Итоги и символическая сборная 37-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать седьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Уставший "Ливерпуль" дает шанс "Челси"

Одним из заключительных матчей предпоследнего тура АПЛ стал поединок на "Стэмфорд Бридж", где местный "Челси" принимал "Ливерпуль". Совсем недавно мы уже как-то писали об очевидном – мерисайдцев явно не хватает на два турнира. Имея колоссальное преимущество в борьбе за место в зоне Лиги Чемпионов перед ближайшим преследователем, коими являются ребята Антонио Конте, "скаузеры" в последних трех турах растранжирили практически весь гандикап и таким образом предоставили шанс, уже, казалось, безнадежным "пенсионерам". Очный поединок мог расставить все точки над "i" в формировании первой четверки, если бы команда Юргена Клоппа хотя бы не проиграла лондонцам. Но вышло все наоборот: единственный гол Оливье Жиру в первом тайме принес "Челси" победу. "Ливерпуль" практически всю игру доминировал, но вот усталость и эмоциональная выхолощенность была видна невооруженным взглядом. Важно отметить, что после выдающегося первого матча с "Ромой", уже третью игру подряд просто проваливает лучший футболист и бомбардир АПЛ Мохамед Салах. Юрген Клопп все время сует египтянина в стартовый состав, в надежде на то, что тот побьет рекорд Премьер-Лиги по забитым голам, но с каждым матчем уставший Салах смотрится все хуже, ибо очень устал и нуждается хотя бы в небольшом отдыхе.

Теперь история с топ-4 такова: "синие" по-прежнему отстают от "красных" на три очка, но у них еще есть матч в запасе. Если же "Челси" не оступится в оставшихся двух встречах, тогда "Ливерпулю" кровь из носа нужно побеждать "Брайтон" в заключительном туре. При равенстве очков по дополнительным показателям колоссальное преимущество имеет мерсисайдский клуб.

Проводы Венгера на "Эмирейтс" удались

"Арсенал" уже вдоволь натерпелся в нынешнем сезоне. Чего только стоят рекордные десять выездных поражений в рамках внутреннего первенства. Вдвойне обидно, что все это происходит в последний сезон под руководством легендарного Арсена Венгера. Кампанию "пушкарей" можно назвать официально проваленной после вылета из Лиги Европы от "Атлетико" несколько дней назад. И все же после психологически трудного фиаско, лондонцам предстояло провести своего многолетнего менеджера в крайнем домашнем матче против "Бернли". "Эмирейтс" был забит до отказа, почетный коридор и громкие аплодисменты – все это сработало, ибо "пушкари" стали единственной командой в текущем сезоне, которая забила в ворота "бордовых" целых пять мячей. Даже "Манчестер Сити" отличился всего четырьмя.

"Горожане" впервые не забивают дома

Абсолютной сенсацией стал результат матча на "Этихаде", где "Манчестер Сити" принимал "Хаддерсфилд". "Горожане" уже давно оформили чемпионство и по сути единственное, что им остается, так это устанавливать еще непобитые рекорды. Для этого Пеп Гвардиола по-прежнему выставляет основной состав. Правда, в этот раз что-то пошло не так, ибо манкнуанцы впервые в сезоне не смогли забить в домашнем матче. Кстати, для подопечных Давида Вагнера это набранное очко может вполне оказаться спасительным, учитывая всю остроту борьбы за сохранение прописки внизу турнирной таблицы.

"Юнайтед" проигрывает всем новичкам

Программа 37-го тура непривычно началась в пятницу вечером поединком "Брайтона" и "Манчестер Юнайтед", который завершился сенсационной победой "чаек" благодаря единственному голу Паскаля Гросса. Да, забуксовавшие в концовке сезона "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" не являются соперниками "красных дьяволов" в борьбе за вторую строчку и можно все списать на недостаточную мотивацию подопечных Моуринью, если бы не один любопытный факт. "Юнайтед" впервые в рамках Премьер-Лиги в течение одного сезона уступил всем трем новичкам. До того, как капитулировать на "Фалмере", манкунианцы проигрывали и "Ньюкаслу" и "Хаддерсфилду".

Эпоха "Сток Сити" в АПЛ подошла к концу

Традиционно в концовке сезона начинается настоящая заруба внизу турнирной таблице. По итогам 37-го тура первым вылетевшим клубом стал "Сток Сити", который провел десять замечательных лет в Премьер-Лиги. Команда, за это время преобразовалась до неузнаваемости, ведь заходили "гончары" в высший дивизион как самая суровая и олдскульная британская команда, проповедующая так называемый "антифутбол", который кстати им и приносил плоды. Но в последние годы "Сток"перестал быть самим собой, утратил свою идентичность и даже имея в составе игроков действительно высокого класса, вылета избежать было невозможно. Прощание вышло драматическим, ведь подопечные Пола Ламберта на последних минутах уступили "Кристал Пэлас" – худшему коллективу начала сезона.

Заруба внизу турнирной таблицы

Традиционно в концовке сезона начинается настоящая заруба внизу турнирной таблице. "Вест Бромвич", который был похоронен еще в середине сезона, до конца сопротивляется и творит настоящее чудо. Мало "дроздам" победы над "Манчестнер Юнайтед", "Ньюкаслом" и ничьи с "Ливерпулем", так они еще и "Тоттенхэм" умудрились обыграть, забив победный в компенсированное время. К сожалению, судьба подопечных Даррена Мура не только в их руках, но еще и зависит от результатов "Суонси" и "Саутгемптона", которые продолжают опережать "мешков" на два очка. Кстати, "Суонси" проиграли в этом туре "Борнмуту", в то время как "святые" набрали лишь одно очко в матче с "Эвертоном", но были очень близки к победе. Теперь у обеих команд по 33 набранных пункта, а уже завтра они сойдутся в очном поединке, который может стать решающим за право сохранение прописки в высшем дивизионе.

Символическая сборная

Вратарь: Тибо Куртуа ("Челси")

Защита: Эктор Бельерин ("Арсенал"), Стив Кук ("Борнмут"), Крэйг Доусон ("Вест Бромвич")

Полузащита: Виктор Мозес ("Челси"), Нголо Канте ("Челси"), Джонатан Хогг ("Хаддерсфилд"), Шейку Куяте ("Вест Хэм"), Алекс Ивоби ("Арсенал")

Нападение: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Александр Ляказетт ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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