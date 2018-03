Итоги и символическая сборная 30-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцатого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Когда все гениальное – просто

Программа 30-го тура английской Премьер-Лиги открывалась центральным противостоянием, в рамках которого сошлись два принципиальнейших соперника "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Поединки между этими командами всегда вызывают огромный интерес, как у болельщиков на Туманном Альбионе, так и по всему миру. Особой интриги матча прибавлял тот факт, что манкунианцы и мерсисайдцы являются главными претендентами на серебряные медали чемпионата. И по сути очная схватка должна была определить явного фаворита в этой гонке.

С первых же минут матча стало ясно, что каждая из команд будет действовать, исходя из философии своих наставников и никак иначе. "Ливерпуль" своими быстрыми перемещениями пытался вскрыть насыщенную оборону "красных дьяволов", в то время, как в "Юнайтед" еще до начала матча просчитали все до мелочей и сполна воспользовались своими преимуществами в атаке.

Уже к экватору первого тайма манкунианцы ошарашили "скаузеров" тем, что забили два абсолютно одинаковых гола. Подопечные Жозе Моуринью сделали все очень просто – целенаправленно ударили в самое слабое место. Дальний вынос от Де Хеа, после чего Лукаку без проблем выигрывает воздух у Ловрена и скидывает мяч точно на Рашфорда, которому не составляет труда разобраться с Александер-Арнольдом и отправить мяч в сетку.

После пропущенных двух мячей "Ливерпулю" ничего не оставалось, кроме как включиться на полную, но "Юнайтед" был готов к такому развитию событий, поэтому успешно оборонялся. Важный момент в том, что манкунианцам удалось выключить с игры главного бомбардира мерсисайдцев Мохамеда Салаха, который ничего не смог показать в главном дерби страны. Интрига в поединок вернулся лишь в середине второго тайма, когда Эрик Байи неуклюже срезал мяч в собственные ворота. Вроде времени для того, чтобы хотя бы отыграться у ливерпульцев было еще валом, но против соперника, который все составом отлажено сидит в окопе – это было сделать чрезвычайно сложно.

Традиционно после такого матча не обошлось и без упоминания судейского фактора. Главный арбитр Крейг Поусон имел все основания, как минимум, трижды ставить пенальти в ворота хозяев, но ни разу так и не решился, чем особенно рассердил Юргена Клоппа. Тем не менее, в итоге "Манчестер Юнайтед" в чисто "моуриньювском" стиле завоевал три очка и закрепился на второй строчке в турнирной таблице.

"Тоттенхэм" продлевает серию побед, но теряет Кейна

Как выяснилось, болючее поражения от "Ювентуса" в рамках ответного матча плей-офф Лиги Чемпионов не сказалось негативном образом на "Тоттенхэме". Тем не менее, у болельщиков "шпор" остались смешанные чувства после выездного поединка с "Борнмутом". С одной стороны, лондонцы разгромили "вишен" и тем самым продлили свою впечатляющую беспроигрышную серию до 12 встреч, но с другой – потеряли своего лидера Харри Кейна. Дело в том, что главный бомбардир "Хотспур" еще в первом тайме получил травму голеностопа, из-за чего вынужден был досрочно покинуть поле. Пока что англичанин выбыл на неопределенный срок.

"Арсенал" наконец-то побеждает, а Чех не пропускает

Наконец-то наступило время, когда "Арсенал" может насладиться победой и чемпионате Англии. Правда, случилось это тогда, когда команда Арсена Венгера практически утратила все шансы побороться за место в зоне Лиги Чемпионов. В последний раз канониры побеждали в Премьер-Лиге больше месяца назад, когда дома разгромили разобранный "Эвертон" со счетом 5:1. На этот раз пострадал "Уотфорд", который пропустил трижды.

Важно отметить, что в поединке против "шершней" голкиперу лондонцев Петру Чеху покорилось фантастическое достижение – чешский страж ворот отстоял на ноль свой 200-й матч в АПЛ. Подобное достижение в новейшей истории чемпионата Англии не покорялось ни одному вратарю.

Дежурная виктория "горожан"

30-й тур АПЛ замыкался традиционным понедельничным поединком, в рамках которого безальтернативный лидер "Манчестер Сити" навестил "Сток". К сожалению, уже давно позади те времена, когда любой команде страшно было ехать в гости к "гончарам" в их логово "Британию", где скромная, но дерзкая команда способна была потрепать нервы, без исключения, всем коллективам.

Для "горожан" данный выезд оказался очередной прогулкой. В начале каждого из таймов Давил Силва отметился забитым голом и таким образом сохранил отрыв от второго места в 16 очков.

"Саутгемптон" решился уволить Пеллегрино

После разгромного поражения от "Ньюкасла" руководство "Саутгемптона" наконец приняло решение уволить главного тренера Маурисио Пеллегрино. Если честно, отставка аргентинца назревала уже давно. У "святых" с самого начала сезона все идет наперекосяк, и команда действительно рискует вылететь в Чемпионшип. Всего один балл отделяет жителей "Сент-Мэрис" от зоны вылета. Шутка ли, но "Сотон" одержал всего одну победу за последние три с половиной месяца в рамках Премьер-Лиги и то над уже де-факто вылетевшим "Вест Бромом".

У болельщиков “Вест Хэма” сдали нервы

В домашнем матче 30-го тура против "Бернли" у болельщиков "Вест Хэма" сдали нервы. Дело в том, что поклонники "молотков" давно недолюбливают боссов клуба за то, что им из родной крепости "Аптон Парк" пришлось переехать на новый современный стадион "Олимпийский". Фанатам обещали, что переезд на новую арену поспособствует их любимой команде вырасти, но в реальности оказалось все совсем по-другому.

"Вест Хэм" ведет отчаянную борьбу за выживание. На этот раз лондонцы разгромно уступили "Бернли", но это уже не сильно волновало болельщиков, потому как точка кипения была достигнута уже после первого пропущенного мяча. Отдельные фанаты стали выбегать на поле, а успокаивать их приходилось самим футболистам, на трибунах едва справлялась полиция, а самим боссам клуба пришлось покидать стадион через черный ход.

