Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать шестого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Мир, дружба, жвачка

Центральный матч тура между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" не представлял собой большой интриги и это объяснялось сразу несколькими причинами. Во-первых, обе команды уже определились с местами в турнирной таблице. Во-вторых, "канониры" сейчас целиком и полностью сосредоточены на полуфинале Лиги Европы, где им в ответном матче придется из кожи вон вылезти, чтобы пройти мадридский "Атлетико". Собственно, показательным моментом был стартовый состав лондонского клуба, в котором нашлось место исключительно резервистам и молодежи, кроме Эктора Бельерина и Пьера-Эмерика Обамеянга, который в еврокубках заявлен за дортмундскую "Боруссию".

Окончательно ослабило градус хоть какого-то напряжения заявление мсье Венгера об уходе из "Арсенала" по окончании сезона. В связи с этим ранее множество раз конфликтовавшие Арсен и Жозе еще на предматчевой пресс-конференции принялись друг друга нахваливать и таки зарыли топор войны. Перед поединком легендарный Сэр Алекс Фергюсон вручил своему главному оппоненту карьеру памятный подарок в виде кубка и все трое мило друг другу пожали руки. "Красные дьяволы" довольно быстро открыли счет и, казалось, "пушкарям" уже ничего и не светит. Но, к всеобщему удивлению, молодняк собрался и выдал прекрасный конкурентный матч. Лондонцы восстановили паритет в дебюте второго тайма усилиями экс-манкунианца Генриха Мхитаряна и в общем-то все шло к ничьей, которая была бы закономерным результатом, но на первом компенсированной минуте вышедший на замену Маруан Феллаини ударом затылком вырвал три очка для "Юнайтед".

"Сити" охотится за рекордами

"Манчестер Сити" уже оформил досрочное чемпионство, поэтому спокойно и без нервов может докатывать сезон. Но учитывая педантичность и скрупулезность Пепа Гвардиолы, он перед собой и своими игроками всегда ставить самые высокие задачи. Безусловно, каталонский специалист хочет стать первым наставником, которому со своей командой удастся достигнуть трехзначной отметки по количеству набранных очков. Для этого "горожанам" в оставшихся трех матчах необходимо как минимум дважды победить и раз сыграть вничью. "Сити" без проблем переиграл "Вест Хэм" со счетом 4:1, достигнув отметки в 102 гола за сезон, таким образом повторив свой рекорд сезона 2013/2014. Рекорд АПЛ принадлежит "Челси" - 103 гола. Но с большой долей вероятности "голубые" уже в следующем туре этот рекорд обновят.

"Ливерпуль" не хватает на два турнира

Как показывает сезон, "Ливерпуль" не хватает на два турнира. У мерсисайдцев всегда возникают большие проблемы в играх перед и после матчей Лиги Чемпионов. Юрген Клопп вынужден прибегать к частичной ротации состава, но резервисты не справляются, а те, кому отдых не предоставляется, гоняют мяч в эконом-режиме, всеми мыслями занырнув в предстоящий еврокубковый матч. На этот раз "красные" не смогли обыграть на "Энфилде" одного из аутсайдеров "Сток Сити", как и до этого "Вест Бромвич", а еще чуть ранее пожертвовав мерсисайдским дерби ради удачного выезда на "Этихад". В связи с этим очень сильно могут себе подпортить сезон, потому как на пятки наступает "Челси" и по факту борьба за вакантное место в зоне Лиги Чемпионов еще не завершена. Будет совсем фатально, если случится так, что команда и не выиграет евротутнир, и лишится участия в нем в следующем сезоне. Тогда вполне справедливо кампанию 2017/2018 можно будет считать провальной, несмотря на всю привлекательность и красоту игры "скаузеров".

"Кристал Пэлас" остается!

Помните "Кристал Пэлас" в начале сезона после первых семи туров? Ноль очков и самая быстрая в истории Премьер-Лиги отставка главного тренера. Тогда казалось, что "Кристал Пэлас" уже никак не удастся спасти и даже опытный старина Рой Ходжсон не поможет. Но "орлы" сумели раскачаться по ходу кампании и уже за два игровых уик-энда до отпуска официально оформили прописку в высшем дивизионе на следующий год. Причем сделано это было в потрясающем стиле, разгромной победой над "Лестером" со счетом 5:0. В копилке лондонского клуба уже 38 очков и ниже 18 места они уже никак не опустятся.

Кейн все еще в гонке за "Золотую бутсу"

У Харри Кейна есть привычка выигрывать гонку бомбардиров в концовке сезона. В позапрошлом сезоне англичанин всего на один гол, но опередил Серхио Агуэро и Джейми Варди, а в прошлом вырвал "Золотую бутсу" из рук Ромелу Лукаку. В текущей кампании это будет сделать гораздо труднее, ведь его оппонентом является лучший игрок АПЛ Мохамед Салах, на счету которого уже рекордные 31 гол. На счету форварда "шпор" уже 27 результативных выстрелов. "Тоттенхэму" осталось сыграть еще три матча против середняком, а учитывая умения Кейна забивать голы таким соперникам пачками, пертурбацию в списке бомбардиров вполне себе еще можно представить.

Символическая сборная

Вратарь: Уго Льорис ("Тоттенхэм")

Защита: Курт Зума ("Сток Сити"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Патрик ван Аанхольт ("Кристал Пэлас")

Полузащита: Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Идрисса Гейе ("Эвертон"), Джеймс Макартур ("Кристал Пэлас"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Саутгемптон")

Нападение: Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас")

Богдан Архипенко

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