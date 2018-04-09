Итоги и символическая сборная 33-го тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная 33-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать третьего тура АПЛ сезона 2017/2018.

Драма в Манчестере или перенос празднования

Центральным матчем 33-го тура завершалась субботняя программа – “Манчестер Сити” принимал своего принципиального соперника “Манчестер Юнайтед”. Поединок был знаменателен тем, что именно в нем “горожане” имели возможность де-юре оформить чемпионство в случае, если бы победили своих соседей по городу. Несмотря на очень измотанное физическое состояние и эмоциональную выхолощенность после тяжелого матча на “Энфилде” в первом четвертьфинальном матче Лиге Чемпионов, на “Этихаде” были готовы к празднованию. Перед поединком фанаты хозяев устроили невероятный перфоменс и уже во время игры здорово и громко поддерживали своих любимцев. За победой выходил и максималист Пеп Гвардиолы, который провел всего лишь точечную ротацию, предоставив отдых только Кевину Де Брюйне, Габи Жезусу и Серхио Агуэро.“Сити” действительно начал этот поединок с позиции силы и по-лидерски. На экваторе первого тайма Венсан Компани, как и пять лет назад, откликнулся на подачу с углового и мощным ударом головой внес мяч в сетку ворот Де Хеа. А уже спустя всего пять минут трибуны погрузились в восторг, когда Илкай Гюндоган красиво увеличил преимущество в счете.

Казалось, уже ничего не помешает “горожанам” довести мяч до победы, но уж слишком рано лидер АПЛ поверил в свою победу. После перерыва “Юнайтед” вышел необычайно заряженным на борьбу, в то время как футболисты “Сити” ожидаемо подсели и тут-то начался писаться абсолютно киношный голливудский сценарий. Рол спасителя на себя в кое-то веки взял Поль Погба, который в течение двух минут оформил дубль, тем самым перевернув все с ног на голову, а в середине второго тайма Крис Смоллинг вывел “красных дьяволов” вперед.У “голубых” было еще достаточно времени, чтобы отыграться или даже склонить чашу весов в свою пользу, но транжирство Стерлинга и нерешительность арбитра вкупе с накопившеюся усталостью оставили счет неизменным – 2:3 – второй болезненный удар по лучшей команде нынешнего сезона от своих главных конкурентов по самым престижным турнирам.

Самое скучное мерсисайдское дерби

Зрители имели право ожидать и красочного и бескомпромиссного открытия 33-го тура АПЛ, но, к сожалению, на выходе получили одно из самых скучнейших и неинтересных мериссайдских дерби в истории - "Эвертон" и "Ливерпуль" расписали нулевую ничью, и показательно, что обе команды этот результат устроил.Дело все в том, что одно из самых принципиальных дерби на территории Великобритании, к сожалению, легло в бутерброд между двум ответственными и изматывающими противостояниями "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. "Красные" потратили очень много сил в среду, поэтому Юрген Клопп вынужден был применить ротацию. К тому же, сам "Эвертон" далек от оптимального состояния. Сегодняшние "ириски" - и близко не уровень своего соседа по городу, поэтому воспользоваться слабостью оппонента они не смогли.

У "Арсенала" есть характер

"Арсенал" уже давно отцеплен от борьбы за место в зоне Лиги Чемпионов. Теперь команда вынуждены делать ставку на Лигу Европы, чем она, собственно, и занимается. Любопытно, но вместе с успехами в евротурнире у "канониров" появился и результат во внутреннем первенстве. После проигрыша "Брайтону" в начале марта лондонцы выдали трехматчевую беспроигрышную серию, а на этих выходных, собрав волю в кулак, вырвали победу над "Саутгемптоном".

С прицелом на отчетный матч с ЦСКА, Арсен Венгер применил ротацию и получивший свой шанс Данни Уэлбэк сполна воспользовался им, оформив дубль.

Чичарито отбирает у "Челси" победу

В прошлом туре "Челси" практически похоронил все шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, впервые в истории Премьер-Лиги у себя дома проиграв "Тоттенхэму". Тем не менее, даже пятое место "синим" пока что не гарантировано, ведь "Арсенал" в последнее время серьезно поднажал. Очевидно, что команда Антонио Конте задолжала своим болельщикам и она просто обязана была обыгрывать "Вест Хэм" на родном стадионе, учитывая то, что в первом круге они уступили "молотобойцам".В общем-то на протяжении всего матча "пенсионеры" играли лучше и еще до перерыва повели в счете усилиями Аспиликуэты, хотя могли забивать куда больше. Шутка ли, но именно креатива и выдумки не хватало хозяевам в атакующих действиях, несмотря на наличие супертехничных Виллиана, Азара и Мораты. "Вест Хэм" терпеливо ждал своего шанса и на 73-й минуте таки дождался: только вышедший на поле Чичарито сравнял счет, в очередной раз продемонстрировав свое фантастическое умение ярко и эффективно выходить на замену.

"Бернли" готовится к еврокубкам

Буквально с самого начала сезона "Бернли" сенсационно занял нишу седьмой команды в турнирной таблице. Даже после того, как команда Шона Дайча немного просела в середине кампании, последнее еврокубковое место от них никуда не девалось, но вот уже сейчас за шесть туров до конца чемпионата можно с уверенностью сказать, что уже никуда и не денется."Бордовые" одержали четвертую подряд победу в чемпионате и третью кряду на выезде, на этот раз одолев "Уотфорд" со счетом 2:1. В то время как их ближайший преследователь "Лестер" свой матч проиграл, а это значит, что разрыв между ними увеличился к шести пунктам.

Помните "Ньюкасл"? Они уже в топ-10

"Ньюкасл", несмотря на свое громкое имя в этом сезона одна из самых незаметных команд. Уже много писалось о том, что у команды большие кадровые проблемы: уровень многих футболистов не дотягивает крайне низкий и не дотягивает до уровня АПЛ. Кроме того, существуют патовая ситуация и неразбериха вокруг продажи клуба нынешним владельцем Майком Эшли, которая не может не отражаться на игре и результатах “сорок”.Но несмотря на это, "Ньюкаслу" повезло иметь в распоряжении такого менеджера как Рафаэль Бенитес, который маленькими, но уверенными шажками вдруг поднял команду в первую десятку. В последних восьми матчах "черно-белые" проиграли лишь однажды и то "Ливерпулю" на "Энфилде", а на этих выходных "сороки" взяли верх над "Лестером" на глазах у их болельщиков.

Символическая сборная

Вратарь: Джо Харт ("Вест Хэм")

Защита: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Кевин Лонг ("Бернли"), Теренс Конголо ("Хаддерсфилд")

Полузащита: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Муса Дембеле ("Тоттенхэм"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Данни Уэлбэк ("Арсенал"), Алексис Санчес ("Манчестер Юнгайтед")

Нападение: Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас"), Айозе Перес ("Ньюкасл")

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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