Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ
Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать седьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.
"Шпоры" – короли Северного Лондона
Программа 27-го тура английской Премьер-Лиги открывалась центральным противостоянием, в рамках которого сошлись два непримиримых соперника "Тоттенхэм" и "Арсенал". Первый тайм вышел достаточно скучным, как для дерби Северного Лондона. Обе команды думали больше о том, как не пропустить. По большому счету, за первые 45-ть минут ни одни, ни другие не порадовали болельщиков по-настоящему острыми выпадами.
Как оказалось, все самое интересное было припасено на вторую половину встречи. Выйдя из раздевалки, "шпоры" тут же включились в работу и как только хозяева заиграли агрессивнее - "канониры" сразу же посыпались. Уже на 49-й минуте Харри Кейн вывел свою команду вперед, замкнув классную навесную передачу от Бена Дэвиса. Мяч англичанина в итоге стал единственным, но за это стоит поблагодарить голкипера "Арсенала" Петра Чеха. Как только не терроризировали его владения футболисты "Тоттенхэма" – опытный голкипер непременно выручал.
Подопечные Арсена Венгера выглядели очень плохо. Дерби Северного Лондона на "Уэмбли" – пожалуй, худший матч "пушкарей" в нынешнем сезоне. Если вынести за скобки выдающуюся игру чешского вратаря, то обилие невынужденных ошибок, отсутствие мысли и неудачные замены – это все, чем запомнился "Арсенал". С другой стороны, конечно, стоит отметить великолепный игровой тонус "Тоттенхэма", который уже неделю назад в матче на "Энфилде" не стеснялся возить "Ливерпуль".
Бенефис Агуэро и Де Брюйне
В рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромно победил "Лестер" со счетом 5:1, тем самым доказав, что осечка в прошлом туре с "Бернли" – всего лишь исключение из правил. Опять-таки, как и в северолондонском дерби, после первого тайма еще ничего ясно не было, потому как на быстрый гол Стерлинга, "лисы" на экваторе первой половины встречи ответили голом Варди, после чего команды отправились отдыхать в раздевалку.
Сразу после перерыва "горожане" основательно взялись за дело. Настал звездный час Серхио Агуэро, который оформил покер и тем самым вплотную приблизился к Харри Кейну и Мохамеду Салаху в гонке лучших бомбардиров. Также нельзя не отметить лучшего ассистента Премьер-Лиги Кевина Де Брюйне, который на этот раз отличился тремя голевыми передачами.
Сенсационная победа "Ньюкасла"
"Ньюкасл" в нынешнем сезоне по-настоящему разочаровывает, команда не запоминается буквально ничем и в очередной раз только поднявшись в высшую лигу, стоит на вылет. На "Сент-Джеймс Парк" давно не происходило ничего грандиозного и вот наконец прорвало. Подопечные Рафаэля Бенитеса просто-таки на зубах выгрызли победу у второй команды чемпионата "Манчестер Юнайтед" благодаря голу Мэтта Ритчи. Стоит признать, что не обошлось и без фарта. "Красные дьяволы" бессовестно растранжирили кучу убойных голевых моментов и прощали даже там, где простить было невозможно (момент у Санчеса на 57-й минуте). Также нельзя не отметить великолепную игру новичка "сорок" словацкого кипера Мартина Дубравки, который в лучших традициях Давида Де Хеа тащил все, что можно было.
"Ливерпуль" - больше не карусель
Болельщики "Ливерпуля" с определенным волнением ожидали выезда своей любимой команды в Саутгемптон и причин этому было несколько. Во-первых, "Сотон" статистически является самым неудобным соперником для Юргена Клоппа. Во-вторых, игра команды в предыдущем матче на "Энфилде" против "Тоттенхэма" вызвала немало вопросов. Уже неделю назад в действиях "красных" просматривалась в принципе не присущая им прагматичность, стратегия сыграть по счету.
Начало поединка со "святыми" вышло похожим на сценарий предыдущего матча: мерсисайдцам также удалось забить быстрый гол. Вот только в этот раз перед ними была команда менее мастеровитая, поэтому перетерпев все выпады хозяев, в концовке первого тайма гости удвоили преимущество в счете – а это уже показатель класса.
Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что “Ливерпуль” постепенно начинает отходить от своего привычного карусельного футбола и делает шаги на встречу более выверенному, хладнокровному, расчетливому футболу. Это именно то, чего не хватало команде Юргена Клоппа в предыдущих кампаниях, особенно в схватках так называемыми середняками.
"Суонси" продолжает феерить
Приняв казалось уже окончательно безнадежную команду "Суонси", которая к Новому Году погрузилась на дно турнирной таблицы, малоизвестный на Туманном Альбионе португальский специалист Карлуш Каварльял делает с ней что-то невероятное. Шутка ли, но за 11 матчей под руководством 52-летнего коуча "лебеди" проиграли всего однажды, при этом одержав шесть побед. И вот в 27-м туре валлийцы покинули зону вылета благодаря волевой победе над "Бернли". Несмотря на то, что до окончания сезона еще нескоро, глядя на запал и результаты "Суонси" появляется ощущение, что и на этот раз им удастся избежать понижения в классе.
Рокировка "Хаддерсфилда" и "Стока" в зоне вылета
Еще одним аутсайдером, который удивил в прошедшем туре, стал "Хаддерсфилд". "Терьеры" взяли более убедительный реванш у "Борнмута" за разгромное поражение в первом круге, победив со счетом 4:1, благодаря чему и покинули зону вылета. Эта виктория стала первой для подопечных Давида Вагнера за последние два месяца в рамках АПЛ. Чего не скажешь про "Сток Сити", который на родном стадионе не смог переиграть "Брайтон"и оказался на текущем 19-м месте в турнирной таблице. Не было бы так обидно, если бы "гончары" не имели возможность на последних минутах поединка реализовать пенальти, но Чарли Адам не смог перехитрить кипера "чаек".
Символическая сборная
Вратарь: Петр Чех ("Арсенал")
Защита: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Флориан Лежен ("Ньюкасл"), Мичейл Антонио ("Вест Хэм")
Полузащита: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Аарон Муй ("Хаддерсфилд"), Эден Азар ("Челси")
Нападение: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Стив Мунье ("Хаддерсфилд"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Ливерпуль
|27
|54
|4
|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20