Итоги и символическая сборная 34-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать четвертого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Теперь официально! "Манчестер Сити" – чемпион Англии

После драматического матча на "Этихаде", когда "Манчестер Сити" каким-то немыслимым образом за несколько минут умудрился упустить возможность де-юре оформить досрочное чемпионство в схватке с принципиальнейшим соперником, думалось, что "горожанам" придется отсрочить празднование еще, как минимум, на две недели. Потому как для того, чтобы это произошло уже в следующем туре, во-первых, подопечным Пепа Гвардиолы необходимо было побеждать "Тоттенхэм" на "Уэмбли". А во-вторых, главный аутсайдер текущей кампании "Вест Бромвич" должен был на выезде взять верх над "Юнайтед". И если в первое можно было поверить и представить, то второе событие стало настоящим шоком. "Сити" играл на день раньше "красных дьяволов". Несмотря на все опасения относительно эмоционального состояние футболистов "голубых" после трех подряд болезненных поражений, команда Гвардиола в матче с "Хотспур" в очередной раз показала, почему именно она по праву называется лучшей английской командой в нынешнем сезоне. Даже после того, как "шпоры", казалось, вернулись в игру, сократив отставание в счете до минимального в концовке первого тайма, все равно ощущалась уверенность и непоколебимость в действиях игроков манчестерского клуба.

На экваторе второй 45-ти минутки "Манчестер Сити" окончательно приговорил "Тоттенхэм" благодаря третьему голу, после которого лондонцы уже не в силах были собраться. В итоге, уверенная победа "горожан" над "шпорами" стала твердым подтверждением того, что результат предыдущего манчестерского дерби – всего лишь исключение из правил, определенное обстоятельство, но никак не кризис. Помощь пришла, когда ее не ждали! Действительно, достаточно комичная ситуация получилась с досрочным чемпионством "Сити". Вот стоило "Юнайтед" героически победить в дерби, чтобы уже через неделю опозориться на глазах у собственных болельщиков, проиграв абсолютно худшей команде АПЛ и таким образом преподнести очень щедрый воскресный подарок своим заклятым врагам. Невозможно понять, что случилось с подопечными Жозе Моуринью в матче против "Вест Брома". Да, у "красных дьяволов" в последнее время тяжело даются матчи именно с "дроздами", но исходя из реалий нынешнего сезона, еще сложнее поверить в случившееся. Более того, "Юнайтед" не только помог "Сити" пораньше стать чемпионом, но еще и поставил под сомнение свое второе место, потому как теперь ближайший преследователь в турнирной таблице "Ливерпуль" отстает всего на одно очко.

"Челси" – последователь традиции камбэков

Минувшая неделя вышла просто сумасшедшей с точки зрения развития событий в разных футбольных матчах. После сумасшедших камбэков "Ромы", "Реала", "Зальцбурга" и других, под конец недели уже чрезвычайно трудно было кого-то удивить силой воли и характером "Челси", который команда продемонстрировала в матче против "Саутгепмтона". В матче открытия 34-го тура "синие" отправились в гости к мотивированным "святым", которые из последних сил отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. До 70-й минуты все шло по плану именно хозяев – команда побеждала, казалось, с комфортным счетом 2:0, но не тут-то было. Как и много лет до этого в "Арсенале", Оливье Жиру пригодился "Челси" в качестве джокера, который выйдя на замену, сделал результат. "Челси" в течение восьми минут перевернул все с ног наголову, забив три гола, два из которых на счету французского нападающего.

Даже несмотря на победу, давно понятно, что команда Антони Конте выше пятого места не прыгнет, а после этого тура уже на 90% очертилась тройка команд, которые непременно покинут высший дивизион и в их числе "Сотон".

"Арсенал" ужасен на выезде

После ужасно проведенного отрезка с середины февраля по начало марта, "Арсенал" следующий месяц провел великолепно, чередуя победы в еврокубках и во внутреннем чемпионате. Победная серия из дести матчей была близка к окончанию еще на неделе в московском матче против ЦСКА, но тогда "канонирам" в последний момент удалось уйти от поражения. Но то, что не получилось у армейецев, смогли сделать ребята Рафаэля Бенитеса, выиграв со счетом 2:1. Выходит, причиной победной серии "пушкарей" было отсутствие в этот период гостевых матчей. Шутка ли, но лондонцы во всех пяти выездных дуэлях Премьер-Лиги в 2018 году непременно проиграли, при чем только один из обидчиков "Арсенала" находится выше их в турнирной таблице. Более того, поражение от "сорок" стало для команды уже 11 в сезоне, что является повторением антирекорда при Арсене Венгере.

Салах продолжает бить рекорды

"Ливерпуль" достаточно легко добыл свою очередную победу в чемпионате, на этот раз разбив на своем поле "Борнмут", но вот после каждого тура английской Премьер-Лиги просто нельзя не упомянуть отдельно Мохамеда Салаха. Ударом головой египтянин забил один из трех голов в ворота Бегоаича, таким образом доведя лик своим забитым мячам до 30 в рамках АПЛ. 25-летний вингер – первый африканский футболист, которому покорилось это достижение. Более того, Салаха всего два гола отделяет от абсолютного рекорда по количеству забитых мячей за сезон.

Быстрая перестрелка "Кристал Пэлас" и "Брайтона"

Самый результативный матч на этих выходных выдали "Кристал Пэлас" и "Брайтон". Команды устроили настоящую перестрелку, на двоих забив пять мячей. Любопытно, что для этого им понадобилось всего неполные 35 минут встречи. В итоге "орлы" одержали победу со счетом 3:2. Очередной великолепный поединок провел лидер атак лондонцев Уилфрид Заха, который отметился дублем. Значение этой победы для команды Роя Ходжсона сложно переоценить, потому как после нее отрыв "стекольщиков" от зоны вылета увеличился к шести пунктам.

Символическая сборная

Вратарь: Бен Фостер ("Вест Бромвич")

Защита: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Венсан Компани ("Манчестер Сити"), Кевин Лонг ("Бернли"), Райан Бертранд ("Саутгемптон")

Полузащита: Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападение: Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль") Оливье Жиру ("Челси")

Богдан Архипенко

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