Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать шестого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Достижения Салаха, Кейна и судейской бригады

Центральный матч 26-го тура английской Премьер-Лиги вышел очень насыщенным на разного рода события. К сожалению, самое стойкое послевкусие оставили вопиющие решения судейской бригады. Но обо всем по порядку.

"Ливерпуль" быстро открыл счет. Правда, в этот раз не благодаря своему фирменному натиску и быстрой игре в атаку, а грубой ошибке Дайера, который обрезался, отдавая пас назад на вратаря. Мяч перехватил Салах и спокойно выиграл очную дуэль у Льориса, таким образом став рекордсменом "красных" по скорости 20 забитых голов в рамках АПЛ. Для этого египтянину понадобилось всего 24 матча.

Как не странно, но после быстрого гола мерсисайдцы отдали инициативу лондонцам, а сами больше сосредоточились на игре в обороне. Надо признать, что поединок в целом, вопреки всем прогнозам, выходил не ярким и достаточно закрытым – осторожничали обе команды. Но так продолжалось до 80-й минуты, когда просто какой-то феноменальный гол забил Виктор Ваньяма, тем самым сравняв счет.

К тому времени Юрген Клопп уже использовал все отведенные регламентом замены, решив сыграть на удержание. Но самое интересное началось за три минуты до конца основного времени. Арбитр Джонатан Мосс после долгого совещание с лайнсменом назначил пенальти в ворота "Ливерпуля". В эпизоде, когда Кейн а) был в офсайде б) симулировал, когда падал после якобы контакта с Кариусом. Растерянный рефери ничего лучше не придумал, кроме как указать на "точку". Любопытно, что в момент вынесения вердикта, боковой судья немудреным жестом правой руки порадовался за "шпор". Справедливость восторжествовала и Кейн не реализовал стандарт, откровенно плохо пробив прямо по центру.

Далее было еще веселее. На первой добавленной минуте Салах в стиле Лео Месси оформил дубль и, казалось, принес победу хозяевам. Но нет, на последних секундах лайнсмен принимает еще одно чудовищное решение: в эпизоде, когда Ламела а) находился в офсайде б) откровенно симулировал и заслуживал за это желтой карточки. А главный арбитр Мосс доверяет своему помощнику и снова указывает на "точку". Во второй раз Кейн забил, мяч стал для него 100 в рамках АПЛ. Для этого англичанину понадобилось 141 встреча и это второй показатель после Алана Ширера, которому хватило 124 поединков.

К сожалению, центральный поединок был омрачен вопиющим судейским скандалом и затмил все рекорды и красоту забитых голов. Матч на "Энфилде" в очередной раз подчеркнул, что введение видеоповторов – вещь просто необходимая в нынешнем футболе.

"Челси" идет по наклонной

Проблемы "Челси" с каждым матчем приобретают все большей катастрофичности. Разговоры от то, что текущей сезон станет последним для Антонио Конте в стане лондонцев велись еще до его начала, но уже сейчас есть большие сомнения, что он сможет доработать хотя бы до конца зимы. Конфликт внутри клуба очевиден, потухшие глаза вечно экспрессивного итальянца говорят о многом.

"Челси" второй раз подряд разгромно влетает команде из нижней части турнирной таблицы. На прошлой неделе "синие" дома капитулировали перед "Борнмутом", а теперь вот и в схватке с "Уотфордом". Отчасти на результат повлияло удаление еще в первом тайме Бакайоко, но надо признать, что и до этого "пенсионеры" выглядели не ахти.

Мхитарян, Рэмзи и Обамеянг разорвали "Эвертон"

Некогда успешная дортмундская связка Мхитарян - Обамеянг спустя несколько лет воссоединилась в "Арсенале" и с первого же матча в Премьер-Лиги стала приносит новой команде колоссальную пользу. "Канониры" в великолепном стиле разделались с "Эвертоном": армянин наконец-то выступил в привычной для себя роли ассистента, отметившись тремя голевыми передачами. Габонец забил всего однажды, да и то с офсайда, но в целом объем работы выполнил огромный. Но самым запоминающимся субботний вечер стал для Рэмзи. Измученный травмами валлиец пробудил в себе бомбардирские способности и оформил хет-трик.

Осечка "горожан"

У "Манчестер Сити" тоже иногда заканчивается бензин. Если выносить за скобки поражение от "Ливерпуля", то "горожане" всего лишь в третий раз в сезоне потеряли очки в рамках чемпионата Англии. Но если в первых двух случаях с "Эвертоном" и "Кристал Пэлас" манкунианцам в большей степени повезло с ничейным результатом (могли и проиграть), то в поединке с "Бернли" ситуация противоположная – подопечные Пепа Гвардиолы упустили три очка. Гудмундссон сравнял счет на 82-й минуте и на этот раз у "Сити" не хватило сил на финальный штурм.

Без Махреза "Лестер" не вывозит "Суонси"

Демарш Рияда Махреза вылазит боком "Лестеру". Клод Пюэль на второй матч подряд не включает полузащитника даже в заявку из-за прогулов тренировок. Руководство клуба почему-то не захотело отпускать алжирца за баснословную сумму в "Манчестер Сити" и от этого вынуждена страдать вся команда. На этот раз "лисы" в родных стенах не смогли одолеть "Суонси". В этом поединке Махреза пробовал заменить малиец Фуссени Диабате, но матч им был полностью провален.

Дебютный гол Санчеса за "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не имел права не воспользоваться осечками своих главных конкурентов, потому как к ним в гости приезжал новичок АПЛ "Хаддерсфилд". Если честно, то для "красных дьяволов" прогнозировалась более легкая прогулка, ведь "Терьеры" – традиционно домашняя команда. Манкунианцы заставили собственных болельщиков немножко поволноваться, но во втором тайме серьезно взялись за дело. Великолепный матч провел новичок МЮ Алексис Санчес, который в присущем для себя стиле носился по полю, как сумасшедший, выполнил колоссальный объем работы и открыл лик своим голам в Манчестере: не реализовав пенальти, чилиец тут же исправился на добивании.

Символическая сборная

Вратарь: Йонас Лессль ("Хаддерсфилд")

Защита: Дэрил Янмаат ("Уотфорд"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Лоран Косиельни ("Арсенал"), Данило ("Манчестер Сити")

Полузащита: Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Генрих Мхитарян ("Арсенал"), Жерар Деулофеу ("Уотфорд"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападение: Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Саломон Рондон ("Вест Бромвич")

Богдан Архипенко

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