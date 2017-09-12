Итоги и символическая сборная 4-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги четвертого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Жуткая случайность привела к разгрому

После двухнедельного перерыва, связанного с матчами сборных четвертый тур АПЛ открывался центральным событием, в рамках которого "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль". Обе команды демонстрируют очень яркий и зрелищный футбол, поэтому данный поединок ожидался с особым нетерпением. По идеи, он должен был стать конкурентным и держать в напряжении на протяжении всех 90 минут. Но, к сожалению, все вышло по-другому.

Поединок можно разделить на две части – до 37-й минуты и после. До 37-й минуты игра выглядела довольно равной или даже с небольшим перевесом в пользу мерсисайдцев. Да, "горожане" уже на тот момент вели в счете, но ощущение того, что гости непременно отыграются, витало в воздухе. На вышеупомянутой минуте произошло жуткое столкновение Садио Мане с голкипером "Сити" Эдерсоном: сенегалец неумышленно, на большой скорости глядя на мяч влетел шипами в голову бразильцу, за что был наказан прямой красной карточкой.

Данное решение арбитра вызвало много споров в прессе. Разошлись на этот счет во мнении даже такие статусные английские эксперты, как Каррагер, Линекер, Невилл, Ширер и др. Что интересно, легендарный защитник "красных" Джейми Каррагер одобрил действия рефери Джонатана Мосса. Но вот все остальные эксперты посчитали, что Мане не заслуживал удаления, потому как не хотел нанести травму и попросту не видел голкипера, а просто до конца шел на мяч. Аналитики уверены, что претензии относительно травмы Эдерсона нужно адресовать защитникам "голубым", которые при неудачной попытке создать офсайд, вынудили своего кипера на перехват за пределы штрафной площади. Кстати, Пеп Гвардиола также признал, что удаления не было. Следует сказать, что это как раз та ситуация, в которой очень сложно разобраться даже самому высококвалифицированному арбитру и в этом смысле Джонатану Моссу не позавидуешь.

Для манкунианцев не составило труда добить обескровленный "Ливерпуль", который сильно поник после случившегося. Как следствие, по дублю оформили Габриэль Жезус и Лерой Сане, нанеся самое разгромное поражение "скаузерам" за последние годы.

Агуэро – лучший бомбардир АПЛ среди легионеров

Центральный матч четвертого тура запомнился еще одним очень интересным историческим событием. Открыв счет в поединке, Серхио Агуэро забил свой 124 гол в рамках АПЛ, а это значит, что он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров среди легионеров. Аргентинский форвард опередил в прошлом легендарного уроженца Тринидада и Тобаго Дуайта Йорка, который больше всего известен своими выдающимися выступлениями за "Астон Виллу" и "Манчестер Юнайтед".

100-й гол Кейна

Закончился август, а это значит, что пришла пора забивать лучшему бомбардиру английского чемпионата Харри Кейну. Ну вот, как есть какая-то метафизика в матчах "Тоттенхэма" на "Уэмбли", такая же история и у их лучшего форварда с августом. Именно в этот период англичанину никак не удается забить. Но как только начался сентябрь, Кейна сразу же прорвало. В выездной встрече против "Эвертона" 24-летний форвард оформил дубль, а "шпоры" отпраздновали победу со счетом 3:0. Более того, первый гол стал для Харри юбилейным сотым в лилейно-белой футболке. Для того, чтобы достичь этой отметки "десятке" "Хотспур" понадобилось отыграть 169 матчей. Для сравнения, легенда "Арсенала" Тьерри Анри свою "сотню" оформил в 181 поединке.

"Юнайтед" пропускает и впервые теряет очки

Первым камнем преткновения для "Манчестер Юнайтед" в чемпионате стал Марк Хьюз со своим "Стоком". До тяжелейшего выезда на "Британия Стэдиум" манкунианцы легко разбирались со своими соперниками, что позволяло им неизменно возглавлять турнирную таблицу. "Красные дьяволы" по-прежнему продолжают быть лидером благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных, но два очка уже потеряно.

На голы Рашфорда и Лукаку неуступчивые "гончары" ответили дублем новичка Эрика Шупо-Мотинга, который на правах свободного агента пришел в "Сток" из немецкого "Шальке".

Великолепный Канте

Лучший игрок АПЛ прошлого сезона по всем версиям немного опустил свою же планку в первых трех матчах сезона. Про Нголо Канте особо не приходилось вести речь, хотя в основном он выглядел боле, чем достойно. Многие это связывали с тем, что сейчас французу приходится выполнять в разы больше работы, ибо его незаменимый партнер по центру поля Неманья Матич был продан в "Манчестер Юнайтед", а вместе с ним огромный кусок его черновой работы, с которым пока в полной мере не справляется ни Бакайоко, ни тем более Фабрегас.

Но вот в игре против "Лестера" Канте выстрелил, да еще и как. Кроме того, что "малыш" Нголо, как пылесос, высосал все и вся в центре поля, он забил красивый и очень важный гол. Отличившись, Канте поступил не менее красиво, не став праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Ну а "Челси" добыл третью победу кряду и вышел "чистое" третье место в турнирной таблице.

Первое увольнение

В материале, посвященном итогам третьего тура АПЛ, мы уже поднимали вопрос о том, что кто-то из пары наставников Славен Билич и Франк де Бур будет первым отправлен в отставку. Недолго пришлось ждать, а первым терпение лопнуло у владельцев "Кристал Пэлас" после поражения от "Бернли". Во главе лондонцев голландский специалист провел всего четыре матча и во всех потерпел фиаско. Более того, его команда не забила ни одного мяча с момента начала сезона. Таким образом, 47-летний коуч побил свой же антирекорд (85 дней во главе "Интера") и установил новый в рамках Премьер-Лиги, проработав с "орлами" 78 дней.

Открытие тура

Много футболистов очень ярко и в тоже время продуктивно провели матчи в рамках четвертого тура. Но настоящим открытием стал немецкий новичок "Брайтона" Паскаль Грос. 26-летний полузащитник, который ранее представлял "Ингольштадт" очень универсален, может закрыть несколько позиций. Крис Хьютон решил использовать Гроса на позиции оттянутого форварда и не прогадал. Паскаль своими результативными действиями принес уверенную победу на "Вест Бромом", поучаствовав в каждом из трех забитых голов. На его счету дубль и голевая передача.

Гол тура

В четвертом туре было забито немало красивых голов, в том числе из-за пределов штрафной площади, но самым красивым было взятие ворот в матче "Эвертона" и "Тоттенхэма", автором которого стал Харри Кейн, а именно его первый забитый гол. Английский форвард то ли делал подачу, то ли пробивал – не важно, но это вышло очень эффектно.

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Бен Дэвис ("Тоттенхэм"), Джамаал Ласселлс ("Ньюкасл), Джеймс Тарковски ("Бернли")

Полузащита: Нголо Канте ("Челси"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Эрик Шупо-Мотинг ("Сток Сити"), Паскаль Грос ("Брайтон")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Дани Уэлбэк ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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