто настоящим шоком для всех собравшихся на большой лондонской арене. В течение этого времени "канониры" не просто отыгрались, но и вышли вперед. Сначала подопечные Клоппа проморгали в штрафной площади Алексиса, который за подобную расхлябанность привык наказывать. Потом невероятный по траектории и силе выстрел удался Джаке, ну а третий мяч в ворота Миньоле отправил Озил.

После такого спурта обе команды выдохлись и все, на что хватило "красных", так это сравнять счет: Фирмино в окружении четвертых лондонцев расстрелял Петра Чеха. В итоге, команды все-таки поделили очки и после такого сюжета даже трудно сказать, кому такой результат больше на руку.

"Манчестер Сити" уезжает все дальше

Разгромные победы "Манчестер Сити" уже давным-давно никого не способны удивить. Более того, было бы странно, если бы нынешний "Борнмут" приехал на "Этихад" и не получил бы там полную торбу голов. На этот раз голы между собой распределили Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Данило. Но это не так интересно, как то, что "горожане" продемонстрировали великолепную эффективность. Из пяти ударов в створ ворот, четыре раза мяч оказывался в сетке.

В отличие от "Сити", все их главные преследователи потеряли очки в этот уик-энд, а это значит, что отрыв от второго места увеличился к 13 пунктам. Еще парочку таких туров и "горожан" уже не видно будет даже в бинокль.

Эллардайс снова подкладывает свинью "Челси"

"Эвертон" под проводом Сэма Эллардайса еще не проигрывал. И вот в 19-м туре "ирискам" предстояло на своем поле принять своего главного обидчика "Челси". В обоих встречах прошлого сезона мерсисайдский клуб отхватил от "пенсионеров" восемь голов, при этом ничего не забив в ответ. Правда, перед этим матчем болельщики ливерпульцев были более оптимистично настроены, так как были осведомлены, что Биг Сэм знает, как нужно играть против лондонского гранда. Опытный английский специалист обыгрывал "аристократов" со всеми своими предыдущими клубами.

Эллардайс ничего выдумывать не стал, ведь оборонительная тактика оправдала себя уже неоднократно (вспомнить хотя бы недавний выезд на "Энфилд"), поэтому 0:0 – вполне себе приемлемый результат для нынешнего "Эвертона", тем более, что команда не нанесла ни одного удара в створ ворот Тибо Куртуа.

"Лестер" отбирает победу у "Юнайтед"

"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" закрывали программу 19-го тура. "Красные дьяволы" уже знали о всех результатах тура – о том, что лидер "Сити" взял три очка, и о том, что "Челси" и "Ливерпуль" их потеряли. Поэтому все было в руках подопечных Жозе Моуринью, но вот в соперниках были слишком хороши в последнее время "лисы".

Подопечные Клода Пюэля первыми открыли счет усилиями Джейми Варди, но еще до перерыва манкунианцы отыгрались, а уже в дебюте второго тайма вышли вперед – дублем отличился Хуан Мата. В оставшееся время "Юнайтед" просто обязан был ставить точку в матче, никто не мешал забить в пустые ворота Лингарду или реализовать выход один на один Рашфорду, но как-то необычайно просто, как для МЮ все было растранжирено. К тому же, последние 20 минут "Лестер" играл в меньшинстве, свою команду здорово подвел Амарти. В итоге излишняя расточительность сыграла с "красными дьяволами" злую шутку. Буквально вместе с финальным свистком после длинного заброса в штрафную площадь гости проспали Магуайра, который с близкого расстояния расстрелял Де Хеа, таким образом отобрав победу у второй команды Премьер-Лиги.

Бенефис Харри Кейна

После разгромного поражения на "Этихаде" "Тоттенхэму", казалось, календарем выпал не лучший соперник для реабилитации – главная сенсация текущего сезона "Бернли". Но Маурисио Почеттино здорово удалось подготовить команду, которая в итоге разбила "бордовых" со счетом 3:0. Главным героем встречи стал Харри Кейн, оформивший хет-трик. Таким образом англичанин не только догнал Мохамеда Салаха по количеству забитых голов в рамках АПЛ нынешнего сезона, но также повторил рекорд Алана Ширера, который в 1995 году наколотил 36 голов. Более того, у 24-летнего форварда еще есть шанс его побить, так как до Нового Года "шпоры" проведут матч против "Саутгемптона".

Сенсация тура

Главной сенсацией тура можно смело считать выездную победу "Ньюкасла" над "Вест Хэмом". На команду Рафаэля Бенитеса в текущем сезоне без слез смотреть невозможно, но вины в этом самого главного тренера нет. "Сороки" по-прежнему страдают от дел руководства клуба и это не может не отображаться на результатах команды. Последняя победа "Ньюкасла" была зафиксирована еще в октябре, после этого клуб лишь однажды сыграл вничью, в остальных – проиграл.

И вот с такими раскладами "зебры" приехали в гости к "Вест Хэму", который в последнее время как раз-таки преобразовался и стал потихоньку сам себя вытаскивать из той выгребной ямы, в которую был загнан при Славене Биличе. Но вопреки всему, "Ньюкасл" сумел всех удивить и прервать свою постыдную безвыигрышную серию, в красочном поединке переиграв "молотобойцев" со счетом 3:2.

Символическая сборная

Вратарь: Джордан Пикфорд ("Эвертон")

Защита: Эктор Бельерин ("Арсенал"), Фил Ягелка ("Эвертон"), Дэвинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Артур Масуаку ("Вест Хэм")

Полузащита: Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Джо Аллен ("Сток Сити"), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Эрик Шупо-Мотинг ("Сток Сити")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

Богдан Архипенко

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