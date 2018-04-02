Итоги и символическая сборная 32-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать второго тура АПЛ сезона 2017/2018.

Историческая виктория "Тоттенхэма" на "Стэмфорд Бридж"

Программа 32-го тура АПЛ завершалась центральным противостоянием, в рамках которого сошлись соседи по городу "Челси" и "Тоттенхэм". Поединок имел очень важное турнирное значение, так как обе команды борются на место в зоне Лиги Чемпионов. "Шпоры" опережали "синих" в турнирной таблице на пять очков, поэтому в случае победы команды Маурисио Почеттино, действующий чемпион практически терял все шансы на финиш в топ-4 по итогам текущего сезона.

Тем не менее, перед матчем небольшим фаворитом определялись как раз-таки хозяева и тому было несколько причин. Во-первых, расклады подстегивали "пенсионеров" выйти на поле сверхмотивированными. Во-вторых, "Тоттенхэм" ни разу не побеждал на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-Лиги, последний раз увезя три очка с этого стадиона еще до начала основания лиги в 1990 году.

Важность встречи ощущалась с первых же минут. Команды старались не лезть на рожон, придерживаясь своей четко выстроенной тактики. Но первыми дала трещину оборона гостей: на 30-й минуте после ошибки Льориса на выходе, счет размочил Мората. Уже в концовке первой половины матча сдали нервы у Мозеса, который в простой ситуации подарил мяч сопернику и в тоге поспособствовал шедевральному голу Эриксена в раздевалку.

Гол датчанина воодушевил "шпор" на второй тайм и те потихоньку стали наращивать давление на "аристократов". Переломным моментом поединка стал гол Деле Алли на 62-й минуте: полностью провалилась защита "Челси", в следствии чего молодой хавбек выбежал на свидание с голкипером и хладнокровно разобрался в эпизоде. А уже через четыре минуты Алли поставил жирную точку в дерби, оформив дубль. После такого двойного удара подопечные Конте не в силах были собраться.

Таким образом, "Тоттенхэм" впервые за 28 лет разбирается с "Челси" на выезде и фактически отцепляет действующего чемпиона от борьбы за место в зоне Лиги Чемпионов.

Быстрая расправа над самоуверенным Эллардайсом

Поединок "Эвертона" и "Манчестер Сити" подавался как нечто грандиозное. По факту это, действительно, было так. Да и статистика указывала, что текущему лидеру не стоит ждать легкой прогулки, но вот на деле все получилось совсем по-другому. Разочаровал Сэм Эллардайс, причем сразу после того, как стал известен стартовый состав "ирисок". Самоуверенный англичанин посчитал, что можно против "горожан" сыграть в атаку, иначе как объяснить его решение запихнуть в стартовый состав номинально пятерых(!) нападающих.

За такое решение главного тренера мерсисайдцы очень быстро поплатились. Уже к 12-й минуте манкунианцы забили дважды, после чего просто стали наслаждаться игрой. Еще до перерыва отличился Стерлинг, доведя счет до разгромного. Второй тайм "Эвертон" провел в эконом-режиме, держа в голове ближайший матч против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Все на что сподобились хозяева, так это на гол престижа, а втором которого стал Боласи.

Волевая победа "Ливерпуля"

В прошедшем туре очень непростой экзамен пришлось сдать "Ливерпулю". Мерсисайдский клуб навестил "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк", где всегда играть сложно. Вот и в этот раз подопечным Юргена Клоппа довелось проявить характер, чтобы добыть важнейшие три очка. Начиналось для гостей все не самым лучшим образом: уже в дебюте встречи Уилфрид Заха заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Миливоевич.

Снять напряжение "красные" смогли лишь во втором тайме, когда счет сравнял Садио Мане. Концовка поединка вышла напряженной и, казалось, все идет к тому, что "Ливерпуль" потеряет очки. Так бы оно и было, если бы не фантастический Мохамед Салах, который здорово разобрался в моменте и забил свой 29-й мяч в нынешнем сезоне и таким образом подарил победу своему клубу.

100 гол Лукаку в АПЛ

Поединок "Манчестер Юнайтед" - "Суонси" не нес в себе никакой интриги. "Красные дьяволы" просто обязаны были брать верх над валлийской командой на глазах у собственных болельщиков, что, собственно, и сделали. Хозяева очень быстро дали понять "лебедям", что им надеяться не на что. Уже к 20-й минуте табло высветило 2:0 в пользу ребят Жозе Моуринью.

Единственное, на чем стоит акцентировать внимание по окончании этой встречи, так это на бомбардирском достижении Ромелу Лукаку. Бельгийский конголезец, открыв счет в матче, достиг отметки в 100 забитых мячей в рамках Премьер-Лиги. На момент "сотни" Лукаку было всего 24 года и 322 дня. В более юном возрасте данной планки достигли всего четыре футболиста – Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Уэйн Руни и Харри Кейн.

"Вест Хэм" делает выводы и громит "Сотон"

После того, как болельщики устроили массовую трепку всем игрокам и владельцам клуба в предыдущем поединке против "Бернли", похоже, в стане "Вест Хэма" были сделаны определенные выводы. В рамках 32-го тура “молотобойцы” полностью уничтожили “Саутгемптон”, еще в первом тайме напихав в ворота Маккарти целых три мяча, после чего “святые” так и не смогли прийти в себя. В очередной раз стоит отметить игру Марко Арнаутовича, который продолжает раскрываться на позиции нападающего, в этот раз оформив дубль.

"Бернли" и "Лестер" синхронно выгрызают победы

Нельзя было пройти мимо побед "Бернли" и "Лестера" в контексте их очной борьбы за седьмое еврокубковое место в турнирной таблице. "Лисы" всячески пытаются навязать борьбу "бордовым" и пока создавать давление им вполне себе удается – команды разделяет всего три очка.

В прошедшем туре обе команды добыли победы. Подопечные Шона Дайча с минимальным перевесом переиграли аутсайдера "Вест Бромвич", заставив своих болельщиков понервничать, пропустив в концовке встречи от Рондона. Ну а "Лестер" на последних минутах вырвал гостевую победу над крепким домашним "Брайтоном".

Символическая сборная

Вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер")

Защита: Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Висенте Иборра ("Лестер"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападение: Марко Арнаутович ("Вест Хэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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