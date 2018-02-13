Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать седьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

"Шпоры" – короли Северного Лондона

Программа 27-го тура английской Премьер-Лиги открывалась центральным противостоянием, в рамках которого сошлись два непримиримых соперника "Тоттенхэм" и "Арсенал". Первый тайм вышел достаточно скучным, как для дерби Северного Лондона. Обе команды думали больше о том, как не пропустить. По большому счету, за первые 45-ть минут ни одни, ни другие не порадовали болельщиков по-настоящему острыми выпадами.

Как оказалось, все самое интересное было припасено на вторую половину встречи. Выйдя из раздевалки, "шпоры" тут же включились в работу и как только хозяева заиграли агрессивнее - "канониры" сразу же посыпались. Уже на 49-й минуте Харри Кейн вывел свою команду вперед, замкнув классную навесную передачу от Бена Дэвиса. Мяч англичанина в итоге стал единственным, но за это стоит поблагодарить голкипера "Арсенала" Петра Чеха. Как только не терроризировали его владения футболисты "Тоттенхэма" – опытный голкипер непременно выручал.

Подопечные Арсена Венгера выглядели очень плохо. Дерби Северного Лондона на "Уэмбли" – пожалуй, худший матч "пушкарей" в нынешнем сезоне. Если вынести за скобки выдающуюся игру чешского вратаря, то обилие невынужденных ошибок, отсутствие мысли и неудачные замены – это все, чем запомнился "Арсенал". С другой стороны, конечно, стоит отметить великолепный игровой тонус "Тоттенхэма", который уже неделю назад в матче на "Энфилде" не стеснялся возить "Ливерпуль".

Бенефис Агуэро и Де Брюйне

В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромно победил "Лестер" со счетом 5:1, тем самым доказав, что осечка в прошлом туре с "Бернли" – всего лишь исключение из правил. Опять-таки, как и в северолондонском дерби, после первого тайма еще ничего ясно не было, потому как на быстрый гол Стерлинга, "лисы" на экваторе первой половины встречи ответили голом Варди, после чего команды отправились отдыхать в раздевалку.

Сразу после перерыва "горожане" основательно взялись за дело. Настал звездный час Серхио Агуэро, который оформил покер и тем самым вплотную приблизился к Харри Кейну и Мохамеду Салаху в гонке лучших бомбардиров. Также нельзя не отметить лучшего ассистента Премьер-Лиги Кевина Де Брюйне, который на этот раз отличился тремя голевыми передачами.

Сенсационная победа "Ньюкасла"

"Ньюкасл" в нынешнем сезоне по-настоящему разочаровывает, команда не запоминается буквально ничем и в очередной раз только поднявшись в высшую лигу, стоит на вылет. На "Сент-Джеймс Парк" давно не происходило ничего грандиозного и вот наконец прорвало. Подопечные Рафаэля Бенитеса просто-таки на зубах выгрызли победу у второй команды чемпионата "Манчестер Юнайтед" благодаря голу Мэтта Ритчи. Стоит признать, что не обошлось и без фарта. "Красные дьяволы" бессовестно растранжирили кучу убойных голевых моментов и прощали даже там, где простить было невозможно (момент у Санчеса на 57-й минуте). Также нельзя не отметить великолепную игру новичка "сорок" словацкого кипера Мартина Дубравки, который в лучших традициях Давида Де Хеа тащил все, что можно было.

"Ливерпуль" - больше не карусель

Болельщики "Ливерпуля" с определенным волнением ожидали выезда своей любимой команды в Саутгемптон и причин этому было несколько. Во-первых, "Сотон" статистически является самым неудобным соперником для Юргена Клоппа. Во-вторых, игра команды в предыдущем матче на "Энфилде" против "Тоттенхэма" вызвала немало вопросов. Уже неделю назад в действиях "красных" просматривалась в принципе не присущая им прагматичность, стратегия сыграть по счету.

Начало поединка со "святыми" вышло похожим на сценарий предыдущего матча: мерсисайдцам также удалось забить быстрый гол. Вот только в этот раз перед ними была команда менее мастеровитая, поэтому перетерпев все выпады хозяев, в концовке первого тайма гости удвоили преимущество в счете – а это уже показатель класса.

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что “Ливерпуль” постепенно начинает отходить от своего привычного карусельного футбола и делает шаги на встречу более выверенному, хладнокровному, расчетливому футболу. Это именно то, чего не хватало команде Юргена Клоппа в предыдущих кампаниях, особенно в схватках так называемыми середняками.

"Суонси" продолжает феерить

Приняв казалось уже окончательно безнадежную команду "Суонси", которая к Новому Году погрузилась на дно турнирной таблицы, малоизвестный на Туманном Альбионе португальский специалист Карлуш Каварльял делает с ней что-то невероятное. Шутка ли, но за 11 матчей под руководством 52-летнего коуча "лебеди" проиграли всего однажды, при этом одержав шесть побед. И вот в 27-м туре валлийцы покинули зону вылета благодаря волевой победе над "Бернли". Несмотря на то, что до окончания сезона еще нескоро, глядя на запал и результаты "Суонси" появляется ощущение, что и на этот раз им удастся избежать понижения в классе.

Рокировка "Хаддерсфилда" и "Стока" в зоне вылета

Еще одним аутсайдером, который удивил в прошедшем туре, стал "Хаддерсфилд". "Терьеры" взяли более убедительный реванш у "Борнмута" за разгромное поражение в первом круге, победив со счетом 4:1, благодаря чему и покинули зону вылета. Эта виктория стала первой для подопечных Давида Вагнера за последние два месяца в рамках АПЛ. Чего не скажешь про "Сток Сити", который на родном стадионе не смог переиграть "Брайтон"и оказался на текущем 19-м месте в турнирной таблице. Не было бы так обидно, если бы "гончары" не имели возможность на последних минутах поединка реализовать пенальти, но Чарли Адам не смог перехитрить кипера "чаек".

Символическая сборная

Вратарь: Петр Чех ("Арсенал")

Защита: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Флориан Лежен ("Ньюкасл"), Мичейл Антонио ("Вест Хэм")

Полузащита: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Аарон Муй ("Хаддерсфилд"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стив Мунье ("Хаддерсфилд"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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