Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги пятого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Лондонское дерби без голов

В центральном матче пятого тура встречались два гиганта, представляющие столицу Англии "Челси" и "Арсенал". Учитывая неплохую текущую форму "пенсионеров" и то, как в нынешнем сезоне на выезд играют "канониры" именно "синие" считались фаворитом в этом противостоянии, причем с серьезным отрывом. Матч вышел богатым на разного рода события, но не на голы. В целом, подопечные Антонио Конте лучше выглядели, больше владели преимуществом, но также стоит отдать должное и "пушкарям".

Арсен Венгер очень удивил тем, что оставил на скамейке запасных своего лучшего игрока Алексиса Санчеса, но как показал поединок, решение было принято правильное. Также приятно удивила игра защитной линии "Арсенала" в лице часто критикуемых Монреаля, Косиельни и Мустафи. Также "канониры" неплохо действовали и в созидании. В общем, если сложить все и вывести среднее арифметическое, то результат по игре, и ничью, скорее заслужили обе команды. Этот как раз тот случай, когда не стоит говорить, что кто-то потерял очки.

Очередная "четверка" от "Юнайтед"

Второе по громкости событие в рамках пятого тура проходило на "Олд Траффорд", где "Манчестер Юнайтед" принимал "Эвертон". На повестке дня главными действующими лицами были Уэйн Руни, вернувшийся этим летом в стан "ирисок", после того, как стал легендой "красных дьяволов". А также Ромелу Лукаку, который за сумасшедшие деньги перешел в обратном направлении, после того, как удачно реанимировал свою карьеру в стане ливерпульского клуба.

К счастью болельщиков манкунианцев, Руни не показал себя с лучшей стороны, откровенно провалив матч, в то время, как молодой бельгиец с особым вдохновением и настроем играл против бывших партнеров и даже отличился, а взятие ворот предательски отпраздновал. Несмотря на полное преимущество "Юнайтед", интрига в матче сохранялась вплоть до 83-й минуты. После гола Генриха Мхитаряна гости посыпались и дали грозным хозяевам довести дело до их любимого счета в этом сезоне – 4:0.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" сравнялся с "Манчестер Сити" не только по количеству набранных очков, но и забитых и пропущенных голов, разделяя первую строчку в турнирной таблице.

"Голубой" погром

Похоже, в "Манчестер Сити" после победы 5:0 над "Ливерпулем" в прошлые выходные поставили себе новую планку, которая с легкостью была достигнута. "Горожане" буквально растоптали "Уотфорд" на "Викаридж Роуд". И если с формой и настроем "Сити" все понятно, то от ребят Марку Силвы ожидали куда большего. Под руководством амбициозного португальского наставника "шершни" очень нравятся в этом сезоне и до пятого тура еще не проигрывали.

Но вышло все не так, как ожидалось. "Голубые" просто разбомбили "желтую армию", а отдельный свой мини-спектакль снова сыграла пара нападающих Агуэро-Жезус. Бразилец обошелся одним голом, а аргентинец насытился лишь тогда, когда забил три.

"Ливерпуль" продолжает хандрить

После относительно неплохого старта "Ливерпулю" пришлось пережить маленькую смерть в поединке с "Манчестер Сити", после чего все пока идет только наперекосяк. Сначала мерсисайдцы благодаря грубейшим ошибкам в обороне потеряли очки в домашнем матче с "Севильей" в Лиге чемпионов, а теперь в рамках пятого тура Премьер-Лиги с "Бернли". Две основные проблемы "красных" давно известны – это проблема с линией защиты и неумение вскрывать насыщенную оборону соперника. Как показал матч с "бордовыми" обе эти болезни продолжают прогрессировать.

И если с первым все давно уже понятно и проблему, скорей всего, не удастся решить, как минимум, до зимнего трансферного окна. То со вторым ситуация значительно усугубилась с отсутствием на поле Садио Мане. Не трудно вспомнить, что еще в прошлом сезоне спад "Ливерпуля" был связан, прежде всего, с отъездом сенегальца на Кубок Африки. Матч с "Бернли" лишь в очередной раз подчеркнул важность для команды Мане. По слухам, теперь же "Барселона" осознала то, чего раньше не видела в упор: именно Садио способен полноценно заменить Неймара и, уже совсем скоро, руководству мерсисайдского клуба придется серьезно заняться удержанием в команде африканца, а не Филиппе Коутиньо.

Это уже не смешно!

Да, мы все о том – о проклятии "Уэмбли". На этот раз "Тоттенхэм" не смог забить в ворота "Суонси". Хотя после победы над дортмундской "Боруссией" показалось что, все эти разговоры о метафизике сегодняшнего домашнего стадиона "шпор" притянуты за уши. Но нет, они по-прежнему в силе . Действительно, владея тотальным преимуществом не удалось расписаться в воротах даже неудержимому Харри Кейну. А вратарь "лебедей" Лукаш Фабиански вдруг вспомнил, что он неплохо может выполнять свою работу, отбивая все, что летело и в створ и мимо.

Пока статистика игр на "Уэмбли" в рамках АПЛ для команды Маурисио Почеттино остается неутешительной – одно поражение и две ничьи.

Первая победа "Борнмута"

После ужасного старта сезона, "Борнмут" наконец-то добыл первую победу в чемпионате. Соперник для взятия очков был подходящим – новичок Премьер-Лиги "Брайтон". Хотя и в этом поединке без драмы не обошлось. Подопечные Эдди Хау уже по ходу второго тайма проигрывали, но собрав всю волю в кулак "вишням" удалось вырвать викторию. Победный гол на свой счет записал ветеран бомбардирского цеха Джермейн Дефо. "Брайтон" стал 36 по счету клубом, в ворота которого англичанин забивал в рамках АПЛ. По этому показателю Дефо вышел на четвертое место, где выше него располагаются только Фрэнк Лэмпард (39), Энди Коул (38) и Алан Ширер (37).

Неудачный дебют Ходжсона

После того, как "Борнмут" завоевал наконец-то первые очки, "Кристал Пэлас" остается единственным коллективом в Англии, который еще не побеждал в текущем сезоне. После того, как боссы "орлов" уволили Франка де Бура, команду доверили спасать старине Ходжсону, который, кстати, своей карьеры футболиста играл за лондонцев. Более того, Рой является воспитанником "Пэлас". Но стартовать удачно 70-летнему специалисту не вышло, а теперь уже его подопечные в очередной раз проиграли, на этот раз "Саутгемптону", при этом снова не забив ни одного гола.

Гол тура

Бесспорно, абсолютно лучшим голом тура является неотразимый удар Антонио Валенсии в ворота "Эвертона" в самом дебюте поединка на "Олд Траффорд". Венесуэлец слета неотразимым образом залепил прямо под перекладину ворот Пикфорда, без шансов для кипера. Также стоит отметить и великолепный пасс Неманьи Матича, который принял нестандартное решение и этим лишь усилил впечатление от красоты взятия ворот.

Символическая сборная

Вратарь: Лукаш Фабиански ("Суонси")

Защита: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Шейн Даффи ("Брайтон"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед")

Полузащита: Эндрю Серман ("Борнмут"), Кристиан Атсу ("Ньюкасл"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Нападение: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед")

Богдан Архипенко

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