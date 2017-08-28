Итоги и символическая сборная 3-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги третьего тура АПЛ сезона 2017/2018.

Показательное унижение на "Энфилде"

В центральном матче третьего между "Ливерпулем" и "Арсеналом" все любители футбола ожидали много всего интересного и столько же забитых голов. Потому как ровно год назад команды устроили феерическую перестрелку на "Эмирейтс", в сумме забив семь голов, а "красные" на один мяч больше. На этот раз оправдали ожидания только ребята из Мерсисайда. По идеи, это должно было выглядит, как бескомпромиссная битва двух команд, претендующих, если не на чемпионство, так точно на попадание в топ-4. Но в этот раз на поле была только одна команда, а смотрелось все так, как будто мастер спорта по боксу избивает в ринге впервые пришедшего на тренировку новичка.

Что Юрген Клопп, что Арсен Венгер немного намудрили со стартовыми составами. У всех "скаузеров" ёкнуло сердце, когда узнали, что в ворота встанет Лорис Кариус, не имеющий игровой практики без малого год, а Миньоле даже не был внесен в заявку. А фланги обороны доверены Джо Гомезу и Альберто Морено. Французский наставник лондонцев почему-то отказался от услуг Сеада Колашинаца, который с первого же дня в Премьер-Лиге показал себя с наилучшей стороны, а в атаку бросил Уэлбэка вместо Ляказетта (хотя это еще можно объяснить тем, что Данни зачастую против "красных" играет неплохо).

"Ливерпуль", как и против любого топового соперника сразу же, как голодный хищник набросился на жертву и стал ее раздирать. Мерсисайдцы и упускали моменты и забивали, а когда транжирили, были уверены в том, что чуть позже, но обязательно забьют. На 17-й минуте дырой в защите "Арсенала" воспользовался Роберто Фирмино, который и открыл счет. Под занавес первого тайма "красные" удвоили преимущество в счете. Образцовую контратаку красивейшим голом завершил Садио Мане. Во втором тайме столичные гости продержались всего 12 минут, после чего Мохамед Салах окончательно убил (если она еще сохранялась) интригу в этом противостоянии.

Самое печальное во всей этой ситуации, что "канониры" задолго до финального свистка просто бросили играть. На Арсена Венгера в очередной раз было больно смотреть, а когда издевательский четвертый гол забивал едва вышедший на замену Старридж, даже самым злорадствующим болельщикам "Ливерпуля" хотелось ему посочувствовать.

Удачные замены Моуринью

Прошло всего три игровых уик-энда в АПЛ, а команда, которая не потеряла ни единого балла осталась всего одна. "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сразу же с первых туров стал оправдывать статус одного из главных фаворитов в борьбе за чемпионский титул. До этого оба раза победы "красным дьяволам" дались относительно легко – по четыре гола пропустили "Вест Хэм" и "Суонси". На этот раз пришлось немного помучаться. "Лестер" оказался куда более крепким орешком. Уже по ходу второго тайма при счете 0:0 на мгновение показалось, что к "Юнайтед" вернулась болезнь прошлого сезона, когда дома манкунианцы, что только не делали, а по итогу ничья и хоть ты тресни.

Кто бы и каким бы хейтером Моуринью не был, но за матч против "лис" он заслужил похвалы в самом большом объеме. "Особенный" в середине второго тайма, почти что подряд сделал все отведенные регламентом три замены и со всеми угадал на все сто процентов. Сначала своим первым касанием забил Маркус Рашфорд, до этого гревший лавку, а окончательную точку поставил Маруан Феллаини с передачи Джесси Лингарда – опять-таки оба "свежих" игрока.

"Манчестер Юнайтед" уходит на перерыв со стопроцентным показателем и календарь благосклонен к "красным дьяволам", даже с учетом матчей Лиги чемпионов, где они угодили в одну из самых легких групп. Поэтому по всем законам логики полет манкунианцев в ближайшее время прерваться не должен (хотя какая там логика?...речь же идет об АПЛ).

Кто первый на выход – Билич или де Бур?

Соревнование на первого изгнанника в этом сезоне уже после трех матчей можно считать открытым. Среди трех команд, которые болтаются с нулем внизу турнирной таблицу особняком стоит выделить "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас". "Молотки" потратили немалые средства в это межсезонье, чтобы быть конкурентными вверху турнирной таблицы, но пока только боль и слезы. По Славеном Биличем стул шатается еще с прошлого года, но сейчас, кажется, он практически сломался. Лондонцы позволили себя крупно обыграть новичку АПЛ "Ньюкаслу". И осмелюсь предположить, что, если в следующих матчах против "Хаддерсфилда" и "Вест Брома" результат будет аналогичным, то увольнения не избежать.

Франк де Бур – человек новый в Англии, но команду он принял, как минимум, по составу не самую последнюю. И если минимально поражение "Ливерпулю" можно даже записать себе в актив, то домашняя капитуляция перед "Хаддерсфилдом" и "Суонси" – весомое основание для боссов клуба поразмыслить над тем, а угадали ли они с главным тренером.

Нет, ну точно проклятие "Уэмбли"

В прошлом выпуске уже приходилось писать о нефартовом "Уэмбли" для "Тоттенхэма". В этом сезоне "шпорам" придется как-то с этим жить, потому что для них главная арена Англии станет на время домом. Пока так называемое проклятие действительно работает. И если в дебютном домашнем матче подопечные Маурисио Почеттино уступили "Челси", то сейчас уже в компенсированное время была упущена победа над "Бернли".

Комплекс "Стэмфорд Бридж"

После этого тура в очередной раз можно убедиться, что самая легкая добыча для "Челси" у них дома, это "Эвертон". Очень непростого для любой топовой команды соперника, на "Стэмфорд Бридж", как будто бы все время подменяют. "Ириски" не способны" переиграть "аристократов" в Лондоне, начиная с 1994 года, с тех времен, когда еще и половины русскоязычных болельщиков "синих" даже не родилось.

В прошлом туре ливерпульцы отобрали очки у "Манчестер Сити" на "Этихаде", да и вообщем, провели тот поединок очень хорошо. Казалось, хотя бы этот обновленный Рональдом Куманом коллектив должен показать зубы и в матче против "пенсионеров". Но нет, подопечные Антонио Конте легко и непринужденно сделали результат еще в первом тайме: голами отличились Сеск Фабрегас и Альваро Мората. Вторая половина встречи прошла полностью под диктовку "Челси", а "Эвертон" так и не рискнув уехал домой ни с чем.

Гол тура

На гол тура есть явных претендента. Это забитый мяч Садио Мане в ворота "Арсенала" и гол Сеска Фабрегаса в матче против "Эвертона". Наш выбор пал на второго. Прежде всего, хотелось бы отметить великолепное взаимодействие испанских футболистов лондонского клуба. Фабрегас в одно касание переигрался с Моратой и со сложной ситуации умудрился элегантно пробить точно в дальний угол ворот Пикфорда.

Символическая сборная

Вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер Сити")

Защита: Джо Гомез ("Ливерпуль"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Жоэль Матип ("Ливерпуль"), Шансель Мбемба ("Ньюкасл")

Полузащита: Эмре Джан ("Ливерпуль"), Сеск Фабрегас ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Робби Брэди ("Бернли")

Нападение: Тэмми Абрахам ("Суонси"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

Богдан Архипенко

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