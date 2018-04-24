Итоги и символическая сборная 35-го тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная 35-го тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать пятого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Чемпионский коридор "Сити"

Так получилось, что "Манчестер Сити" юридически оформил чемпионство еще неделю назад, сидя на диване и просматривая фиаско своего крайнего обидчика "Манчестер Юнайтед" против главного аутсайдера "Вест Брома". Поэтому в оставшихся турах "горожанам" ничего не остается, кроме как получать удовольствие от футбола и таким образом дарить радость свои же болельщикам.В домашнем матче против "Суонси" манкунианцы вышли на поле под аккомпанемент традиционного чемпионского коридора, выстроенного из футболистов гостевой команды. Трибуны "Этихада" ликовали и праздновали, и горожане не могли подвести всех собравшихся на стадионе людей. Подопечные Пепа Гвардиолы очень быстро дали понять, что будет весело и интересно, когда к уже к 16-й минуте дважды забили. Во втором тайме хозяева отличились еще трижды, тем самым растоптав неcчаcтных "лебедей".

У "Сити" осталось еще четыре игры в рамках текущего регулярного чемпионата с имеющимися 90 баллами в копилке. Зная о максимализме Гвардиолы, он наверняка не даст расслабиться собственным игрокам, потому как желание побить рекорд "Челси" образца сезона 2004/2005 (95 пунктов) по количеству набранных очков, безусловно, есть. И почему-то кажется, что "горожане" не просто обновят рекорд, но и достигнуть трехзначной цифры.

"Ливерпуль" сливается перед Лигой Чемпионов

"Ливерпуль" практически решил задачу попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон, поэтому все мысли мерсисайдцев направлены на этот самый турнир, куда "красным" удалось добраться аж до стадии полуфинала. Вполне логично, что в преддверии поединка ответственного поединка против "Ромы" Юрген Клопп применил определенную ротацию стартового состава.Но даже с учетом всех кадровых пертурбаций одиннадцатку "Ливерпуля" смотрелась достаточно мощно и должна была обыгрывать обреченного на вылет из АПЛ "Вест Бромвич". "Скаузеры" играли в эконом-режиме, забили быстрый гол, а когда на экваторе второго тайма Мохамед Салах удвоил преимущество в счете, казалось, что три очка от них уже никуда не денутся. Но расслабленные "красные", преждевременно уверовав в победу, вдруг подцепили синдром самих себя образца начала текущего сезона и благополучно упустили викторию.

Проводы Венгера начались успешно

Посреди недели мир взбудоражила новость об уходе Арсена Венгера из "Арсенала" после 22 лет работы главным тренером в этом лондонском гранде. Домашний матч против "Вест Хэма" был первым после объявления данного решения и для команды очень важно было начать проводы французского специалиста с победы.Поединок вышел ожидаемо непростым для "канониров". Главные событие припали на второй тайм. Забив первыми, хозяева достаточно быстро пропустили, после чего очень долго не могли вскрыть насыщенную оборону гостей. Но в итоге все закончилось разгромом. Не обошлось без помощи ребята Дэвида Мойеса, потому как при ничейном счете уже на 82-й минуте гости пропустили курьезный гол от Рэмзи из-за несогласованности Джо Харта и защитника Деклана Райса. После того, как "пушкари" практически гарантировали себе победу, соперник расклеился, на чем их и подловил Александр Ляказетт, в течение четырех минут оформивший дубль.

Выездные победы "Юнайтед" и "Челси"

"Манчестер Юнайтед" проводил свой матч посреди недели, потому как на субботу был запланирован полуфинальный поединок в Кубке Англии против "Тоттенхэма". И у "красных дьяволов" возникла дилемма. С одной стороны, его ребятам срочно необходимо закрыть позорное поражение от "Вест Брома", а с другой – не растратить все силы и энергию до схватки на "Уэмбли". А в соперниках был непростой домашний "Борнмут", который привык кусаться до последнего. Тем не менее, Жозе Моуринью удалось выйти сухим из воды и преуспеть как в чемпионате, так и в Кубке. Ротация состава не помешала достаточно спокойно переиграть "вишен" со счетом 2:0, а спустя три дня и со "шпорами".С "Челси" произошла абсолютно та же история, что и с "красными дьяволами". Несмотря на отсутствие как таковой мотивации во внутреннем первенстве, "пенсионерам" удалось взять верх над главной сенсацией сезона "Бернли" без ряда ключевых игроков в стартовом составе. А уже через два дня на третий подопечные Антонио Конте отпраздновали выход в финал Кубка Англии, победив "Саутгемптон".

Эконом-режим не помог "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" был участником полуфинала Кубка Англии, поэтому как и все переключился на эконом-режим. Но в отличие от "Челси" и "Манчестер Юнайтед" "шпоры" не могут себе позволить выигрывать на одной ноге, что и показал матч с "Брайтоном". В целом команды раскатали скучнейшее действие на 90 минут, в рамках которого из интересного было только две минуты в дебюте второго тайма.От команды Маурисио Почеттино уже стали требовать каких-то трофеев, потому как утвердившийся коллектив уже не первый год находится в топе. Но пока в ответственный момент лондонцы сыпятся. Так было и в лигочемпионском противостоянии против "Ювентуса", так же случилось и в дуэли с "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Виктор Мозес ("Челси"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Джеймс Томкинс ("Кристал Пэлас"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити")

Полузащита: Баду Ндиайе ("Сток Сити"), Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

Нападение: Александр Ляказетт ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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