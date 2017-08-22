Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги второго тура АПЛ сезона 2017/2018.

Проклятие "Уэмбли" или очередной проигрыш "Тоттенхэма"

Действительно, говоря о взаимоотношениях "Тоттенхэма" и "Уэмбли", существует какая-то странная метафизика. Уже давно подмечено всеми и всюду, что главная арена страны является несчастливой, нефартовой для "шпор". Об этом говорит и статистика. После того, как был построен новый стадион в 2007 году "Хотспур" выиграл на нем лишь однажды и то в своем первом матче – в рамках финала Кубка лиги - 2008 тогда еще подопечные Хуанде Рамоса переиграли "Челси" Авраама Гранта. Перед началом сезона болельщиков из Северного Лондона этот факт очень беспокоил и как показал первый же домашний матч ("Уэмбли" – на сезон 2017/2018 становится родным, пока реконструируется "Уайт Харт Лейн") их опасения только подтвердились.

Воскресная программа второго тура АПЛ закрывалась центральным событием, в рамках которого "Хотспур" принимал "Челси". "Лилейно-белые" в первом туре справились с "Ньюкаслом" и подходили к матчу в качестве, хоть и не явного, но все же фаворита. В стане "аристократов" на старте сезона проблем выше крыши, как кадровых, так и чисто игровых.

Из 90 минут матча, как минимум, 70-75 "шпоры" играли лучше. Но побеждает, простите за пафос, не тот, кто лучше комбинирует и больше бегает, а кто забивает. Интересно, что роль "забивалы" в отсутствии Диего Косты и Эдена Азара досталась Маркосу Алонсо. В случае с первым голом испанский защитник продемонстрировал свое умение пробивать штрафные, а во втором - принимать нестандартные решения. Гол на экваторе первого позволил "пенсионерам" играть по счету, а когда в концовке Батшуайи решил помочь сопернику, срезав мяч в свои ворота – у "Челси" прошла контратака и вопреки картине матча, три очка завоевали именно подопечные Антонио Конте.

Каток "Манчестер Юнайтед"

К победам "Манчестер Юнайтед" в стартовых двух турах многие эксперты и аналитики относятся скептически и имеют на это полное право, но стабильные победы с одинаково разгромным счетом 4:0, пусть даже и не над самыми сильными оппонентами, действительно впечатляют. На этот раз в качестве клиента "красных дьяволов" выступил валлийский "Суонси".

Антонио Конте никогда не простит Роману Абрамовичу продажу Неманьи Матича в стан одного из конкурентов. С приходом серба в команду по-новому заиграл Поль Погба. У француза развязались руки, и тот с ходу стал забивать и отдавать голевые передачи, как это делал когда-то в "Ювентусе". Менее полезен на поле, чем Ибрагимович, но все же забивает (а это главное для форварда) Ромелу Лукаку. Вообщем, пока все идет по плану Жозе Моуринью, а график матчей показывает, что первая серьезная проверка еще не скоро.

Один в поле не воин

Речь идет, конечно же, о новоиспеченном нападающем "Вест Хэма" Чичарито. Мексиканец, как мог, пытался спасти для своей команды хотя бы ничью, но не хватило совсем немножко, буквально пары минут. Серьезно подставил свою команду и вынудил из кожи вон лезть Хавьера Эрнандеса еще один не малоизвестный футболист Марко Арнаутович, который снова напомнил всем о своем скверном характере, еще в первом тайме в безобидной ситуации австриец заехал по лицу одному из защитников "Саутгемптона", за что был справедливо удален. К тому моменту "молотобойцы" уже горели 1:0, а после пяти минут проведенных в меньшинстве уступали уже с разницей в два мяча.

Но Чичарито еще до перерыва вернул в игру лондонцев, а в середине второго тайма и вовсе подарил надежду на очки. Команда Славена Билича не достояла считанные минуты, пропустив с пенальти уже в компенсированное время. Как итог по матчу, Чичарито – лучший, но он один, Арнаутович – худший. Впрочем, хорватский специалист знал, кого он брал.

"Хаддерсфилд" продолжает феерить

После второго тура компанию на вершине турнирной таблицы "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвичу" составляет…(здесь должна быть МХАТовская пауза) "Хаддерсфилд". Безусловно, новичок Премьер-Лиги на старте сезона является главным открытием. После исторической разгромной победы над "Кристал Пэлас" подопечные Давида Вагнера справились с еще одним новичком, но куда более именитым и амбициозным "Ньюкаслом". Единственный гол на свой счет записал один из лидеров команды австралиец Аарон Муй.

Великолепный дебют Хесе

С "Арсеналом" все понятно. "Канонирам" старт сезона традиционно дается тяжело и прошлый матч против "Лестера" – лишнее тому подтверждения. Правда, в тот раз лондонцам удалось вырвать победу, но вот выезд в гости к "Стоку" расставил все на свои места и в очередной раз вычленил все насущные проблемы команды Арсена Венгера.

Но в этом случае больше выделить хочется арендованного из ПСЖ новобранца "гончаров" Хесе Родригеса. Когда-то блеснувший в мадридском "Реале" испанец привлек внимание парижского "мешка", но закрепится ему там так и не удалось. Реанимировать свою карьеру Хесе отправился на Туманный Альбион, и уже в своем дебютном матче атакующему хавбеку было суждено забить единственный и победный гол в ворота Петра Чеха.

"Блестящий дебют", - как отметил сам Хесе. Ну а любители английского футбола будут еще с большим интересом следить за игрой "Сток Сити" и талантливого испанца.

200-й гол Руни

Матч против "Манчестер Сити" стал исторически важным для Уэйна Руни. Помимо того, что английский форвард помог "Эвертону" увезти очко из "Этихада", так еще забитый гол стал для него юбилейным 200-ым в рамках АПЛ. Больше мячей, чем у "Шрека" в этом турнире имеется только на счету Алана Ширера – легендарного нападающего "Ньюкасла".

Гол тура

Вне всяких сомнений, автором самого красивого гола тура, как и, наверное, героем всего уик-энда стал Маркос Алонсо. Его изумительно исполненный штрафной в важнейшем дерби против "Тоттенхэма" не мог оставить равнодушным настоящих футбольных гурманов. Испанец своей рабочей левой закрутил снаряд точно в "девятку", поэтому Уго Льорису в сложившейся ситуации можно было только посочувствовать.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Маркос Алонсо ("Челси"), Эрик Байи ("Манчестер Юнайтед"), Кристофер Шиндлер ("Хаддерсфилд Таун"), Харри Магуайр ("Лестер Сити")

Полузащита: Аарон Муй ("Хаддерсфилд Таун"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Махрез ("Лестер Сити")

Нападение: Чичарито ("Вест Хэм"), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон")

Богдан Архипенко

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