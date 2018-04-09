Итоги и символическая сборная 33-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать третьего тура АПЛ сезона 2017/2018.

Драма в Манчестере или перенос празднования

Центральным матчем 33-го тура завершалась субботняя программа – “Манчестер Сити” принимал своего принципиального соперника “Манчестер Юнайтед”. Поединок был знаменателен тем, что именно в нем “горожане” имели возможность де-юре оформить чемпионство в случае, если бы победили своих соседей по городу. Несмотря на очень измотанное физическое состояние и эмоциональную выхолощенность после тяжелого матча на “Энфилде” в первом четвертьфинальном матче Лиге Чемпионов, на “Этихаде” были готовы к празднованию. Перед поединком фанаты хозяев устроили невероятный перфоменс и уже во время игры здорово и громко поддерживали своих любимцев. За победой выходил и максималист Пеп Гвардиолы, который провел всего лишь точечную ротацию, предоставив отдых только Кевину Де Брюйне, Габи Жезусу и Серхио Агуэро. “Сити” действительно начал этот поединок с позиции силы и по-лидерски. На экваторе первого тайма Венсан Компани, как и пять лет назад, откликнулся на подачу с углового и мощным ударом головой внес мяч в сетку ворот Де Хеа. А уже спустя всего пять минут трибуны погрузились в восторг, когда Илкай Гюндоган красиво увеличил преимущество в счете.

Казалось, уже ничего не помешает “горожанам” довести мяч до победы, но уж слишком рано лидер АПЛ поверил в свою победу. После перерыва “Юнайтед” вышел необычайно заряженным на борьбу, в то время как футболисты “Сити” ожидаемо подсели и тут-то начался писаться абсолютно киношный голливудский сценарий. Рол спасителя на себя в кое-то веки взял Поль Погба, который в течение двух минут оформил дубль, тем самым перевернув все с ног на голову, а в середине второго тайма Крис Смоллинг вывел “красных дьяволов” вперед. У “голубых” было еще достаточно времени, чтобы отыграться или даже склонить чашу весов в свою пользу, но транжирство Стерлинга и нерешительность арбитра вкупе с накопившеюся усталостью оставили счет неизменным – 2:3 – второй болезненный удар по лучшей команде нынешнего сезона от своих главных конкурентов по самым престижным турнирам.

Самое скучное мерсисайдское дерби

Зрители имели право ожидать и красочного и бескомпромиссного открытия 33-го тура АПЛ, но, к сожалению, на выходе получили одно из самых скучнейших и неинтересных мериссайдских дерби в истории - "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали нулевую ничью, и показательно, что обе команды этот результат устроил. Дело все в том, что одно из самых принципиальных дерби на территории Великобритании, к сожалению, легло в бутерброд между двум ответственными и изматывающими противостояниями "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. "Красные" потратили очень много сил в среду, поэтому Юрген Клопп вынужден был применить ротацию. К тому же, сам "Эвертон" далек от оптимального состояния. Сегодняшние "ириски" - и близко не уровень своего соседа по городу, поэтому воспользоваться слабостью оппонента они не смогли.

У "Арсенала" есть характер

"Арсенал" уже давно отцеплен от борьбы за место в зоне Лиги Чемпионов. Теперь команда вынуждены делать ставку на Лигу Европы, чем она, собственно, и занимается. Любопытно, но вместе с успехами в евротурнире у "канониров" появился и результат во внутреннем первенстве. После проигрыша "Брайтону" в начале марта лондонцы выдали трехматчевую беспроигрышную серию, а на этих выходных, собрав волю в кулак, вырвали победу над "Саутгемптоном".

С прицелом на отчетный матч с ЦСКА, Арсен Венгер применил ротацию и получивший свой шанс Данни Уэлбэк сполна воспользовался им, оформив дубль.

Чичарито отбирает у "Челси" победу

В прошлом туре "Челси" практически похоронил все шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, впервые в истории Премьер-Лиги у себя дома проиграв "Тоттенхэму". Тем не менее, даже пятое место "синим" пока что не гарантировано, ведь "Арсенал" в последнее время серьезно поднажал. Очевидно, что команда Антонио Конте задолжала своим болельщикам и она просто обязана была обыгрывать "Вест Хэм" на родном стадионе, учитывая то, что в первом круге они уступили "молотобойцам". В общем-то на протяжении всего матча "пенсионеры" играли лучше и еще до перерыва повели в счете усилиями Аспиликуэты, хотя могли забивать куда больше. Шутка ли, но именно креатива и выдумки не хватало хозяевам в атакующих действиях, несмотря на наличие супертехничных Виллиана, Азара и Мораты. "Вест Хэм" терпеливо ждал своего шанса и на 73-й минуте таки дождался: только вышедший на поле Чичарито сравнял счет, в очередной раз продемонстрировав свое фантастическое умение ярко и эффективно выходить на замену.

"Бернли" готовится к еврокубкам

Буквально с самого начала сезона "Бернли" сенсационно занял нишу седьмой команды в турнирной таблице. Даже после того, как команда Шона Дайча немного просела в середине кампании, последнее еврокубковое место от них никуда не девалось, но вот уже сейчас за шесть туров до конца чемпионата можно с уверенностью сказать, что уже никуда и не денется. "Бордовые" одержали четвертую подряд победу в чемпионате и третью кряду на выезде, на этот раз одолев "Уотфорд" со счетом 2:1. В то время как их ближайший преследователь "Лестер" свой матч проиграл, а это значит, что разрыв между ними увеличился к шести пунктам.

Помните "Ньюкасл"? Они уже в топ-10

"Ньюкасл", несмотря на свое громкое имя в этом сезона одна из самых незаметных команд. Уже много писалось о том, что у команды большие кадровые проблемы: уровень многих футболистов не дотягивает крайне низкий и не дотягивает до уровня АПЛ. Кроме того, существуют патовая ситуация и неразбериха вокруг продажи клуба нынешним владельцем Майком Эшли, которая не может не отражаться на игре и результатах “сорок”. Но несмотря на это, "Ньюкаслу" повезло иметь в распоряжении такого менеджера как Рафаэль Бенитес, который маленькими, но уверенными шажками вдруг поднял команду в первую десятку. В последних восьми матчах "черно-белые" проиграли лишь однажды и то "Ливерпулю" на "Энфилде", а на этих выходных "сороки" взяли верх над "Лестером" на глазах у их болельщиков.

Символическая сборная

Вратарь: Джо Харт ("Вест Хэм")

Защита: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Кевин Лонг ("Бернли"), Теренс Конголо ("Хаддерсфилд")

Полузащита: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Муса Дембеле ("Тоттенхэм"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Данни Уэлбэк ("Арсенал"), Алексис Санчес ("Манчестер Юнгайтед")

Нападение: Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас"), Айозе Перес ("Ньюкасл")

Богдан Архипенко

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