Итоги и символическая сборная 20-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Спасение "Манчестер Юнайтед"

Защитный и крайне прагматичный футбол Жозе Моуринью с недавних пор стал играть против "Манчестер Юнайтед". И если в прошлом туре манкунианцы упустили три очка в выездном поединке с "Лестером", то в Boxing Day уже в компенсированное время спасли одно очко в домашнем матче против главного открытия текущего сезона "Бернли". Подопечные Шона Дайча ошарашили хозяев уже спустя три минуты после стартового свистка, открыв счет усилиями Эшли Барнса. Еще до перерыва "бордовые" увеличили свое преимущество благодаря фантастическому голу со штрафного от Стивена Дефура.

Спасать "красных дьяволов" от поражения принялся в доску свой Джесси Лингард, который в начале и в конце тайма расписался в воротах Ника Поупа. С одной стороны, подопечные Моуринью вырвали один пункт, а это лучше, чем ничего. А с другой - "Манчестер Сити" и "Челси" свои матчи выиграли, поэтому на данный момент "Юнайтед" больше думает уже не о том, как бы настигнуть "горожан", а хотя бы удержаться на второй позиции в турнирной таблице.

"Ливерпуль" размялся на "Суонси"

Немного ослабив хватку в матчах с топовыми командами "Ливерпуль", кажется, потихоньку учится беспощадно разделываться с явными аутсайдерами. На этот раз под "красный" каток попал "Суонси", который на данный момент располагается на самом дне турнирной таблицы. Любопытно, что, забив быстрый гол мерсисайдцы сразу не стали добивать соперника, как это частенько бывало в предыдущих сезонах, а отложили дело на второй тайм, в котором еще четыре мяча влетело в ворота бедолаги Лукаша Фабиански. Очередной великолепный матч провели бразильские легионеры ливерпульцев Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино. Также классно себя проявил воспитанник академии Трент Александер-Арнольд, удачно заменивший на позиции правого защитника Джо Гомеза.

Кейн лучше Ширера и Месси

20-й тур открывался интереснейшим противостоянием на "Уэмбли" между "Тоттенхэмом" и "Саутгемптоном", который завершился разгромной победой лондонцев. Матч стал особенно праздничным для Харри Кейна. Окрыленный своим великолепным бенефисом в прошлом поединке с "Бернли" 24-летний нападающий снова оформил хет-трик, таким образом побив сразу несколько рекордов. Во-первых, нападающий "шпор" превзошел достижение Алана Ширера по количеству забитых мячей в английском первенстве за календарный год. На счету Кейна теперь уже 56 голов, в то время, как легендарный бомбардир в 1995 году расписался в воротах соперника 54 раза. Кроме того, Харри стал лучшим бомбардиром по количеству голов за клуб и национальную сборную, оставив позади самого Лионеля Месси с 55 результативными ударами.

Три очка за четыре минуты

Программа 20-го тура Премьер-Лиги завершалась лондонским дерби, которое оправдало статус одного из интереснейших поединков уик-энда. "Арсенал" приехал в гости к "Кристал Пэлас", который уже восемь матчей подряд никому не проигрывал, поэтому задача перед "канонирами" стояла непростая. Тем не менее, в первом тайме на поле была только одна команда – и это ребята Арсена Венгера, "орлам" крупно повезло, что они ограничились всего лишь одним пропущенным мячом.

Уже в дебюте второй половины встречи "стекольщики" поднажали и сравняли счет, но недолго музыка играла для хозяев "Селхерст Парк", потому как в середине второго тайма в течение четырех минут Алексис Санчес оформил дубль, собственно и решивший исход поединка. Все на что хватило "Пэлас", так это свести отставание до минимального под занавес матча, но кардинально гол Бакари Сако уже ни на что не повлиял.

Испанцы делают разницу

Уже не раз отмечалось, как и по ходу текущего сезона, так и прошлого, что испанская диаспора "Челси" – одна из лучших, если не лучшая в английской Премьер-Лиге. "Пенсионеры" на этот раз дома тестировали "Брайтон" и выиграли достаточно спокойно, забив два гола. Но более интересно то, что все четыре испанских легионера в лице Аспиликуэты, Фабрегаса, Алонсо и Мораты, вышедшие на поле с первых минут приняли непосредственное участие во взятиях ворот. Экс-нападающий "Реала" и "Ювентуса" свой очередной гол головой с навесной передачи Аспиликуэты, ну а Сеск ассистировал незаменимому левому крайнему лондонского гранда.

Драма в Борнмуте

Самый драматичный и голевой поединок 20-го тура прошел на берегу Ла-Манша в курортном городе Борнмут, где команда с одноименным названием устроила перестрелку с гостями из столицы "Вест Хэмом". Трижды менялся коллектив, ведущий по ходу матча. А за десять минут до конца основного времени при счете 2:1 в пользу хозяев "поплыл" их голкипер Асмир Бегович. Сначала босниец поскользнулся, подарив гол Марко Араутовичу, а чуть позже после несильного выстрела Чичарито неуклюже отбил мяч у себя перед носом, где снова расторопнее всех оказался седьмой номер "молотобойцев". Но уже на первой компенсированной минуте "вишни" ушли от поражения. Главный арбитр после совещания с боковым все же засчитал сомнительный гол Каллума Уилсона.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Маркос Алонсо ("Челси")

Полузащита: Сеск Фабрегас ("Челси"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")

Нападение: Алексис Санчес ("Арсенал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

Богдан Архипенко

Не пропустите! Лучшие голы 2017 года | http://soccernews.ru