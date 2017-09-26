Итоги и символическая сборная 6-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги шестого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Разгром на "Этихаде" становится традицией

Пожалуй, самым прогнозируемым результатом в рамках шестого тура АПЛ стала встреча между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас". По-другому и быть не могло, потому как "горожане" в последнее время разошлись не на шутку и то, что команда забивает по четыре, по пять или по шесть мячей за поединок становится уже привычным явлением. Тем более, что на этот раз к ним гости пожаловала абсолютно худшая команда текущей кампании. К "стекольщиков", без преувеличения, масса проблем. Уже после четырех туров боссы лондонцев сменили главного тренера, доверив непростое дело старику Рою Ходжсону.

Стоит отметить, что при Рое "Пэлас" стал выглядеть немного лучше, но так всегда происходит, когда новый наставник берется за работу, ведь у игроков появляется вдохновение. Тем не менее, "орлы" еще не то, чтобы не выигрывали, а даже не забивали в ворота кого-либо.

В общем, подопечные Ходжсона неплохо подготовились к "Сити", но, к сожалению, хватило их только на один неполный тайм. Гол Лероя Сане под занавес 45-ти минутки сломил лондонцев, поэтому во второй половине встречи "голубым" не составило труда растерзать неуклюжую оборону, забив еще четыре гола и, тем самым укрепить свое преимущество по дополнительным показателям на вершине турнирной таблицы перед "Манчсетер Юнайтед".

Победа имени испанских "аристократов"

Недавний отъезд в Мадрид Диего Косты особенно вдохновил Альваро Морату, который выдал просто феерический матч против "Стока". Болельщики "синих" с опаской ждали выезда на "Британию", зная о том, как уже в этом сезоне там сыграл тот же "Арсенал" или "Манчестер Юнайтед". Но гол уже на второй минуте испанского бомбардира успокоил "аристократов" и уверил, что в этом поединке для них, все пойдет, как по маслу.

Мощная испанская диаспора уже давно делает погоду в стане лондонского клуба. А когда к Аспиликуэте, Алонсо, Фабрегасу и Педро прибавился такой высококлассный футболист, как Мората, то уровень взаимопонимания на поле растет в геометрической прогрессии от матча к матчу. В итоге, "Челси" забил в ворота "гончаров" целых четыре мяча, из которых три на свой счет записал экс-нападающий "Реала" и "Ювентуса", однажды отличился Педро, ну а половину голевых передач отдал Аспиликуэта.

Приключения "Тоттенхэма" и "Ливерпуля"

Два самых интригующих и захватывающих матча в этот уик-энд проходили с участием "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Уже не раз в предыдущих материалах приходилось упоминать о проклятии "Уэмбли", на котором "шпоры" еще так и не побеждали в рамках Премьер-Лиги. Но в этот раз команда Маурисио Почеттино навестила своих соседей городу "Вест Хэм", у которых существует схожая проблема с домашним стадионом еще с прошлого сезона.

Больше нет соперников, которые боятся приезжать в гости к "молотобойцам", как это было во времена "Аптон Парк". На это красноречиво указывают результаты команды, которая с четырьмя очками в активе болтается в зоне вылета. Вот и "Хотспур" приехал за победой. И, казалось, все вопросы были сняты к 60-й минуте. До этого дублем отметился Харри Кейн, а счет разгромным сделал Кристиан Эриксен. Но, к чести, "Вест Хэма", команда не сдалась, и уже через пять минут один гол отквитал Чичарито. Немного облегчил работу хозяевам Серж Орье, который глупым образом удалился, а у "молотков" оставалось еще вагон и маленькая тележка времени, чтобы перевернуть все с ног на голову. Но больше, чем еще на один гол, забитый Шейку Куяте парней Славена Билича не хватило, а "Тоттенхэм" выстоял, добыв очень важную победу.

Юргена Клоппа и весь "Ливерпуль" после вылета от "Лестера" в Кубке лиги не пинал только ленивый. Но пинали, и в правду, по делу. Все началось с безвольного поражения от "Манчестер Сити", после чего последовали две ничьи на "Энфилде" с никакой "Севильей" в Лиге чемпионов, а потом и с "автобусным" "Бернли". Ну вот и теперь мерсисайдцам необходимо было, во чтобы это не стало, брать реванш у "лис".

Матч вышел на загляденье. Наконец-то, по-настоящему вернулся в игру Филиппе Коутиньо, с изумительной подачи которого сначала забил Салах, а чуть позже и сам бразилец великолепным ударом забил со штрафного. Ливерпульцы не были бы сами собой, если бы не привезли гол еще до перерыва. Правда, гол Окадзаки также на совести арбитра, который не углядел очевидного нарушения правил. Когда в середине второго тайма Хендерсон снова увеличил преимущество до двух голов, показалось, что победа от "красных" уже не уйдет. Но это только показалось, потому как уже через минуту Джейми Варди заставил взорваться трибуны на стадионе "Кинг Пауэр". А уже спустя пять минут бенефис выдал Симон Миньоле. Бельгиец сыграл неуклюже и привез нелепый пенальти, но потом же сам его и отразил, став одновременно и героем и антигероем встречи.

Новички забивают, "Уотфорд" продолжает удивлять

"Уотфорд" – настоящее открытие стартового отрезка чемпионата. Команда под проводом португальского специалиста Марку Силвы просто великолепно себя проявляет. Если вынести за скобки недавнее невразумительно разгромное поражение от "Манчестер Сити", то с такой игрой и характером команде вполне по силам плотно закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

На этот раз "шершни" добыли волевую победу в Уэльсе над "Суонси". Кроме показанного характера, молодому наставнику, безусловно, нравится наблюдать, как окупаются сделанные им трансферы, ведь отличались новички команды Андре Грэй и бразилец Ришарлисон.

Лукаку снова отличается, "Юнайтед" побеждает

В отличие от своих соседей по городу "Манчестер Юнайтед" в этот уик-энд выступил куда более скромно. "Красные дьяволы" отправились в гости к удобному "Саутгемптону", где, правильнее сказать, удержали или выстояли нужный результат. Гол на 20-й минуте, забитый Ромелу Лукаку стал единственным в матче и уже шестым на счету бельгийского форварда в рамках АПЛ.

Во втором тайме Жозе Моуринью принял решение насытить оборону и, таким образом, сэкономить силы в преддверии ближайшего матча Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

Ниассе – удачная замена

После грандиозных покупок летом от "Эвертона" ожидали куда более мощного старта. После натужной победы в первом туре над "Стоком" и ничьи на выезде с "Манчетер Сити" у команды пошел спад. "Ириски" не смогли абсолютно ничего противопоставить ни "Челси", ни "Тоттенхэму", ни "Юнайтеду". Но когда, как не в матче с "Борнмутом" – одним из аутсайдеров ливерпульцы должны были вернуть себе уверенность в собственных силах.

Но и тут не обошлось без нервов. В начале второго тайма подопечные Эдди Хау повели в счете, после чего камера поймала Рональда Кумана, на котором не было лица. Голландец тут же поставил все на кон, сделав двойную замену. А один из вышедших на поле нападающий Умар Ниассе стал настоящим героем, сумевшим в течение пяти минут дважды расписаться воротах "вишен" и немного скрасить печально текущее положение мерсисайдского клуба.

Символическая сборная

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Защита: Сесар Аспиликуэта (Челси"), Кристофер Шиндлер ("Хаддерсфилд"), Начо Монреаль ("Арсенал")

Полузащита: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Лерой Сане ("Манчестер Сити")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Альваро Мората ("Челси"), Умар Ниассе ("Эвертон")

Богдан Архипенко

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