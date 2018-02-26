Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать восьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Лукаку забивает топ-клубу, Моуринью переигрывает Конте

В центральном поединке 28-го тура "Манчестер Юнайтед" принимал "Челси". Противостояние этих двух команд уже стало настоящей классикой в новейшей истории английского футбола. Любопытно, что "пенсионеры" являются единственным клубом в рамках Премьер-Лиги против которого "красные дьяволы" имеют отрицательный баланс очных дуэлей. Немалая заслуга в этом теперь уже нынешнего менеджера манкунианцев Жозе Моуринью.

Особый интерес к этому матчу был подогрет еще задолго до его начала. Несколько месяцев назад через средства массовой информации началась перепалка между главными тренерами, которую при каждой возможности как можно сильнее старались раскрутить британские журналисты. Но надо отдать должное самим тренерам, которые, когда дело дошло до непосредственного сражения на "Олд Траффорд", хвалебно высказались в адрес друг друга и таким образом сняли напряжение.

Что касается непосредственно матча, то, как и ожидалось, зрители увидели противостояние двух тактик в самом сакральном смысле этого слова. "Челси" ярче начал , но через некоторое время отдал инициативу "Юнайтед" и не прогадал. На 32-й минуте гости провели образцовую контратаку, которую мощным ударом сквозь Де Хеа завершил Виллиан. На удивление, подопечные Моуринью очень скоро отыгрались: в кое-то веки в большом поединке отличился Ромелу Лукаку, которого просто беспощадно критикуют в текущем сезоне за отсутствие голов в ворота топ-клубов.

Во втором тайме команды забегали побыстрее, но рисковать никто не спешил. В итоге выжидательная позиция принесла плоды манкунианцам. Вышедший на замену Джесси Лингард оказался в нужное время в нужном месте и за 15 минут до конца основного времени вырвал три очка для "Манчестер Юнайтед".

Таким образом, "красные дьяволы" продолжают удерживаться на второй строчке в турнирной таблице, по-прежнему являясь главным претендентом на серебряные медали.

Победа имени Кейна

У "Тоттенхэма" уже были в нынешнем сезоне матчи, в которых лондонцам не удавалось дожать более слабого соперника, и команда на ровном месте теряла жизненно важные очки. Так было с "Вест Бромом", "Саутгемптоном" и Бернли" и еще против нескольких середняков. Но на этот раз "шпоры" продемонстрировали свой класс и в самой концовке встречи все же сумели дожать "Кристал Пэлас". Подавляющий процент владения мячом, большое преимущество в статистике ударов по воротам – ничего бы не значило, ели бы на 88-й минуте Харри Кейн не замкнул подачу с углового от Эриксена.

Харри Кейн добыл для "Тоттенхэма" не только важную победу с точки зрения борьбы за место в зоне Лиги Чемпионов, но и закрепился на первой строчке в списке лучших бомбардиров АПЛ. Теперь на счету англичанина 24 забитых мяча.

"Ливерпуль" растоптал "Вест Хэм"

В последние годы "Ливерпуль" на своем поле имел большие проблемы в матчах против "Вест Хэма". Наконец неудачную серию игр удалось прервать, и подопечные Юргена Клоппа сделали это более, чем убедительно. В первом тайме мерсисайдцы сподобились всего на один гол, но очень важно, что он был забит при подаче из углового. А это именно один из тех компонентов в игре "красных", который явно проседал.

Ударным и как следствие решающим отрезком стало начало второй половины встречи, когда в течение шести минут "Ливерпуль" довел счет до разгромного благодаря точным выстрелам Салаха и Фирмино. У "молотобойцев" появилась блеклая надежда с появлением на поле Антонио, который забил первым же касанием, но, как выяснилось, это была лишь сиюминутная вспышка, а не зажжённый фонарь. Окончательную точку в матче поставил Садио Мане и на этом "красные" остановились, таким образом добыв уверенную викторию над непростым оппонентом.

Гленн Маррей – главное оружие "Брайтона"

34-летний ветеран Гленн Маррей, который еще не так давно оказался ненужным ни "Кристал Пэлас", ни "Борнмуту" обрел вторую молодость в "Брайтоне". В последних матчах "чайки" заметно стали прогрессировать, что целиком и полностью перенеслось на результаты команды. В 28-м туре подопечные Криса Хьютона разгромили "Суонси" со счетом 4:1, что позволило им немножко дистанцироваться от зоны вылета. А одним из главных героев встречи стал тот самый Маррей, который оформил дубль. Несмотря на почтенный возраст английский форвард пребывает в прекрасной форме: лик его забитым мячам в АПЛ уже достиг отметки 10 – а это на данный момент ровно столько, сколько, например, у Альваро Мораты и Уэйна Руни.

Волевые очки "Борнмута" и "Саутгемптона"

"Борнмут" – безусловно самая волевая команда в АПЛ на сегодняшний момент. "Вишни" в очередной раз показали зубы и на последних минутах вытащили проигрышный матч с "Ньюкаслом". Подопечные Рафаэля Бенитеса еще в первом тайме обеспечили себе, казалось, комфортное преимущество в два гола, но в концовке пали, позволив настойчивым ребятам Эдди Хау восстановить паритет.

И если к волевым очкам "Борнмута" все стали уже привыкать, то вырванный балл "Саутгемптоном" на домашнем стадионе "Бернли" – хороший звонок для болельщиков "святых", которые уже стали отчаиваться в своих любимцах. Безусловно, парням Маурисио Пеллегрино еще предстоит как следует сразиться за свое место под солнцем (в высшей лиге), но фундамент у них для того, чтобы сохранить прописку в элите куда более крепкий, чем у их непосредственных конкурентов.

"Вест Бромвич" все ближе к Чемпионшипу

На данный момент "Вест Бромвич" является единственным клубом в Премьер-Лиге, который выглядит абсолютно безнадежно с точки зрения спасения от вылета в Чемпионшип. "Дрозды" располагаются на последнем месте в турнирной таблице и уже отклеились от предыдущей 19-й позиции на целых шесть пунктов. К тому же, команда продолжает проигрывать своим главным конкурентам. В рамках 28-го тура подопечные Алана Пардью в родных стенах уступили "Хаддерсфилду", тем самым дали понять, что только чудо может спасти их понижения в классе.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Эмре Джан ("Ливерпуль"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Виллиан ("Челси"), Райив ван Ла Парра ("Хаддерсфилд")

Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Гленн Маррей ("Брайтон")

Богдан Архипенко

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