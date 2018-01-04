Итоги и символическая сборная 22-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать второго тура АПЛ сезона 2017/2018.

Огненное дерби Лондона

22-й тур закрывался центральным событием, в рамках которого сошлись два лондонских гранда "Арсенал" и "Челси". Команды выдали настоящий спектакль, который завершился закономерной ничьей. Практически все 90 минут "канониры" и "пенсионеры" играли без середины поля и то, что голы пошли лишь во втором тайме говорит лишь о великолепной игре голкиперов Петра Чеха и Тибо Куртуа.

"Арсенал" открыл счет на 63-й минуте. Просто фантастический удар удался Джеку Уилшеру, который не оставил никаких шансов великолепному бельгийскому стражу ворот. Правда, уже через четыре минуты гости отыгрались, пенальти заработал и реализовал Эден Азар. По мнению Арсена Венгера, одиннадцатиметрового не было, но формально контакт между десятым номером "аристократов" и Бельерином был, поэтому арбитр имел право зафиксировать нарушение.

В концовке поединка не обошлось без кульминации и развязки. Моментом, когда пульс подскочил стал гол Маркоса Алонсо, который вдруг взял на себя обязанности Альваро Мораты, который в этот вечер подцепил "синдром Фернандо Торреса" и, казалось, вырвал три очка для "Челси". Но уже на второй компенсированной минуте опустилась занавес, ведь у "пушкарей" хватило пороха и мужества, чтобы восстановить паритет усилиями Бельерина.

Великолепный матч, от которого выиграли все, кроме самих участников.

Моуринью обставил Биг Сэма

Уже не раз нам приходилось в предыдущих материалах отмечать то, как удачно принял свою новую команду Сэм Эллардайс и сразу же принялся добывать для команды важные очки. Причем с первой же игры была видна именно рука опытного английского специалиста, а не та самая встряска, которая следует после назначения нового коуча. Биг Сэм уже успел отобрать очки у Юргена Клоппа и Антонио Конте, но вот с Жозе Моуринью не справился.

Антони Марсьяль и Джесси Лингард великолепными ударами из-за пределов штрафной площади обеспечили "красным дьяволам" три очка. Стоит отметить, что очередной классный матч выдал Поль Погба, который потихоньку становиться настоящим лидером команды.

"Манчестер Сити" возвращается на победный путь

После неожиданной ничьей в последний день 2017 года, "Манчестер Сити" вернулся на победный путь. На этот раз под раздачу попал бедолага "Уотфорд", причем с самого начала все стало предельно ясно. Уже на первой минуте "горожане" повели в счете, а на 13-й удвоили преимущество. Во втором тайме счет разгромным сделал Серхио Агуэро и все, на что хватило "шершней", так это на гол престижа под занавес поединка.

Очень важно для манкунианцев, что снова вернулся на поле Давид Силва, который, несмотря на семейные проблемы продолжает показывать свой высокий уровень игры на футбольном поле.

Клаван и Ловрен спешат на помощь

Часто критикуемую пару центральных защитников "Ливерпуля" Клаван – Ловрен, похоже, сильно встряхнула недавняя покупка Вирджила ван Дейка. Потому как оба оборонца, которые в основном являлись объектом для насмешек, вдруг стали настоящими героями в сложнейшем матче на "Терф Мур". При счете 1:1, на последней компенсированной минуте хорват откликнулся на навесную передачу со штрафного, тем самым ассистировав своему эстонскому коллеге, которому оставалось лишь занести мяч в пустые ворота.

Марк Хьюз и "Сток Сити" – пора расставаться

Терпению руководства "Сток Сити" может позавидовать кто-угодно, потому что ту игру и главное те результаты, которые показывают "гончары" под руководством Марка Хьюза в этом сезоне – просто сущий кошмар. Имея очень хороший кадровый потенциал у "Стока" все не клеится, и вот уже команда проигрывает у себя дома "Ньюкасла", у которого проблем точно не меньше и спускается в зону вылета.

Увольнение Хьюза – вопрос времени, но беда в том, что именно сейчас достойного преемника на рынке труда действительно нет. А те, кто и есть – точно не поедут в Сток-он-Трент.

Волевые победы "Вест Хэма" и "Кристал Пэлас"

Еще два матча, которые было бы неправильно обойти стороной - это "Вест Хэм" - "Вест Бромвич" и "Саутгемптон" - "Кристал Пэлас". Оба этих поединка объединяет волевые победы одной из команд. Как-то к проявлениям характера со стороны подопечных Роя Ходжсона все уже стали привыкать, но вот ребята Дэвида Мойеса по-настоящему удивили.

"Стекольщики", проигрывая по ходу матча на "Сент-Мэрис" сумели отыграться благодаря точным выстрелам Макартура и Миливоевича. Кстати, серб, принеся победу великолепным ударом как бы реабилитировался за нереализованный пенальти в матче с "Манчестер Сити". Ну а на лондонском стадионе "Олимпийский" сложилось все еще более эпично. Измученный травмами Энди Кэрролл оформил дубль, благодаря которому "Вест Хэм" и завоевал три очка, причем второй гол влетел в гостевые ворота буквально под финальный свисток.

Символическая сборная

Вратарь: Карл Дарлоу ("Ньюкасл")

Защита: Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Стив Кук ("Борнмут"), Энзли Мэйтленд-Найлз ("Арсенал")

Полузащита: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Лука Миливоевич ("Кристал Пэлас"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Махрез ("Лестер Сити")

Нападение: Эден Азар ("Челси"), Энди Кэрролл ("Вест Хэм")

Богдан Архипенко

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