Итоги и символическая сборная 24-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать четвертого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Хет-трик Агуэро и дебют Зинченко

"Манчестер Сити" блестяще отреагировал на первый в сезоне проигрыш, который состоялся неделей ранее на "Энфилд Роуд". В рамках 24-го тура "горожане" взяли верх над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. В общем, произошло то, чего и следовало ожидать. Подопечные Пепа Гвардиолы продолжают опережать ближайшего преследователя в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" на 15 очков.

Из этого противостояния на "Этихад" стоит выделить два ярких события. Ну, во-первых, хет-трик Серхио Агуэро, который продолжает цвести и пахнуть, пока его конкурент Габриэль Жезус пребывает в лазарете. Во-вторых, дебют в матче Премьер-Лиге "экс-уфимца", футболиста сборной Украины Александра Зинченко. До этого 21-летний игрок уже выходил в старте за манкунианцев, но это было в кубковых соревнованиях. Ввиду травмы основного левого защитника Фабиана Делфа Гвардиола предоставил шанс украинцу, который в целом неплохо справился со своей задачей, особенно ярко проведя первый тайм.

Первая победа "Челси" в 2018 году

В новом году "Челси" и персонально Антонио Конте не критиковал только ленивый и вполне себе заслуженно, потому как "синие" не выиграли ни одного из первых пяти матчей, во всех сыграв вничью. Действительно, сейчас у лондонцев имеется много проблем, но отчасти неудовлетворительные результаты связаны и с плотным графиком игр. Как и в прошлом сезоне, "пенсионеры" играют практически одним и тем же составом, вот только разница в том, что матчи приходится проводить через два дня на третий – и футболисты банально устали.

Перед выездом в Брайтон у болельщиков "синих" были поводы для тревоги, но все они исчезли спустя первые шесть минут поединка, когда "Челси" забил дважды усилиями Азара и Виллиана. Надо отдать должное "чайкам", что те не стали опускать руки и заслуживали забить хотя бы один еще до перерыва, но то судья действовал нерешительно в моментах с падением Скелотто в чужой штрафной, то голкипер Кабальеро демонстрировал чудеса реакции. В итоге, под конец второго тайма гости забили еще дважды, тем самым оформив разгром новичку АПЛ, но несмотря на крупный счет, "Брайтон" понравился.

Быстрый разгром "орлов"

Вот уж кто удивил, так это "Арсенал". Удивил именно не тем, что на родном "Эмирейтс" обыграл "Кристал Пэлас", а тем, как легко и быстро это сделал. Потому как "канониры" в последнее время выглядят совсем плохо и это все на фоне перехода лидера команды Алексиса Санчеса в стан одного из конкурентов "Манчестер Юнайтед". Про лондонцев уже даже и говорят всерьез, как о команде, которая может бороться за попадание в первую четверку.

Тем не менее, Арсена Венгер не работал бы так долго у руля "пушкарей", если бы не знал, как выпутываться из подобных ситуаций. С первой же секунды матча с "орлами" его ребята понеслись вперед и к экватору первого тайма вели 4:0. Особенно стоит отметить Начо Монреаля, который, за 34 минуты проведенных на поле, играя на позиции левого защитника, успел забить гол и отдать две голевые передачи. Весь второй тайм Арсенал" грамотно провел в эконом-режиме, позволив себе пропустить всего один гол.

Никакой сенсации: "Ливерпуль" проиграл "Суонси"

Обсуждая и разбирая на молекулы фантастическую победу "Ливерпуля" над "Манчестер Юнайтед" в прошлые выходные, многие эксперты и аналитики, которые тщательно следят за Премьер-Лигой предполагали, что уже в следующем туре мерсисайдцы могут проиграть последней команде в турнирной таблице "Суонси". Ведь уже не один сезон подряд "красные" страдают одним и тем же синдромом – команда Юргена Клоппа просто не умеет настраиваться на матчи с аутсайдерами, особенно после больших побед над фаворитами. И в этом нет никакой сенсации, примеров можно навести массу.

Безусловно, если бы чемпионат Англии состоял бы из шести топ-команд, то "Ливерпуль" уже не раз бы завоевал чемпионский титул и сейчас боролся бы за первое место с "Манчестер Сити", но участников кампании 20, а туров 38, и пока максимум на что могут рассчитывать мерсисайдцы, так это попадание в зону Лиги Чемпионов.

Марку слили

Очередная тренерская отставка произошла в английском высшем дивизионе. На этот раз бы уволен наставник "Уотфорда" Марку Силва, который так всех очаровал еще в прошлом сезоне, когда пришел в "Халл" и продолжал очаровывать, работая с "шершнями" уже по ходу нынешнего сезона. Действительно, так хорошо стартовав, игра "желтой армии" постепенно стала расклеиваться, отсюда посыпались и результаты.

Но решение боссов об увольнении португальца связано не столько с поражениями команды, сколько преподать ему самому урок. Дело в том, что Марку Силву в ноябре пытался переманить "Эвертон", который на тот момент пребывал в катастрофическом положении и сам 40-летний специалист был заинтересован в работе с "ирисками", но руководство "Уотфорда", естественно, его не отпустило. Именно после этих событий "шершни" потеряли концентрацию и стали коллекционировать поражения, и вот теперь выждав момент, обиженные боссы, грубо говоря, слили португальца, так и не простив его в желании сменить команду посреди сезона.

Удачный дебют Пола Ламберта

Часто приходится упоминать про встряску команд после того, как ее возглавляет новый наставник. Та же участь постигла и "Сток Сити", который после отставки Марка Хьюза принял Пол Ламберт. В первом же матче под руководством шотландца "гончары" одержали победу над "Хаддерсфилдом" 2:0. Блестящий матч провел Джо Аллен, который собственно и открыл счет, а закрепил успех "Стока" Маме Диуф.

Жуть тура (18+)

К сожалению, футбол – это не только красивые голы, передачи и завораживающая поддержка фанатов, но и жуткие травмы. Одна из таковых имела место быть в матче "Эвертона" и "Вест Брома". В первой половине второго тайма в игровом эпизоде Саломон Рондон со всей силы влепил по ноге, подкатившемуся под его удар Джеймсу Маккарти. В итоге, хавбек "ирисок" получил двойной перелом ноги, а сам венесуэлец глубоко потрясенный содеянным, расплакался. Сам поединок завершился вничью, но жуткий инцидент оставил неприятный осадок у всех, кто посмотрел эту встречу.

Символическая сборная

Вратарь: Лукаш Фабиански ("Суонси")

Защита: Виктор Мозес ("Челси"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Алфи Моусон ("Суонси"), Начо Монреаль ("Арсенал")

Полузащита: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джо Аллен ("Сток Сити"), Виллиан ("Челси"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Александр Ляказетт ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Мачнестер Сити")

Богдан Архипенко

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