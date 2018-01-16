Итоги и символическая сборная 23-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать третьего тура АПЛ сезона 2017/2018.

Фантастический матч на "Энфилде" или первое поражение "Сити"

Как и ожидалось, самым ярким событием прошедшего тура стало центральное противостояние уик-энда, в рамках которого "Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити". Задолго до матча многие эксперты предполагали, что именно мерсисайдцы станут теми, кому впервые в рамках Премьер-Лиги нынешнего сезона удастся переиграть "горожан", что в итоге и произошло. Чтобы так думать, любители футбола имели несколько причин. Во-первых, статистика говорила в пользу "красных". Во-вторых, "Ливерпуль" – действительно хорош, особенно в матчах против топ-соперников на своем поле. Ну а в-третьих, мотивация взять реванш за унизительное поражение в первом круге со счетом 5:0.

Поединок вышел в лучших традициях голливудского триллера. "Ливерпуль" очень быстро открыл счет благодаря индивидуальным действиям Алекса Окслейда-Чемберлена, который после ухода Филиппе Коутиньо взялся отвечать за креатив в центре поля. Но еще до перерыва "Сити" восстановил паритет усилиями Лероя Сане, сполна воспользовавшемуся расхлябанностью обороны хозяев и голкипера Лориса Кариуса. В начале второго тайма, казалось, преимуществом завладели манкунианцы, но подопечные Юргена Клоппа быстро поймали необходимую волну и перевернули все с ног на голову, забив в течение девяти минут три гола, причем все очень красивые.

"Манчестер Сити" оклемался ближе к концовке встречи и даже смог сохранить интригу до последних секунд – по разу отличились Бернарду Силва и Илкай Гюндоган, сократив отставание до минимального, но на большее не хватило ни времени, ни сил.

Таким образом, первое поражение "горожан" в рамках английского никак не повлияло на их лидирующую позицию, разве что отрыв от ближайшего преследователя сократился до 12 очков. Ну а ливерпульцы благодаря завоеванным трем очкам вскарабкались на третью позицию, немного подвинув "Челси".

Без Озила и Санчеса нет результата

Пока все новостные ленты спортивных изданий переполнены различной информацией относительно ухода из "Арсенала" двух лидеров Алексиса Санчеса и Месута Озила, Арсен Венгер свозил свою команду на матч с "Борнмутом", который в итоге завершился капитуляцией столичного клуба. Это поражение стало первым для "пушкарей" в истории противостояний с "вишнями". По ходу все не так плохо складывалось для лондонцев, уже по ходу второго тайма счет открыл Эктор Бельерин. Но в середине второй 45-ти минутки подопечные Эдди Хау выстрелили дуплетом и тем самым завоевали важнейшие для себя три очка, прежде всего, с точки зрения сохранения прописки в высшем дивизионе.

Накопившаяся усталость "Челси"

Впервые в истории третий матч с участием "Челси" завершился нулевой ничьей. Сначала в Кубке Англии "синие" не смогли одолеть "Норвич", затем в первом поединке полуфинала Кубка Лиги против "Арсенеала" не было забито голов, ну и теперь свой заслуженный один пункт из "Стэмфорд Бридж" увез "Лестер".

Невооруженным глазом видно, что у команда Антонио Конте просто устала. И это следствие не только сложного плотного графика, но еще отсутствием ротации как таковой, потому что практически все время играют одни и те же. И в этой связи есть вопросы, как к руководству клуба, которые не сильно торопятся покупать новых игроков, так и к самому итальянцу, часто игнорирующему часть своих футболистов.

"Шпоры" поужинали "ирисками"

"Эвертон" после месячной феерии, вызванной приходом в команду Биг Сэма, снова стал катиться по наклонной вниз. В рамках 23-го тура "ириски" отправились на "Уэмбли", где были полностью раздавлены "Тоттенхэмом" (4:0), который продолжает погоню за место в первой четверке. И снова впереди планеты всей все те же действующие лица: Харри Кейн оформил дубль, Сон Хын Мин отличился не только голом, но и ассистом, а окончательную точку в матче поставил Кристиан Эриксен.

Легкая прогулка "красных дьяволов"

Самые легкие три очка, которые только могли быть завоеваны были добыты "красными дьяволами" в матче против одного из аутсайдеров чемпионата "Сток Сити". "Гончары" более-менее сопротивлялись только в первом тайме и даже имели несколько голевых моментов, но еще до перерыва "Манчестер Юнайтед" хладнокровно укротил соперника двумя красивыми мячами в исполнении Антонио Валенсии и Антони Мартиаля. Вторая половина встречи была лишь формальностью, где подопечные Сеу Жозе не стали надрываться, ограничившись лишь одним взятием ворот – свое бомбардирское эго удовлетворил Ромелу Лукаку.

"Вест Хэм" продолжает карабкаться наверх

"Вест Хэм" еще совсем недавно оббивал порог зоны вылета и был на грани катастрофы. Приглашение в команду Дэвида Мойеса также не вызвало оптимизма ни у кого из футбольной сферы, тем не менее "молотки" потихоньку выбираются из игрового кризиса и уже сейчас выкарабкались на 11 строчку в турнирной таблице. И если блестящая игра Мануэля Лансини уже не удивляет, то лидерские и бомбардирские способности Марко Арнаутовича, который под началом шотландского специалиста играет центрального форварда, становятся настоящим откровением. В первую очередь, именно креатив и настырность этих двух исполнителей позволили "Вест Хэму" разгромит на выезде "Хаддерсфилд".

Первая победа "Вест Брома" с лета прошлого года

Наконец-то "Вест Бромвич", обыграв в 23-м туре "Брайтон", прервал свою чудовищную безвыигрышную серию, которая длилась почти пять месяцев. Подумать только, последняя победа в рамках внутреннего первенства датирована 19 августа, тогда в рамках второго тура "мешки" взяли верх над "Бернли". Теперь на счету команды Алана Пардью три виктории, но благодаря большому количеству ничейных результатов "Альбион" продолжает на равных вести борьбу за выживание.

Скандал тура

К сожалению, нельзя по итогу 23-го тура обойти тему арбитров и необходимости введения видеоповторов. Дело в том, что в матче между "Саутгемптоном" и "Уотфордом" при счете два 2:1 на последних минутах поединка Абдулай Дукуре с помощью выставленной руки сравнял счет. Главный рефери не смог рассмотреть эпизод со своего ракурса, а помощники не подсказали. В итоге гол был засчитан - ошибка привела к тому, что "шершни" вырвали одно очко, а количество разговоров о необходимости принятия системы VAR только увеличилась.

Символическая сборная

Вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер Сити")

Защита: Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Джонни Эванс ("Вест Бромвич"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

Нападение: Марко Арнаутович ("Вест Хэм"), Харри Кейн ("Тоттенхэм")

Богдан Архипенко

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