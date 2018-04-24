Итоги и символическая сборная 35-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать пятого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Чемпионский коридор "Сити"

Так получилось, что "Манчестер Сити" юридически оформил чемпионство еще неделю назад, сидя на диване и просматривая фиаско своего крайнего обидчика "Манчестер Юнайтед" против главного аутсайдера "Вест Брома". Поэтому в оставшихся турах "горожанам" ничего не остается, кроме как получать удовольствие от футбола и таким образом дарить радость свои же болельщикам. В домашнем матче против "Суонси" манкунианцы вышли на поле под аккомпанемент традиционного чемпионского коридора, выстроенного из футболистов гостевой команды. Трибуны "Этихада" ликовали и праздновали, и горожане не могли подвести всех собравшихся на стадионе людей. Подопечные Пепа Гвардиолы очень быстро дали понять, что будет весело и интересно, когда к уже к 16-й минуте дважды забили. Во втором тайме хозяева отличились еще трижды, тем самым растоптав неcчаcтных "лебедей".

У "Сити" осталось еще четыре игры в рамках текущего регулярного чемпионата с имеющимися 90 баллами в копилке. Зная о максимализме Гвардиолы, он наверняка не даст расслабиться собственным игрокам, потому как желание побить рекорд "Челси" образца сезона 2004/2005 (95 пунктов) по количеству набранных очков, безусловно, есть. И почему-то кажется, что "горожане" не просто обновят рекорд, но и достигнуть трехзначной цифры.

"Ливерпуль" сливается перед Лигой Чемпионов

"Ливерпуль" практически решил задачу попадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон, поэтому все мысли мерсисайдцев направлены на этот самый турнир, куда "красным" удалось добраться аж до стадии полуфинала. Вполне логично, что в преддверии поединка ответственного поединка против "Ромы" Юрген Клопп применил определенную ротацию стартового состава. Но даже с учетом всех кадровых пертурбаций одиннадцатку "Ливерпуля" смотрелась достаточно мощно и должна была обыгрывать обреченного на вылет из АПЛ "Вест Бромвич". "Скаузеры" играли в эконом-режиме, забили быстрый гол, а когда на экваторе второго тайма Мохамед Салах удвоил преимущество в счете, казалось, что три очка от них уже никуда не денутся. Но расслабленные "красные", преждевременно уверовав в победу, вдруг подцепили синдром самих себя образца начала текущего сезона и благополучно упустили викторию.

Проводы Венгера начались успешно

Посреди недели мир взбудоражила новость об уходе Арсена Венгера из "Арсенала" после 22 лет работы главным тренером в этом лондонском гранде. Домашний матч против "Вест Хэма" был первым после объявления данного решения и для команды очень важно было начать проводы французского специалиста с победы. Поединок вышел ожидаемо непростым для "канониров". Главные событие припали на второй тайм. Забив первыми, хозяева достаточно быстро пропустили, после чего очень долго не могли вскрыть насыщенную оборону гостей. Но в итоге все закончилось разгромом. Не обошлось без помощи ребята Дэвида Мойеса, потому как при ничейном счете уже на 82-й минуте гости пропустили курьезный гол от Рэмзи из-за несогласованности Джо Харта и защитника Деклана Райса. После того, как "пушкари" практически гарантировали себе победу, соперник расклеился, на чем их и подловил Александр Ляказетт, в течение четырех минут оформивший дубль.

Выездные победы "Юнайтед" и "Челси"

"Манчестер Юнайтед" проводил свой матч посреди недели, потому как на субботу был запланирован полуфинальный поединок в Кубке Англии против "Тоттенхэма". И у "красных дьяволов" возникла дилемма. С одной стороны, его ребятам срочно необходимо закрыть позорное поражение от "Вест Брома", а с другой – не растратить все силы и энергию до схватки на "Уэмбли". А в соперниках был непростой домашний "Борнмут", который привык кусаться до последнего. Тем не менее, Жозе Моуринью удалось выйти сухим из воды и преуспеть как в чемпионате, так и в Кубке. Ротация состава не помешала достаточно спокойно переиграть "вишен" со счетом 2:0, а спустя три дня и со "шпорами". С "Челси" произошла абсолютно та же история, что и с "красными дьяволами". Несмотря на отсутствие как таковой мотивации во внутреннем первенстве, "пенсионерам" удалось взять верх над главной сенсацией сезона "Бернли" без ряда ключевых игроков в стартовом составе. А уже через два дня на третий подопечные Антонио Конте отпраздновали выход в финал Кубка Англии, победив "Саутгемптон".

Эконом-режим не помог "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" был участником полуфинала Кубка Англии, поэтому как и все переключился на эконом-режим. Но в отличие от "Челси" и "Манчестер Юнайтед" "шпоры" не могут себе позволить выигрывать на одной ноге, что и показал матч с "Брайтоном". В целом команды раскатали скучнейшее действие на 90 минут, в рамках которого из интересного было только две минуты в дебюте второго тайма. От команды Маурисио Почеттино уже стали требовать каких-то трофеев, потому как утвердившийся коллектив уже не первый год находится в топе. Но пока в ответственный момент лондонцы сыпятся. Так было и в лигочемпионском противостоянии против "Ювентуса", так же случилось и в дуэли с "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Виктор Мозес ("Челси"), Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед"), Джеймс Томкинс ("Кристал Пэлас"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити")

Полузащита: Баду Ндиайе ("Сток Сити"), Аарон Рэмзи ("Арсенал"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

Нападение: Александр Ляказетт ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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